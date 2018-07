El Ayuntamiento de Málaga no tendrá que prescindir de sus tres delegados municipales tras la sentencia del TC

Actualizado 02/05/2013 15:23:51 CET

MÁLAGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga no tendrá que prescindir de sus tres delegados municipales, Diego Maldonado, Esther Molina y Miguel Briones, según la interpretación, comunicada este jueves por el alcalde, Francisco de la Torre, que la Asesoría Jurídica municipal ha hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) acerca de que los gobiernos locales estén formados sólo por concejales electos.

De una primera lectura de la sentencia del TC, según el regidor del PP, se desprende que "no afecta a los nombramientos consolidados", en contra de lo dicho inicialmente, y, por tanto, "deja despejada la cuestión".

"Los nombramientos que se hayan hecho en uso de ese artículo de la Ley de Grandes Ciudades cuando no había pronunciamiento del Tribunal Constitucional se consideran válidos en su aplicación; están hechos en función de una legalidad y los nombrados tienen plena función", ha expuesto a los periodistas, una cuestión diferente es a partir de ahora, ya que "lo que no cabe es hacer uso del artículo porque ya no es constitucional".

A su juicio, "la sentencia trata de ser respetuosa en el ámbito de la aplicación que los municipios hubieran hecho de una norma que mientras no se pronunciaba el Tribunal Constitucional era plenamente válida; ahora ya no".

Ha opinado, en este punto, que "si la sentencia quisiera decir otra cuestión, la diría, y si el tribunal lo ha querido redactar así es porque su voluntad es esa". "Cuando escriben tantas páginas tienen sitio para decir lo que quieran y para mí está claro lo que han querido decir", ha reiterado.

De todos modos, cabe la posibilidad, como ha señalado De la Torre, de plantear el tema al Gobierno para que determine si hace la misma interpretación que el Ayuntamiento de Málaga y si es así, "ahí queda", o si considera conveniente hacer una petición de aclaración al TC.

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga cuenta con tres delegados municipales: su portavoz y responsable de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado; la encargada de Promoción Empresarial y del Empleo, Esther Molina, y el del distrito Teatinos-Universidad y de Educación, Miguel Briones.