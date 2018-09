Los autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano registran más de 9,3 millones de viajes

Foto: JUNTA

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 9,3 millones viajes registraron durante el año pasado las líneas de autobús de los 13 municipios integrados en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, lo que supone un 0,16 por ciento más que en 2009, según ha informado este miércoles la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz.

Cruz, que ha presidido la reunión del consejo de administración de este ente, ha valorado su funcionamiento y ha indicado que se han registrado casi cuatro millones de viajes durante 2010 con la tarjeta del consorcio y se han emitido 109.648 billetes únicos, lo que supone un crecimiento de 18.084 en relación con el ejercicio anterior. Por otro lado, también ha incrementado un 41 por ciento el número de viajes en los servicios de Cercanías de Renfe abonados con el billete único.

Por otro lado, ha resaltado el incremento de un 112 por ciento de los viajes realizados por usuarios del área metropolitana de Málaga en otros consorcios, por lo que ha indicado que de esta cifra se desprende que "los malagueños se mueven mucho".

En datos de enero a noviembre, se han realizado en otras áreas metropolitanas con el billete de Málaga un total de 5.617 viajes, mientras que el dato inverso, es decir, desplazamientos hechos por otros consorcios en la zona de influencia de Málaga, supone un aumento del 27,74 por ciento.

La titular andaluza de Obras Públicas y Viviendas ha explicado que se está permitiendo que el transporte público sustituya al privado y también se pone en valor la sinergia de la intermodalidad entre los municipios del entorno de Málaga y la propia capital, ya que, como ha añadido el comportamiento del área metropolitana de Málaga es "diferente" al de otras, siendo los movimientos pendulares inversos, donde la población sale a trabajar a la costa y vuelve a Málaga por la noche.

"Se trata de conseguir la sinergia de ese transporte público metropolitano y abaratar el coste del transporte a los ciudadanos, de forma que perciban que les compensa más por razones de tiempo, de precio y de evitar dónde aparcar, entre otros conceptos", ha puntualizado.

Cruz ha indicado que se ha experimentado "algún crecimiento en general" y ha valorado el hecho de que "se haya recuperado también el transporte en el ámbito de Málaga", ya que la movilidad de la población indica que hay más actividad económica.

Respecto a los objetivos del consorcio, ha resaltado que uno es ver qué demanda existe, ya que "no hay un servicio fijo o congelado, sino que va en función de lo que demandan los ayuntamientos o usuarios".

En este sentido, ha nombrado la línea Málaga-Churriana; el reforzamiento de los servicios en verano; la nueva línea directa de la capital con Benalmádena, con una "reducción significativa del tiempo de viaje en 15 minutos", y la ampliación del itinerario y la reestructuración de algunas líneas.

PRESUPUESTO

El consejo de administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, presidido este miércoles por Cruz, ha aprobado los presupuestos generales para 2011, que ascienden a 8,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,13 por ciento en comparación con el año anterior.

Así, el 81 por ciento del dinero se destinará a actuaciones vinculadas directamente al transporte público metropolitano y a inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios, mientras que el resto cubrirá los gastos corrientes y el de personal, que tienen un descenso del 3,79 por ciento y del 4,94 por ciento, respectivamente.

Preguntada por si ha habido algún avance para que las localidades malagueñas de Fuengirola y Torremolinos se incorporen al consorcio, ha apuntado que debe ser "voluntad" de los ayuntamientos y "ellos no lo han manifestado", aunque, a su juicio, significa "una debilidad de los vecinos, al no tener ese servicio en sus municipios". No obstante, ha afirmado que "las puertas del consorcio están abiertas".

METRO

En relación con el futuro metro de Málaga, una vez que entre en funcionamiento, ha apuntado que el "objetivo" es que se produzca una integración en el consorcio, pero tendrán que celebrase reuniones de carácter técnico entre ambas entidades para ver la operatividad, funcionalidad y conjunción, es decir, "analizar la complementariedad".

Por último, cuestionada sobre la posibilidad de conectar la línea de Cercanías con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, ha indicado que es "consciente de la demanda", por lo que se le ha trasladado al Ministerio de Fomento.