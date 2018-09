El Ayuntamiento de Málaga asegura que todas las viviendas vacías del IMV están adjudicadas a familias sin hogar

Actualizado 02/05/2013 20:28:09 CET

MÁLAGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, ha dejado claro que todas los pisos vacíos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en torno a unos 60, "ya están adjudicados a familias sin hogar y se están cumpliendo los trámites administrativos para la entrega de las llaves".

Maldonado se pronunciaba así después de que IU haya denunciado este jueves que un centenar de viviendas del IMV construidas para la venta se encuentran vacías y haya exigido al equipo de gobierno del PP que las ponga a disposición de las familias afectadas por los desahucios.

El responsable municipal de vivienda se ha mostrado "sorprendido" ante la petición del portavoz municipal de IU, Eduardo Zorrilla, ya que "esa adjudicación es algo que él conoce porque es miembro del consejo rector del IMV".

Ha explicado a Europa Press que había 90 viviendas vacías en Soliva y unas 30 en García Grana, de las que la mitad ya fueron adjudicadas y la llave entregada, estando pendientes, por tanto, en torno a 60. Se trata de pisos en los que el banco no aceptaba la subrogación en la hipoteca, por lo que se optó por cambiar el régimen, de venta a alquiler con opción a compra, de manera que "puedan ser entregados a los adjudicatarios".

A juicio del delegado municipal, "no tiene sentido retirar estas viviendas a familias sin hogar para entregárselas a otras afectadas por desahucios". "A diferencia de lo que dice Zorrilla, no tenemos ningún piso que podamos dedicar a algo que no sea lo ya acordado en el consejo rector del IMV", ha señalado.

Además, ha aclarado que las viviendas protegidas que se quedan libres por algún motivo se ponen a disposición de la comisión que tramita la ordenanza que permite que familias en riesgo de exclusión social puedan acceder a una casa. Por tanto, "no tiene mucho sentido la propuesta de IU", ha apostillado.

Respecto a las críticas de Izquierda Unida a la política del PP y a cuestiones como la eliminación de subvenciones a las agencias públicas para las viviendas en régimen de alquiler incluidas en los planes estatales, Maldonado ha indicado que "IU dispara en círculo a ver si hace diana".

En este punto, ha hecho hincapié en que "las competencias en materia de viviendas protegidas las tienen única y exclusivamente las comunidades autónomas", por lo que "la escasez en Andalucía de estos inmuebles podría estar solucionada desde hace mucho tiempo si la Junta hubiera invertido en construir VPO y no hubiera dejado a los ayuntamientos como únicos promotores públicos".

Ha recordado, al respecto, que "la Junta de Andalucía ha construido en los últimos 10 años sólo 36 viviendas protegidas" frente a "las más de 5.000 ejecutadas por el Ayuntamiento de Málaga". "El Gobierno andaluz no considera prioritario construir casas para familias desfavorecidas", ha lamentado.

Asimismo, Maldonado ha resaltado que, "ante la situación de crisis económica heredada de la etapa del PSOE, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que marcar prioridades para atender primero las políticas que son de su competencia".