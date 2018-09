Bancos de alimentos abogan por "no bajar la guardia" a pesar del descenso constante en la demanda de ayudas desde 2013

Publicado 19/09/2018 14:32:46 CET

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Juan Vicente Peral, ha afirmado este miércoles que la situación está "controlada", aunque "sin poder bajar la guardia todavía, porque el volumen --de demanda de ayuda-- es demasiado alto", si bien desde 2013 se ha producido un descenso en la solicitud de ayudas de entre un 8 y 9 por ciento anual.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press tras la reunión del comité ejecutivo de Fesbal mantenida en la sede de Bancosol en Málaga para tratar asuntos relativos a la gestión de la Federación, el informe de la Presidencia, los Premios Espiga de Oro 2018 y la Campaña Nacional de Recogida de Alimentos 2018.

El presidente ha precisado que este comité ejecutivo es itinerante para "conocer mejor de cerca" todos los bancos federados, y ha añadido que se ha tratado también la próxima gran recogida de alimentos del 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre.

Vicente Peral ha detallado que a raíz de la crisis de 2008 la situación de los bancos alcanzó una sensación de "impotencia absoluta y descontrol" en 2013, que se ha revertido poco a poco.

"La pequeña mejoría de la situación económica y el mayor control de las personas a las que se acreditaba para recibir alimentos hizo reducir aquella cifra máxima del año 2013 del orden de un 30 por cien en cuatro años", lo que supone una bajada de un 8-9 por cien anual, ha precisado en este sentido.

Por estos motivos ha valorado que "esto hace que siendo muy importante todavía la demanda de la solicitud de ayuda, la sensación en los bancos sea de situación controlada".

"O sea, no nos sentimos desbordados como nos sentíamos en 2013, sentimos que podemos ir y debemos ir a una buena marcha para poder atender, pero está dentro de nuestras posibilidades, cosa que no ocurría en 2013", ha apuntado en este sentido, pero sin embargo ha advertido que no se puede "bajar la guardia todavía".

También ha valorado que el impacto de la inmigración "no está siendo significativo" a nivel general, pero ha señalado que "puntualmente hay zonas, evidentemente, como Ceuta, como Melilla, como Algeciras y Cádiz donde la presión es algo mayor, pero todavía no es una situación, digamos, de descontrol en absoluto".

Por estos motivos ha explicado que el camino a seguir durante los próximos meses pasa por "mantener ese nivel que venimos acreditando: el esfuerzo permanente, habiendo pasado por situaciones de locura; pues sencillamente aprovechar la cantidad de voluntarios que afortunadamente seguimos teniendo".

Respecto a los voluntarios ha recordado que la falta de puestos de trabajo derivada del estallido de la crisis hacía que abundaran, situación que ha cambiado. "Hoy sigues encontrándolo pero evidentemente algunos ya afortunadamente consiguen un trabajo o un medio trabajo a media jornada, con lo cual seguimos manteniendo la cantera, pero no con tanta generosidad o tan fácilmente sostenible, pero mantenemos ese nivel y el pulso", ha destacado.

"Como estamos debidamente entrenados pues lo que tenemos que hacer es hacer lo que sabemos, que es seguir trabajando hasta ver si conseguimos que esto baje a una cifra que no sea necesario un esfuerzo tan grande y mantenido tanto tiempo", ha continuado.

El presidente de Fesbal ha señalado la relación que mantienen los bancos de alimentos con las autoridades y el Gobierno. "En general las administraciones tanto a nivel europeo, como estatal, como regional, incluso como provincial a nivel diputaciones e incluso local con algunos ayuntamientos siempre han sido buenas, porque la situación esta dura tanto que han tomado conciencia de la necesidad de que todos tenemos que colaborar hasta las piedras", ha resaltado.

Por estos motivos ha afirmado que "incluso la Administración, que es lenta en la adopción de medidas, termina entrando y continúa una vez que está en la rueda y termina siendo consciente de que es necesario mantener el acelerador".

Por último, ha destacado que la campaña de recogida de este año marcha "bien" y en Fesbal ya se encuentran a punto de lanzar la campaña nacional de 2019, con la presentación próxima de la cartelería. En Andalucía el actor Antonio Bandera será la "estrella de cartel", ha resaltado. "España es un país solidario a pesar de todos los problemas que tenemos", ha finalizado.