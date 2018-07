La bailaora Luisa Palicio reestrena este martes en Málaga 'Biznaga' dentro del Festival de Teatros Romanos de Andalucía

Publicado 02/07/2018 11:21:49 CET

La bilaora Luisa Palicio rinde tributo a Málaga y vuelve a su tierra inspirada por el aroma de la 'Biznaga', el delicado ramillete de jazmines que es todo un símbolo malagueño. Así se titula su segundo espectáculo en solitario, que reestrena con motivo del ciclo 'Flamenco y Patrimonio' del Festival de los Teatros Romanos de Andalucía 2018, organizado por la Consejería de Cultura.

Este nuevo ciclo ha sido ideado con el fin de favorecer la relación entre el patrimonio monumental andaluz y el flamenco, declarado patrimonio mundial inmaterial. Concretamente en Málaga seis de las 22 funciones pertenecen a él.

'Biznaga' se presenta este martes 3 de julio a las 22.00 horas en el Teatro Romano con un nuevo enfoque. Lo aporta el bailaor y coreógrafo almeriense Eduardo Leal, exintegrante del Ballet Flamenco de Andalucía, que se incorpora al proyecto en calidad de director artístico.

Para esta especial ocasión, la artista malagueña --Premio Revelación de la Bienal de Sevilla y del Festival de Jerez-- también contará con el saxofonista sanluqueño Diego Villegas como artista invitado, en un elenco que forman los cantaores Ana Gómez y Juan José Amador, el guitarrista Miguel Pérez y el percusionista David Chupete.

Según Palicio, nacida en Estepona en 1984, "Biznaga surgió porque tenía la espinita de haber hecho un homenaje a Sevilla, que es mi ciudad profesional, pero soy malagueña y llevo mi tierra dentro". Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro --una hora antes de la representación--, en el teléfono 902 400 222 y en la web de El Corte Inglés.

"Quería hacer un homenaje a Málaga, pero no es propiamente un homenaje a la ciudad: me siento malagueña pero he querido hacer un espectáculo sobre mi camino personal, mi forma de pensar y mis sueños", ha indicado.

En 'Biznaga' Luisa Palicio emplea para expresarlo un lenguaje bailaor basado en la escuela sevillana de baile andaluz, que perfeccionó como discípula de Milagros Menjíbar en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco.

El repertorio del espectáculo que muestra en el ciclo 'Flamenco y Patrimonio' del Festival de los Teatros Romanos de Andalucía parte desde los verdiales hasta llegar a las alegrías, pasando por estilos como rondeñas, tangos, guajiras y seguiriyas, con un guiño final al 'Adiós Málaga' de Enrique Morente. Y lo interpretará, guiada por el director artístico Eduardo Leal, junto a los cuatro músicos de su compañía.

La obra no cuenta ninguna historia, pero sí tiene un hilo argumental. la bailaora malagueña se convierte en "una biznaguera, una malagueña, que está feliz con su vida, pero tiene la necesidad y deseo de superarse, seguir abriendo camino". De hecho, pretende mostrar nuevas vertientes de su danza, como ya hizo mano a mano con Rubén Olmo en el Museo Pompidou de Málaga en 2015, interpretando a Dulcinea en la intervención 'Arquitectura de luz y sombra'.

Luisa Palicio Martín nació en 1984 en Estepona (Málaga). Debutó en el Congreso Internacional de Arte Flamenco, celebrado en su localidad natal con tan solo diez años. A partir de entonces, estudió y perfeccionó su estilo de la mano de grandes maestros como Milagros Menjíbar, Rafael Campallo, Manolo Soler, Javier Barón o Antonio Canales en la Fundación Cristina Heeren en Sevilla, a la que llegó becada como ganadora de un concurso de baile y en la que actualmente es profesora titular.

Licenciada en Coreografía e Interpretación de Danza Flamenca (2016) en el Conservatorio Superior de Danza Angel Pericet (Málaga), ha formado parte de espectáculos como bailaora solista en 'Homenaje a la bata de cola', de Milagros Menjíbar; 'A mi tierra', del cantaor Calixto Sánchez, o 'Arquitectura de luz y sombra', con Rubén Olmo. Ha compartido escenario con José Mercé, José Menese, Carmen Linares, José de la Tomasa, Javier Barón, Esperanza Fernández, Eduardo Leal, etcétera.

Además, ha sido Premio Nacional de Baile por Alegrías de la Peña Flamenca La Perla de Cádiz. También recibió el premio 'Giraldillo' a la artista revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2006 y el Premio Nacional en 2008 de la Asociación de Críticos e Investigadores del Flamenco (Aceif). En 2015 recibió el Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez de la Frontera con su obra 'Sevilla'. Actualmente, alterna su labor pedagógica como maestra en la Fundación Cristina Heeren y conservatorios nacionales con las representaciones de sus obras 'Sevilla' y 'Biznaga'.

El Festival de Teatros Romanos de Andalucía genera actividad económica y oportunidades de empleo para la cultura y las empresas auxiliares, han destacado desde la Junta. Como en años anteriores, la programación del Festival se ha diseñado a partir de una convocatoria pública para la presentación de propuestas donde concurrieron 90 espectáculos. El presupuesto de ejecución del programa asciende a 190.000 euros a los que hay que sumar los recursos técnicos y humanos.

Esta programación en los tres teatros romanos genera actividad en las 28 compañías incluidas en la programación y en una treintena de empresas que hacen posible labores de montaje, comunicación, suministros, etcétera.