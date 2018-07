El alcalde de Málaga apela a "no retrasar ni un día" la solución sobre la ubicación del nuevo hospital de la capital

Publicado 12/07/2018 13:35:07 CET

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado que "no debemos retrasar ni un día" la solución sobre la ubicación del nuevo hospital de la capital malagueña, al recordar que la tramitación tiene "un recorrido largo" y "queremos que el déficit que Málaga tiene en materia hospitalaria, que es muy grande, esté resuelto cuanto antes", ha apuntado.

Así, en declaraciones a los periodistas, De la Torre ha indicado que "los técnicos tienen que ver ventajas e inconvenientes" de las dos ubicaciones planteadas --en los aparcamientos del Hospital Civil y al norte del Materno Infantil-- y ha apuntado que pedirá a los técnicos municipales "que hagan por escrito un pequeño dossier que resuma el estado de la cuestión".

"Lo técnicos son los que tienen que hablar. A los nuestros parece que les convence más la posición trasera del Hospital Civil", ha manifestado el regidor, quien ha dicho que por contra el equipo al que la Junta le encargó el tema, liderado por el exconsejero José Luis García de Arboleya, "más bien considera más interesante detrás del Hospital Materno Infantil".

En este último emplazamiento, ha recordado, "el problema es que hay arboleda muy grande, de más de 100 años, difícil por tanto de poder respetar y poder salvar sin ocupar los edificios, más los inmuebles que tiene Diputación". "En el otro lado tiene menos problemas", ha precisado.

"Aparentemente los argumentos parecen más a favor del Civil, pero los técnicos tienen que ver ventajas e inconvenientes, tienen que hacer un informe", ha insistido el regidor.

NUEVO RECORRIDO PARA SEMANA SANTA

Respecto al nuevo recorrido de la Semana Santa, elaborado por la Agrupación de Cofradías, De la Torre ha señalado inicialmente que los cambios que plantea "no me parecen mal desde el punto de vista de la vida de la ciudad, creo que son positivos", aunque ha dicho que no conoce el planteamiento "en la profundidad que merece" y que "un pronunciamiento definitivo requiere de un análisis más detallado" por parte, además, de distintas áreas municipales.

Así, ha dicho respetar "lo que los cofrades hayan estado pensando tratando de simbolizar la conexión que tiene el hecho religioso de la procesión con el símbolo más claro de la vida religiosa de Málaga que es la Catedral, terminando allí los recorridos" y ha aludido a que se reduce la ocupación en la plaza de la Constitución de la tribuna actual, "lo cual está aceptable".

Asimismo, se ha referido a que el número de sillas "no crece y creo que se gana en espacios libres para que los ciudadanos puedan ver las cofradías sin tener que alquilar una silla en el recorrido oficial"; así como a que "parece que hay menos recorrido por la calle Carreterías que antes, lo que puede crear alguna reflexión en término de lamento o queja".

Ha resaltado las distancias y el número de filas, así como la accesibilidad, aspectos que "mejoran claramente en comparación con hasta ahora", por lo que ha asegurado que el balance "es bastante favorable", aunque ha reiterado que se requerirá de un conocimiento por parte de áreas municipales como Seguridad y Movilidad, después de que "ya ha sido conocido en detalle por Urbanismo".

"No le veo inconvenientes y en principio le veo más bien ventajas", ha dicho el alcalde, quien también ha señalado que "falta ver si la Agrupación tiene el consenso total, "aunque parece que tiene un consenso muy mayoritario". Además, ha destacado que por parte del colectivo "se ha hecho un esfuerzo importante que requiere su reconocimiento porque tiene un trabajo inmenso de muchos meses".