Ayuntamiento de Málaga y La Invisible frenan temporalmente el desalojo y avanzan en solucionar la situación de inmueble

Acuerdan que se presente un recurso de reposición para pedir la suspensión cautelar del desalojo

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y representantes de la Fundación de Los Comunes, que gestiona La Casa Invisible, han acordado este lunes, de cara a buscar "soluciones positivas" ante la situación del inmueble, que tiene orden de desalojo; el presentar "en el plazo legal establecido" un recurso de reposición para pedir la suspensión cautelar del desalojo y que sirva también para ir avanzando en la solución definitiva del proyecto.

En concreto, en ese recurso para solicitar la suspensión cautelar del desalojo también se aportaría la documentación específica para que, "bien argumentado", permita "profundizar en la solidez que el proyecto cultural tiene", ha explicado el alcalde, que ha detallado que esto creará una "situación diferente", donde se puede plantear la suspensión del desalojo "y se analizará en base a los escritos que se presenten".

En este sentido, De la Torre ha dicho que la acogida del recurso "dependerá de la argumentación" planteada, pero la disposición del Ayuntamiento "es positiva para que pueda ser bien acogido". "Lo que importa es mirar al futuro con ambición y calidad, que a mí, como alcalde, me gusta que todas las cosas en Málaga tengan", ha dicho.

Tanto De la Torre como Amanda Romero, de La Casa Invisible, han valorado lo acordado en esta reunión, que ha durado unas dos horas, y han explicado que en la segunda quincena de septiembre volverán a reunirse para ver como avanzan las cuestiones.

De momento, "el desalojo está bastante más lejos desde el punto de vista del recurso", ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que ha sido un encuentro de trabajo, que ha valorado como "positivo y productivo", donde se ha "pasado revista" a la situación actual del inmueble y el proceso en el cual se produjo "la okupación, el acuerdo para que pudieran existir actividades culturales y por qué se ha desembocado en la situación actual".

De la Torre ha dejado claro que su "deseo" como regidor es que Málaga en todas las manifestaciones que tienen que ver con la cultura "tenga la máxima fuerza, potencia y calidad". "Nuestra voluntad es por tanto, en una línea positiva y de que pudiera ese proyecto, dentro de la reflexión producida en el momento actual, salir con una vocación de fortalecimiento", ha incidido el alcalde.

SEGURIDAD

Por otro lado, el alcalde ha incidido en la seguridad del inmueble, y ha explicado que el recurso de reposición debe abordar este tema. "Que se tenga tranquilidad de que habrá respuesta y adecuación del edificio", ha dicho.

"Es importante abordar bien y con claridad los temas de seguridad", ha señalado. En este sentido, se ha referido, como han señalado desde la propia Casa Invisible, a los apoyos institucionales posibles, autonómicos, europeos y "no descartamos el propio nuestro" para abordar las obras de rehabilitación. "Sí queremos las cosas muy claras de que las zonas en que no haya seguridad no se usen", ha explicado.

Romero, por su parte, ha dicho que se avanzará en el plan de actuación en relación con el edificio, "que, además, insistíamos en que no tiene ningún problema de seguridad", y se continuará para la aprobación definitiva del proyecto de rehabilitación.

En materia de cultura, De la Torre ha valorado los apoyos de instituciones, entre ellas del Museo Reina Sofía. "Lo importante es que la ciudad se enriquezca con ello, esa es la clave", ha incidido, abogando por aprovechar "las coyunturas para fortalecer a la ciudad".

Por último, De la Torre ha recordado que el Ayuntamiento también tiene proyectos propios en la misma línea, como el planteado en la antigua prisión provincial, "que va en una línea muy parecida, donde hay gran libertad para que creadores e iniciativas culturales tengan lugar en términos de enriquecer y facilitar la vitalidad cultural de la ciudad".

CASA INVISIBLE

Por su parte, Amanda Romero, de La Casa Invisible, ha valorado que se inicie la vía del diálogo, que "es lo que veníamos solicitando estos meses". "Entendemos que ahora se abre otra vía", ha apostillado.

En este sentido, ha detallado que han adquirido "una serie de compromisos de cara a reforzar el interés publico del proyecto con el apoyo expreso de instituciones culturales de prestigio, de artistas y personas del ámbito de la cultural, para poder documentarlo y aportarlo en la mesa de negociaciones".

"Mostramos cautela y prudencia hasta que eso no se resuelva por escrito con la estimación de los recursos que interpongamos", ha manifestado, y ha agregado: "No vamos a tener las garantías al cien por cien, pero sí, por lo menos, se ha iniciado el camino del diálogo que posibilita que el resultado sea ese, no ya la paralización del desalojo, sino la regularización de la situación del inmueble".