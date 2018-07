Arenas asegura que Rajoy tiene una agenda "intensísima" y que hará "un Gobierno muy competente"

Actualizado 25/11/2011 16:40:05 CET

Afirma que "es bueno para España que la crisis del PSOE se resuelva bien"

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha afirmado este viernes que el presidente electo del Gobierno, Mariano Rajoy, está teniendo una agenda "intensísima" y ha añadido que desde la noche electoral "no ha parado ni un momento". Además, ha añadido que el Ejecutivo que conformará será "muy competente".

Arenas ha asegurado que el traspaso de poderes se está llevando "con mucha normalidad" y ha precisado, sobre un adelanto de la formación del Ejecutivo, que "las leyes son las leyes". "Comprendo que hay inquietud porque la situación económica está muy mal, pero Rajoy tendrá su Gobierno cuando sea presidente", ha apostillado.

A su juicio, a Rajoy "no se le puede presionar" en estos momentos "porque no es presidente" del Ejecutivo central todavía. No obstante, ha asegurado que está trabajando y que cuenta con una agenda europea, "que es básica", y una agenda económica "que es la de los españoles, que es extraordinariamente prioritaria".

Sobre futuros ministros del Ejecutivo del PP ha recordado que durante su etapa en el Gobierno con José María Aznar "de los ministros no se habla". "Lo que hará es un gobierno muy competente", ha insistido, añadiendo que "yo no sé nada del próximo Gobierno, los presidentes no hablan de esas cosas".

Así, ha afirmado que desconoce si habrá ministros andaluces o no: "no lo sé, de verdad, pero haya o no, Rajoy tiene un gran compromiso con Andalucía y con Málaga, independientemente de cuál sea su Gobierno".

Asimismo, durante su intervención ha valorado los resultados electorales obtenidos por los 'populares' en las elecciones del pasado domingo y ha felicitado al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, por el trabajo realizado.

En este sentido, ha agregado que Málaga tiene "récord" de paro en España "y debe recuperar su liderazgo en empleo". Arenas ha incidido en que los alcaldes han sido "claves" para "dar la vuelta política a la provincia de Málaga" y ha confiado en que la confianza en las generales se convierta en "confianza en las autonómicas, eso espero".

EL PSOE, QUE RESUELVA SUS PROBLEMAS INTERNOS

El líder 'popular' ha recordado el discurso de Rajoy en la noche electoral, "donde sembró una gran confianza y esperanza a la sociedad y a eso vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos". Mientras tanto, ha considerado, "que el PSOE resuelva sus problemas internos".

Sobre esto último ha dicho que "es bueno para España que la crisis socialista se resuelva bien". A su juicio, es necesario "un PSOE potente, bien organizado y cohesionado porque lo que tenemos delante no se saca con un partido solo". En este punto, ha reiterado que Rajoy "hablará de todo y con todos, menos con los que ya ha dicho por razones obvias".