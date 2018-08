El Ayuntamiento de Málaga destinará 2,4 millones a mejoras de colegios y edificios municipales en los distritos

Publicado 27/07/2018 17:05:34 CET

MÁLAGA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la contratación del plan de actuaciones de mejoras y de renovación, conservación y mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales por un importe de 2.435.710,53 euros. Se trata de un contrato de servicio dividido en once lotes, uno por cada distrito, y que entrará en vigor durante la segunda quincena del mes de agosto.

El plazo de vigencia de este contrato abarcará desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiéndose prorrogar un año más. Los distritos de la ciudad con este plan de mejoras y de renovación tendrán mayor capacidad para ejecutar microactuaciones y, por tanto, resolver con más agilidad todas aquellas necesidades que puedan surgir en el día a día de los centros educativos públicos y edificios municipales.

Este contrato de servicio se ha dividido en once lotes para posibilitar la máxima participación de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la adjudicación a once empresas diferentes --que han podido optar a la totalidad de los lotes-- facilitará que los trabajos se puedan acometer simultáneamente en once distritos municipales de la ciudad.

Doce empresas han presentado sus ofertas al concurso público y la media de baja tras la adjudicación se ha cifrado en torno a un 40 por ciento. La mayoría, en concreto nueve, de las que finalmente han resultado adjudicatarias son malagueñas.

PROYECTO 'BYPASS GIBRALFARO'

Igualmente, se ha aprobado la presentación del proyecto 'Bypass Gibralfaro' al Programa de Regeneración del Espacio Público de la Consejería de Fomento y Vivienda de Junta de Andalucía, que tiene por objeto el desarrollo de actuaciones que persigan la regeneración y adecuación del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible y accesible.

El proyecto tiene por objeto crear un itinerario no motorizado alternativo a calle Victoria que sirve de acceso y de puesta en uso el espacio público que constituye el monte Gibralfaro. Al tratarse de una Actuación Singular por estar ubicada en un BIC como es el Conjunto Histórico del Centro de Málaga, la cuantía máxima de la aportación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 800.000 euros.

Está incluido en el Plan Especial de Gibralfaro, una actuación municipal cuyo objetivo es la puesta en uso de un espacio de alto valor medioambiental, paisajístico y patrimonial que actualmente presenta un aspecto degradado y actúa de frontera entre una trama urbana densa con carencia de espacios libres y el espacio natural del monte Gibralfaro.

Se propone la creación de zonas de estancia y recreo unidas por una senda peatonal accesible para uso y disfrute de una población social y económicamente vulnerable, todo ello en el marco de una estructura participativa ya existente.

Dado el límite de financiación, y que solamente el presupuesto de las obras del proyecto completo asciende a 3.331.676 euros, se ha optado por dividir el proyecto en dos fases y presentar la primera de ellas a la convocatoria. La propuesta con más posibilidades de obtener financiación es la denominada 'Trasera de Calle Victoria' incluido en el Plan Especial de Gibralfaro.

Las actuaciones incluyen en esta fase varias conexiones de calles, ejecución de zona de estancia y parque infantil, infraestructuras e instalaciones en la zona de actuación e intervención medioambiental de limpieza de masas forestales y vigilancia arqueológica en la zona. El presupuesto de esta fase supone una inversión de 2,4 millones de euros, que serán financiados con 800.000 euros del programa de la Junta y con 1,6 millones de aportación municipal.

La junta de gobierno local ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el acceso al programa 'Málaga Conduce 2018', por la que el Área de Juventud destina 13.600 euros a sufragar parte de los gastos derivados de la obtención del permiso de conducir clase B. Se establecen 26 ayudas de 200 euros y 84 de 100 euros.

Para poder acceder a estas subvenciones es necesario tener de 18 a 35 años, están empadronado en la ciudad con un año de antigüedad como mínimo; haber superado las pruebas teóricas y prácticas del permiso de conducir entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018 y que los ingresos de anuales de su unidad familia no superen el triple del IPREM.

Además, ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para acciones de formación y tutorización en el marco de espacios de 'coworking'. Se basa en la creación de un espacio conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la sociedad.

El presupuesto estimado de este proyecto es de 800.000 de euros, correspondiendo al Ayuntamiento una aportación de 160.000 euros y a la EOI los 640.000 restantes, con cargo al Fondo Social Europeo y del Ministerio de Economía.

El convenio contempla la realización de cuatro ediciones de 'coworking' con una duración cada una de ellas de cinco meses, dando cabida en cada una de ellas a un mínimo de 12 y un máximo de 22 proyectos de emprendedores, preferentemente menores de 35 años.

También se ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con la editorial Galaxia Gutemberg así como a las nuevas bases del XII Premio Málaga de Novela. Previamente se ha aprobado la anulación tanto de las anteriores bases como la del convenio con la Fundación José Manuel Lara, al renunciar ésta a seguir editando la obra ganadora. El premio en su duodécima edición tendrá una dotación económica de 18.000 euros, que aporta el Ayuntamiento de Málaga, y el ganador verá editada su novela, por la editorial Galaxia Gutemberg.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se han aprobado tres convenios específicos de colaboración con los operadores de telefonía móvil Telefónica Móviles España S.A, Orange Espagne S.A.U y Vodafone España S.A.U para garantizar el servicio de telecomunicaciones de voz y datos durante la Feria de Málaga de 2018 con especial atención a garantizar el correcto funcionamiento del servicio de emergencias 112 soportado en la telefonía móvil y evitar posibles problemas de saturación de los canales disponibles dado el aumento usuarios en esas fechas.

En los tres casos, los operadores actuarán en el entorno del recinto ferial Cortijo de Torres con la distribución de pequeñas mini células en las distintas casetas municipales; unas instalaciones con carácter provisional.

Por último, en relación con la contratación del Contrato Basado en el Acuerdo Marco para la contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión por la central de contratación de la FEMP --acuerdo previo de adhesión del Ayuntamiento a la central de contratación de la FEMP respecto al 'Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión', adoptado por la junta de gobierno local del 27 de abril de este año-- por importe de 6.136.800 euros, se han tomado varias decisiones.

Así, se ha decidido aprobar el compromiso del gasto mediante la retención del crédito, la memoria justificativa, la resolución del inicio para la celebración del contrato basados, y del documento de invitación a la contratación del acuerdo marco a Gas Natural Servicios SDG S.A.