Bendodo (PP-A): La decisión de Sánchez sobre la financiación y los nombramientos muestran que "viene a por Susana Díaz"

Publicado 21/06/2018 13:02:16 CET

Sobre las autonómicas, Bendodo cree que si la presidenta ha dicho que no habrá adelanto "yo estaría pendiente de que puede haberlo"

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Andalucía, Elías Bendodo, ha considerado que la decisión adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de retrasar a la próxima legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica, pese a la "vehemencia y exigencia" mostrada por la presidenta andaluza, Susana Díaz, y su entonces consejera de Hacienda y hoy ministra del ramo, María Jesús Montero; así como los nombramientos realizados en la región, muestran que el también líder de los socialistas "viene a por Susana Díaz".

Así lo ha indicado durante su intervención en el Foro del grupo Joly celebrado en Málaga este jueves, donde ha advertido de lo "volátil" que es la política, en referencia a esas exigencias sobre la reforma de la financiación autonómica que hacían Díaz y Montero al Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy.

"Sánchez dijo que no se va a hacer y estoy esperando la reacción de Díaz y de la propia ministra Montero", ha sostenido, considerando que el presidente del Ejecutivo ha adoptado esta decisión "mirando su interés estratégico y personal pero viene a por Susana Díaz".

Se ha referido a esto y a los nombramientos realizados en Andalucía, caso del delegado del Gobierno en la región, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, "que están posicionados en contra de la propia presidenta y del PSOE andaluz".

A juicio del portavoz de los 'populares' andaluces, esa "guerra interna que sigue aún entre Díaz y Sánchez no es buena para Andalucía", incidiendo en que "todos" tienen que "intentar remar para construir, seamos del mismo o de distintos partidos".

"PREPARADOS EL MES QUE VIENE PARA LAS ELECCIONES"

El también coordinador de campaña del PP andaluz para las autonómicas y municipales ha afirmado que están "preparados" si estos comicios regionales fueran "el mes que viene" y no en marzo, que es cuando deberían celebrarse.

"Dependerá de lo que le interese a Díaz desde el punto de vista electoral. Ella ha dicho que hay estabilidad y no habrá adelanto, por tanto yo estaría pendiente de que puede haber un adelanto electoral si ha dicho eso", ha manifestado Bendodo.

En este punto, ha indicado que se están dando una serie de circunstancias que "hacen entrever" que las elecciones serán antes de tiempo, entre las que ha enumerado "campañas de publicidad, directrices internas, etcétera". Pese a todo, ha insistido en que es a Susana Díaz a quien corresponde y que el PP "está con su estructura organizada y preparados para afrontar unas autonómicas el mes que viene" si fuera necesario.

Sobre el hecho de que le hayan nombrado coordinador de campaña, Bendodo ha aclarado que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, tiene el apoyo "unánime de todas las direcciones provinciales de Andalucía".

"Que haya decidido que sea yo el coordinador es porque tenemos sintonía, llevamos muchos años remando y trabajando juntos en política", ha indicado. Bendodo ha subrayado la importancia de las próximas elecciones en Andalucía para que el PP pueda gobernar y "cambiar" la región.

"Me niego a aceptar que Andalucía sea la única comunidad autónoma de España que no ha tenido alternancia política, llevan 40 años gobernando los mismos", ha reiterado, y ha insistido en que él sería "el primero" en votar al PSOE si la región llevara "40 años con el mismo gobierno pero fuéramos los primeros en todo". Algo que, ha agregado, no es así: "Somos los primeros en fracaso escolar, el último en inversiones en sanidad por habitante...".

En opinión del también presidente del PP de Málaga y de la Diputación de esta provincia ha apuntado que "el cambio es absolutamente necesario y el PP aspira a liderarlo". "Es bueno que cambien, que tengamos una oportunidad de cuatro años y si lo hacemos mal, en cuatro años que nos devuelvan a la oposición", ha vuelto a sostener.

"POLÍTICA DE GESTOS Y CERO GESTIÓN"

Ha criticado la "política de gestos y de cero gestión" que se lleva a cabo en Andalucía: "Dígame un sólo proyecto de envergadura que haya liderado en Málaga la presidenta de la Junta. Ninguno. Al final esto es: que siga rodando el balón y que siga la misma estructura y sistema".

"La falta de gestión, la ausencia de rigor y solvencia nos acaba conduciendo de nuevo a la ruina, al despilfarro y al descontrol y eso acaban sufriéndolo y pagándolo todos los ciudadanos, todas las familias", ha sostenido.

Sobre las encuestas y los datos que reflejan que el PP seguirá bajando en votos en Andalucía, Bendodo ha admitido que tienen que hacer las cosas "mucho mejor". "Tenemos ilusión y ganas por convertir a Andalucía en la mejor tierra de España", ha finalizado.