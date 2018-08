El alcalde de Málaga espera que el caso del máster de Casado vaya "en los mismos términos" que el de su licenciatura

Publicado 07/08/2018 13:36:51 CET

MÁLAGA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha esperado que el proceso judicial sobre el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid el presidente del PP, Pablo Casado, vaya "en los mismos términos" que el de la licenciatura de Derecho cursada por el líder 'popular' en el Centro Cardenal Cisneros, cuyo expediente fue archivado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, se ha referido a las palabras del vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, que ha dicho este martes que la jueza de Instrucción número 51 de Madrid ha elevado al Tribunal Supremo el caso que investiga las presuntas irregularidades en el máster del presidente del PP, Pablo Casado, porque "no ha encontrado nada" en su contra.

El regidor 'popular' de Málaga, no obstante, ha manifestado que no tiene "nada que decir" sobre este caso, añadiendo que el que tiene que hacerlo, que es el propio Casado, "las ha dicho" y se ha remitido, de nuevo, a las declaraciones de Maroto.

"He escuchado, casualmente, porque no tengo mucho tiempo de radio, a Javier Maroto y ha tenido una intervención muy clarificadora y citando las cosas en su sitio, por lo que no tengo nada que decir sobre el particular", ha manifestado el alcalde de Málaga.

Ha añadido, asimismo, que "no sé si el Supremo verá motivos para llamarle o no, para que informe sobre ello", ha continuado, añadiendo que "la impresión que tengo que es que no ha sido llamado por la jueza para informar él de lo que hiciera y tendrá oportunidad de hacerlo y, a lo mejor, es un tema que queda en nada".

También ha vuelto ha señalar que Maroto se ha referido a cómo quedaba "en nada" el caso en relación con la licenciatura de Casado, incidiendo en que espera que el caso máster "vaya en los mismos términos", ha manifestado De la Torre, que ha estado acompañado en rueda de prensa por el presidente de la Diputación y líder del PP malagueño, Elías Bendodo, quien, al ser preguntado al respecto, ha suscrito las palabras del regidor.

Cuestionado, en concreto, sobre si se da el caso de que el presidente del PP incurra en algún delito por esta cuestión, De la Torre, que mostró apoyó a Pablo Casado en las primarias del PP, ha dicho que eso es "una pregunta ficción", insistiendo en que Casado ha dicho que "no tiene ningún título adquirido de manera ilegítima".

"De qué se le puede acusar si él no hace gala ni ostentación de título que tenga sobre el particular", reiterando que "no habilita para nada, son cursos, ejercicios preparados para en el caso de que hiciera luego la tesis doctoral", ha concluido.