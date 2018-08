Un vecino de Huelva gana un millón de euros al instante con el Rasca del Mega Millonario de la ONCE en Hipercor

ONCE

Un vecino de Huelva ha ganado este jueves, en plenas fiestas Colombinas, un millón de euros con la modalidad del Rasca Mega Millonario de la ONCE, gracias a un boleto que le ha vendido Josefa Fernández, en su stand ubicado en el Hipercor del centro de Huelva

Fernández, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2013, vendió el boleto a las 11,55 horas de esta mañana. "Estoy nerviosa pero super contenta, no todos los día se da un milloncito de euros", decía. La secuencia ha transcurrido en cuestión de segundos; un cliente ha comprado un Rasca de diez euros, el Millonario de la ONCE, y al rascarlo le ha pedido a la vendedora que comprobara si había premio.

Josefa se ha dado cuenta enseguida del premio que era y lo ha corroborado con el terminal punto de venta que ha certificado que el cliente debía acudir a una entidad bancaria colaboradora para cobrarlo, ha informado la ONCE en una nota.

En ese momento, Josefa le ha dicho: "¿Sabes lo que te ha tocado? ¡Un millón de euros!" y al cliente, según relata Josefa, "le ha cambiado el color de la cara, se ha puesto blanco y se ha marchado sin decir adiós".

Se trata del premio más grande que ha dado esta lotería instantánea de la ONCE en Andalucía después del medio millón de euros dado en otro Rasca el pasado 26 de junio en la localidad almeriense de Almanzora.