Ayuntamiento de Málaga plantea que colegios sin actividad docente se destinen a acoger inmigrantes llegados al puerto

Jiménez incide en esfuerzo municipal y recuerda que actividad del polideportivo José Paterna se retomará el 15 de septiembre

MÁLAGA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, ha valorado el anuncio de la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, de retomar el proyecto de unas instalaciones permanentes para albergar de manera inmediata a los inmigrantes que llegan en pateras, para que no se dependa del uso de polideportivos municipales o de la colaboración municipal. Además, ha explicado que, dado que en septiembre se retomará la actividad deportiva en el pabellón que los acoge, han propuesto que colegios sin actividad docente puedan ser utilizados para tal fin hasta que se desarrolle este proyecto.

Al respecto, ha recordado también que el actual polideportivo municipal de José Paterna volverá a recuperar su actividad habitual deportiva el próximo 15 de septiembre. "Esto ya se lo comentamos a la subdelegada y hay que plantear espacios alternativos con lo cual vemos muy bien que se retome, y lo más urgente posible, este centro permanente", ha apostillado en declaraciones a Europa Press.

"Nos congratulamos como Ayuntamiento de que el Gobierno vuelva a retomar el proyecto para la construcción de un centro de alojamiento de inmigrantes, especialmente porque no se entendía por qué en Cádiz, que es cierto que el número de inmigrantes que llega es mayor, sí se ha hecho de urgencia un espacio y la zona oriental no se estaba planteando esta instalación", ha señalado, insistiendo en que desde el Consistorio, que está "encantado" de ceder instalaciones municipales, "entendemos que no son espacios dignos para estas personas".

De igual modo, ha recordado que se trabaja conjuntamente con el Gobierno y la Junta para buscar espacios provisionales donde acogerlos como pueden ser los colegios que no tienen actividad docente y que parecen espacios amplios, con aulas y, algunos, incluso, tienen duchas.

En concreto, ha detallado Jiménez que el Consistorio ha enviado un listado a la Junta con "colegios que hemos detectado que no tienen actividad docente, que deberían haber vuelto al Ayuntamiento, y que se puedan usar como espacios transitoriamente hasta que el centro nuevo esté construido" para alojar a los inmigrantes.

Por otro lado, ha valorado el trabajo que desarrolla el Consistorio "en la medida de sus posibilidades", como la cesión de espacios para estas labores de acogida temporal.

ACTUACIONES MUNICIPALES

Así, ha explicado que desde el Ayuntamiento se ceden instalaciones municipales durante las 72 primeras horas tras su llegada a puerto, para que la Policía Nacional lleve a cabo la custodia que establece la Ley, a petición de la Subdelegación del Gobierno ante la falta de espacio por parte del Gobierno Central para este fin en Málaga.

En este sentido, ha recordado que, en primer lugar, se puso a disposición el polideportivo de Tiro de Pichón y como consecuencia de las obras programadas en este espacio, se ha venido utilizando en segunda instancia el polideportivo José Paterna, en la barriada de El Palo.

Ha recordado también que estos polideportivos se han utilizado en alguna ocasión más allá de las 72 horas de custodia policial para que los inmigrantes pudieran permanecer allí unas horas más hasta que las ONG culminen los trámites para gestionarles el desplazamiento hasta otras ciudades, de acuerdo a sus peticiones.

Además, ha dicho que por primera vez en lo que va de año se está utilizando también el centro de baja exigencia municipal para albergar a casi una veintena de inmigrantes, al carecer la Subdelegación de espacio suficiente.

"Durante esas horas/días en las que el Ayuntamiento presta asistencia humanitaria, una vez superadas ya las 72 horas de custodia policial, el Consistorio sufraga los gastos de alimentación e higiene personal de las personas inmigrantes", ha explicado el edil.

Jiménez ha recordado, de igual modo, que el equipo de gobierno del PP presentó una moción en el pasado pleno de julio para destinar el parque de bomberos de Campanillas, de forma temporal, a la acogida de estos inmigrantes. "Se propuso así tras conversaciones con la Subdelegación del Gobierno, si bien la medida no salió adelante por el voto en contra de los partidos de la oposición. Se previó este espacio como complementario", ha lamentado.

Por otro lado, también hay dos autobuses de la EMT para los desplazamientos, donde los conductores que prestan este servicio, remunerado, lo hacen a petición propia; y el refuerzo del servicio de limpieza y recogida de residuos en el entorno y el interior de las instalaciones municipales.

Además, se lleva a cabo la asistencia del personal del servicio de emergencia social --trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, educadores, conductores, entre otros--, para, por ejemplo, el traslado de mujeres y niños a hospitales y pisos de acogida.

"Este personal es requerido por la Subdelegación del Gobierno cuando no tiene medios suficientes y colabora, por ejemplo, como ocurrió ayer mismo, con el traslado de los desayunos para las personas inmigrantes desde Comisaría provincial hasta el polideportivo", ha explicado Jiménez.