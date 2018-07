El Ayuntamiento de Marbella aprobará a final de mes el pliego de condiciones para contratar al equipo redactor del PGOU

Publicado 16/07/2018 16:33:14 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, y la concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, han anunciado este lunes que el Ayuntamiento aprobará a finales de julio el pliego de condiciones para licitar la contratación del equipo redactor del PGOU que reemplace al de 1986, que entró en vigor después de que, a finales de 2015, el Tribunal Supremo anulara el de 2010.

Muñoz y Caracuel, que han comparecido en rueda de prensa, han destacado que el pliego de condiciones "hará hincapié en la cualificación profesional de sus integrantes y no tanto en el precio que puedan cobrar".

"Queremos contar con un gran equipo técnico y que sea el mejor que haya en España. El peso del pliego de condiciones irá, inexorablemente, para que la balanza se incline hacia la cualificación profesional y no hacia el precio que, como honorarios, puedan percibir aquellos que se presenten", ha subrayado la alcaldesa.

El próximo PGOU "estará absolutamente basado en la realidad de Marbella y estará liderado por el Ayuntamiento", ha sostenido. "Se abre un periodo importante para el futuro de la ciudad y para el Área de Urbanismo", ha agregado Muñoz.

Caracuel, por su parte, ha añadido que el equipo redactor "será multidisciplinar y en él, la cualificación profesional pesará mucho más que el matiz económico". "Se trabajará mucho más por tener el mejor equipo redactor que pueda encontrarse desde el punto de vista profesional, más allá de que puedan ir a la baja o no en la oferta económica", ha agregado. Así, ha explicado que el pliego de condiciones incluirá, entre otros contenidos, plazos para la redacción del PGOU.

El proceso de licitación se inicia después de que el equipo de juristas que contrató el Ayuntamiento hace un año haya entregado al Gobierno local un informe sobre la situación jurídica del urbanismo en el municipio tras la anulación del PGOU y las líneas básicas para elaborar el pliego de condiciones de la contratación del equipo redactor del Plan.

El grupo de juristas está integrado, entre otros, por cuatro catedráticos expertos en Derecho Administrativo. El Ayuntamiento analizará durante las dos próximas semanas el documento del grupo de expertos, de unas 180 páginas de extensión.

El plazo de licitación del expediente rondará los cuatro meses, por lo que Muñoz ha confiado en que el Consistorio pueda contar con el equipo redactor antes de que acabe 2019.

El informe, ha detallado, se basa en la sentencia del Tribunal Supremo y analiza de forma pormenorizada la casuística del urbanismo del municipio tras el fallo judicial. "El equipo de expertos ha hecho un análisis muy exacto sobre cuál tiene que ser la base jurídica para un nuevo planeamiento y dar así la seguridad jurídica que Marbella necesita y merece", ha señalado.

Según Muñoz, "el hecho de tener a cuatro grandes catedráticos, en asociación además con la Universidad de Málaga, y en relación muy estrecha con el equipo de la Delegación de Urbanismo ha hecho que nos planteáramos la necesidad de sacar lo antes posible la contratación del equipo que redacte el PGOU".

El equipo redactor contará para su labor con el informe elaborado por el grupo de expertos y el apoyo de los técnicos municipales, ha señalado la regidora. El pliego de condiciones y el informe del grupo de juristas se publicará en la web municipal ya que "son dos documentos muy entrelazados", según la alcaldesa.

Muñoz ha recordado otras iniciativas que ha adoptado su equipo de gobierno para "devolver la seguridad jurídica al Urbanismo del municipio", entre las que ha destacado la aprobación definitiva en el pleno de julio de la adaptación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de rango autonómico.

PSOE

Por su parte, la edil socialista Isabel Pérez ha expresado su deseo de que las conclusiones del grupo de expertos sean "las bases" para solucionar los problemas urbanísticos del municipio. La que fuera responsable de Urbanismo en el anterior equipo de gobierno, ha lamentado en un comunicado que "ha faltado transparencia por parte del Ejecutivo municipal".

"Hemos solicitado en muchas ocasiones reuniones y conocer el trabajo del grupo de expertos, pero Muñoz no lo ha permitido", ha dicho, al tiempo que ha pedido al equipo de gobierno que se "ponga a trabajar de inmediato y que la labor desempeñada por el grupo de expertos no caiga en saco roto". "Fue el gobierno del PSOE el que encargó este estudio jurídico con la intención de no caer en los errores del pasado", ha agregado.

Pérez ha indicado que "una vez más, vemos cómo el PSOE hace el trabajo y Muñoz, se hace la foto". "Se trata de un trabajo elaborado por relevantes expertos que merecían, al menos, un poco de atención por parte de Muñoz en lugar de ser tratados como adornos de su fotografía", ha concluido.