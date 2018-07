Cláusulas abusivas y falta de información sobre los productos, principales obstáculos en el comercio electrónico

Actualizado 26/01/2007 16:25:47 CET

SEVILLA, 26 Ene.

La presencia de cláusulas que imponen condiciones "abusivas" a los consumidores y la falta de información sobre los productos, son las infracciones más frecuentes en el comercio electrónico y, por tanto, los principales obstáculos para los consumidores, según constataron los técnicos de los servicios de Consumo de la Junta, que han inspeccionado 83 páginas web comerciales de compañías que operan en España y han revisado 349 productos de venta en las mismas.

Según informó la Consejería de Gobernación en un comunicado, los inspectores de Consumo realizaron en 2006 por segundo año una campaña específica sobre comercio electrónico, con el propósito de comprobar el cumplimiento de la normativa de información al público y "contribuir a corregir las deficiencias localizadas para garantizar la protección de los consumidores".

En concreto, revisaron páginas web de empresas de hostelería, alquiler de vehículos, venta de entradas de espectáculos, transportes, venta minorista de productos industriales --perfumería, marroquinería, etcétera-- y compañías aseguradoras. Gobernación explicó que los técnicos comunican las infracciones a las empresas, dándoles un plazo para que las subsanen.

En cuanto a las irregularidades encontradas, la mayor parte se produce en los contratos, donde en un 69% de los casos aparece algún tipo de cláusula abusiva, en las que se repercute sobre el comprador alguna responsabilidad del vendedor --por ejemplo, no responder si un artículo enviado presenta daños por el transporte-- o se limita o elimina el derecho a rescindir el acuerdo; mientras que en un 28% adolecen de falta información sobre las condiciones generales de la contratación y en un 33% se aprecian otras limitaciones a los derechos legales del consumidor.

En relación con los productos, en el 16% no aparecen todas sus características elementales, que son las que permiten al consumidor valorar el precio; mientras que en un 19% no se indica el plazo en que se mantiene el precio u oferta y en un 14% no se indica la posibilidad de sustituir el producto por otro similar si no hay existencias.

No obstante, la Junta destacó que la mayor parte de las páginas web ofrece una información correcta en otros muchos aspectos. Así, en ellas consta el nombre de la empresa o persona responsable, se indican los precios los artículos o servicios ofertados, informan de los gastos de transporte y entrega, así como de los servicios de postventa y las garantías del producto.

TARJETAS DE CRÉDITO

Además, en la práctica totalidad de estas oficinas de venta virtuales se da una información completa sobre las posibles formas de pago, que en un 70% de los casos se limitan a la tarjeta de crédito, mientras que en un 25% es posible escoger también otras opciones, como el pago contrarreembolso, la tarjeta de prepago o el ingreso a cuenta. Esta última fórmula se utiliza en un 5% de las páginas web como la única posibilidad de realizar el abono.

Respecto a los contratos, un 95% permiten leer las condiciones generales antes de contratar y dan la opción de que el cliente almacene en su ordenador el acuerdo de compraventa. Además, todas se remiten a la legislación española y en su mayoría van informando al usuario de los pasos que hay que seguir para formalizar la contratación.