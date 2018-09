Alcalde espera que anuncio de Cs con ordenanzas fiscales "no sea de una postura de frenar presupuesto"

Publicado 19/09/2018 16:31:33 CET

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que estará "encantado" de ver y estudiar las alegaciones que plantea el grupo de Ciudadanos (Cs), socio de investidura del PP, a las ordenanzas fiscales y ha añadido que sí que le "sorprende que no hubiera la sensación de algo pendiente --con Cs en pasadas reuniones-- en relación con las plusvalías".

Por ello, ha confiado en que la declaración del grupo municipal de Cs "no sea el anuncio de una postura de frenar los presupuestos y sea constructiva en esta materia".

Así, ha vuelto a reiterar que el edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde, "no tenía conciencia de que, por parte de Cs, hubiera un planteamiento diferente, y entendía que lo que se había hablado en las ordenanzas del año pasado encajaba ahora", ya que, como ha dicho el regidor, "íbamos más lejos de lo que ya quedó satisfecho Cs el año pasado".

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha señalado que de las reuniones del año pasado "nunca se dedujo que Cs estuviera en el deseo" de hacer lo que ahora piden y ha añadido que sí recuerda que el grupo naranja pidió el año pasado trabajar para tener los presupuestos municipales "puntuales".

Tras las críticas del grupo naranja de que no se han reunido para elaborarlas, De la Torre ha señalado que "quizá la etapa veraniega a lo mejor no ha sido fácil para el diálogo". "Yo lamento si no ha habido ese diálogo previo antes de este tema, a lo mejor ha habido dificultad de conexión personal por no haberse podido encontrar", ha explicado.

Por último, ha afirmado que tanto PP como Cs han coincidido en cuanto a plusvalías en que "lo lógico y natural" en defensa de intereses de los malagueños es "ver cómo se plantea a nivel nacional el marco legal nuevo y no que los ayuntamientos vayamos en decisiones unilaterales que no van a tener respaldo de financiación estatal".

Por otro lado, De la Torre ha valorado la apertura en Málaga de una nueva sede de la ONU, que se ubicaría en una parte del Hospital Noble. "Es un camino que irá comenzando, irradiando y se realizarán actividades, todo eso es bueno, da visibilidad y produce actividad que proyecta la ciudad hacia fuera y atrae reuniones aquí", ha dicho.

Así, ha reconocido que, no obstante, la capacidad de captar organismos internacionales en estos momentos "no son fáciles", aludiendo a la inversiones que reciben, pero ha afirmado que Málaga tiene "unas condiciones extraordinarias, que no se han aprovechado históricamente", criticando el papel de autonomía "que no considera a Málaga capaz de competir en esos temas".

También ha destacado "nuestra modesta capacidad como ayuntamiento, trabajando, hablando y reclamando que Málaga se le tengan en cuenta", ha dicho, valorando, de igual modo, que a nivel de Naciones Unidas "Málaga va sonando", ha concluido.