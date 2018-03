Banderas: "Lo que más me ha costado de interpretar a Picasso es descubrir los aspectos oscuros de su personalidad"

Publicado 22/03/2018 12:47:00 CET

El actor malagueño, que ha terminado de rodar hace seis días, asegura que todavía no se ha quitado "a Picasso del cuerpo"

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha manifestado que lo que más le ha costado de la interpretación del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, papel que protagoniza en la serie documental 'Genius: Picasso', ha sido "descubrir que hay aspectos muy oscuros de su personalidad" y, por tanto, "luchar" por el "propio amor que yo tenía por Picasso".

Así se ha expresado Banderas en la rueda de prensa previa al estreno de la nueva entrega de National Geographic, que tiene lugar este jueves en el Teatro Cervantes. En este sentido, ha incidido en que "debido a la propia admiración y fascinación que siento por el personaje" ha tenido que "luchar para reflejar aspectos de su personalidad que eran duros".

Por ello, "había momentos fuera de las cámaras en los que sentía algún tipo de resistencia a llevarlo a cabo", ha afirmado el actor, explicando que hay que aprender "tanto con Picasso como con todos los personajes" a "no hacer un juicio moral de ellos".

En el momento en que se escuchaba "acción" en el rodaje, ha señalado, "tenía que olvidarme de eso", pero reconoce que ha mantenido "discusiones con los creadores de la serie". Además de ésta ha detallado también la "dificultad" del aspecto físico, ya que "no queríamos acercarnos al museo de cera: A Picasso había que crearlo desde dentro hacia fuera, no desde fuera hacia dentro", ha apuntado.

Por otra parte, ha considerado que, artísticamente, ha sido "emocionante" constatar que Picasso era un artista "honesto y sincero" y que tenía "una curiosidad constante", que la mantuvo hasta horas antes de morir, ha recordado.

Para Banderas, el pintor fue, hasta las últimas consecuencias, "artista", y entiende que esa "sinceridad" que expresa en su obra se convierte "en un arma de doble filo en su propia vida", ha asegurado, añadiendo: "Hay algo en Picasso que lo convierte en un niño eterno, es un hombre que se resiste a matar a ese niño continuamente. Y creo que se da así porque puede hacerlo".

En este punto, ha detallado que "es muy respetado, muy rico y muy famoso muy pronto" y, por tanto, "lo quiere todo", al tiempo que apostillaba que es por ello que "no siente la necesidad ni la responsabilidad de hacerse mayor", sino que "sigue jugando al juego de la vida y eso, eventualmente, daña a la gente que estaba alrededor".

Ese es el motivo, según Banderas, de que se produzcan situaciones "extraordinariamente confusas en su vida e injustas, probablemente, y muy especialmente con la mujer", ha dicho comparando a Picasso "con un planeta con una gravedad enorme que atrae muchísimos satélites a los que les cuesta muchísimo escapar de esa gravedad".

En este punto, ha recordado que François Guillot, la que fue compañera del pintor malagueño y con la que tuvo dos hijos, describe en su libro a Picasso como "un hombre muy duro en la relación de pareja".

A pesar de ello, el actor más internacional de Málaga ha manifestado que "con lo que me quedo, al final, es con la dimensión artística del personaje, nadie le puede robar eso", aplaudiendo su "continua innovación, su sinceridad extrema y el no sentirse contento nunca con nada de lo que está haciendo e ir reinventándose".

"MÁLAGA DESDE EL RECUERDO"

En cuanto a la serie 'Genius: Picasso', que se centra tanto en la vida como en el trabajo del pintor desde finales del siglo XIX hasta más allá del siglo XX, se ha grabado en diversos espacios de la Costa del Sol por la "insistencia" del propio Banderas, según ha reconocido.

En este sentido, el actor malagueño ha recalcado que "Picasso nació aquí y, yo que también soy un poco niño, vivo mucho Málaga desde el recuerdo", haciendo referencia a la Semana Santa, cuyas "luces, colores y aromas, representan para mí el recuerdo".

Por ello, cree que "los primeros años de Picasso en Málaga no se le olvidaron", considerando que "eso vuelve como un ciclo a la cabeza". Y el pintor, que se centra en el trabajo toda su vida, "se queda muy solo y sus recuerdos lo traen a Málaga".

Así, Antonio Banderas ha afirmado que "ha habido muchos malentendidos y muchos malagueños han creído que Picasso renegaba de Málaga porque no los recibía en su finca del sur de Francia, pero es que no recibía a nadie, ni a sus propios hijos". Ha aludido, además, a qu estaba "atrapado en su vejez y en Jacqueline Roque". Por tanto, "no es verdad que tuviera nada contra Málaga, lo tenía contra la dictadura, eso sí", ha dicho Banderas.

"NO QUIERO VIVIR MUERTO"

Banderas, quien ha afirmado que no es tan obsesivo con algo como lo era Picasso con el arte, ha reconocido que "a veces me contradigo a mí mismo" pues, "siempre digo que lo más importante son mis hijos, pero, al final, siempre estoy rodando".

"No paro y no puedo dejar de trabajar, y quizás eso me lleve a que me muera un poco antes, pero lo que no quiero es vivir muerto, ¿para qué?", se ha cuestionado.

En cuanto a su interpretación del papel de Picasso, que comparte con Alex Rich, Banderas ha dicho que tiene la "sensación de que ha llegado en el momento que tenía que llegar", defendiendo que "las cosas siempre pasan por algo".

Además, ha reconocido el trabajo de todo el equipo y, en especial, el de maquillaje y vestuario, algo que "me ha acercado mucho al personaje". "Era ponerme el vestuario y cambiaba mi forma de andar, de mover las manos y mi voz", ha asegurado,

En este punto, ha detallado que las sesiones de maquillaje han sido "muy duras", al igual que el rodaje, explicando que aún no se ha quitado "a Picasso del cuerpo", ya que han terminado de rodar hace seis días en Budapest.

"Ha sido un trabajo exhaustivo y exhausto", y "tengo un apego muy raro hacia el trabajo que hemos realizado, en el que hay mucho cariño envuelto". "Es bonito que el proyecto comience y acabe en Málaga", ha concluido Banderas.