La cantante Brisa Fenoy hace parada en la Feria de Málaga para reivindicar la libertad y "el ser quienes queramos ser"

Publicado 13/08/2018 17:40:07 CET

La cantautora: "Me siento partícipe del eslabón de una larga cadena de personas que desean cambiar las cosas"

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante de pop Brisa Fenoy hace parada este martes en la capital malagueña para interpretar sus temas de carácter reivindicativo en el escenario de la Juventud de la Feria de Agosto. Así, entre otros, interpretará 'Free' con el que incide en que "seamos quienes queramos ser, sin importarnos lo que los demás dirán. Seamos como somos".

La actuación, que tendrá lugar en el Real de Cortijo de Torres a partir de las 22.30 horas, contará con los últimos éxitos musicales de la cantautora, asimismo presentará temas inéditos que no se encuentran en el mercado comercial, ha avanzado Fenoy en una entrevista con Europa Press.

Brisa, ahora dedicada al mundo musical, decidió bajarse de la pasarela porque "siempre he tenido claro que la moda era un puente económico para llegar hasta la música". "El objetivo era únicamente costearme mis clases de educación musical, el material necesario para producir mis composiciones y crear una red de contactos".

La gaditana de 26 años sube hasta los escenarios con un desafío musical: "Hacer del 'trap', un género musical democrático y respetuoso para todos", ha indicado.

Según Fenoy "el 'trap', es un género creado por y para el capitalismo y en su esencia apoya el narcotráfico, el consumismo, la riqueza, la división de la sociedad en clases y la denigración hacia la mujer". "Sé que las letras que suelen protagonizar este estilo tienen más cabida o repercusión que las mías, pero esa es precisamente parte de mi lucha y de mi cambio", ha expresado.

Fenoy ha mostrado su agradecimiento a la capital malagueña: "Es una victoria poder mandar mensajes en grandes eventos a través de entidades públicas, como es en este caso la actuación en la Feria de Málaga, o la reciente participación en el 'Campus de Verano' a través de la Universidad de Málaga". "Desde estas entidades han creído en el contenido de mis letras y quieren enviar ese mensaje de cambio a la ciudadanía", ha declarado.

BRISA FENOY, AIRES DE CAMBIO

"Me siento partícipe del eslabón de una larga cadena de personas que desean cambiar las cosas, y yo responsable en mi ámbito para transformarlo, construirlo y mejorarlo", ha manifestado Brisa en su interés por enviar mensajes con contenido en sus composiciones musicales.

La cantante y compositora de 'Jericó' hace referencia en este tema musical a aquellas personas que atraviesan la frontera en busca de una nueva vida. "Si tenemos el mismo cuerpo, por qué no la misma casa", pregunta la cantante gaditana en un fragmento de su obra en la que "invito a que pensemos y reflexionemos internamente y seriamente sobre esta cuestión".

En esta línea ha declarado que cualquier ser humano debe ayudar a otro en situaciones desfavorecidas. "La sociedad ve la migración como un problema y no como una cuestión para realizar reformas, complementos o ayudas en destino", ha añadido.

Respecto a este tema, además, ha declarado que los ciudadanos debemos exigir a los gobiernos que controlen las grandes empresas, dejadas al libre comercio que "explotan" sin control a los países afectados.

Asimismo, ha manifestado: "Abandonemos el pensamiento de no ayudar a otros seres humanos que están muriendo y arriesgando su vida para venir hasta el nuestro. Me parece una incongruencia y una deshumanización total".

En referencia a la nueva generación de 'millenials', piensa que es "muy disruptiva" y que se caracteriza por su pensamiento crítico. "Ejemplo de ello es la alta participación juvenil en la manifestación del 8 de marzo". Además, ha dicho, "no esperaba que letras de mis canciones, figurasen en mensajes reivindicativos. Este hecho me ha dotado de fuerza para continuar y confirmar que estoy en el camino correcto", ha dicho.

En relación con su último lanzamiento titulado 'Free', la cantante andaluza ha declarado que no solo quiere abogar por el concepto de libertad, sino que también connota a lo gratuito. "Nos han vendido que el consumismo o el poseer cosas es lo que nos da la felicidad, y eso no es en absoluto cierto. Lo gratuito es lo realmente importante en la vida, lo inmaterial, lo que no se ve".

En este sentido, la propia cantante ha reconocido que "cuanto más posees o cuanto más éxito tienes, más infeliz eres". En cambio, "lo espiritual, reconectarte, conocerte, la empatía, o el amor, son valores que realmente nos hacen sentir plenos", ha explicado.

'Free', también hace referencia a los prejuicios de la sociedad ante temas como la apariencia física, diversidad sexual, o identidad género, entre otros. "Las etiquetas y categorías, separan, más que unen. La igualdad consiste en es sencillamente ser libres, ser lo que queremos ser, y cómo queremos ser", ha manifestado Fenoy.

Así, "aboguemos por el respeto y descategoricemos, desetiquetemos, seamos quienes queramos ser, sin importarnos lo que los demás dirán. Seamos como somos", ha expresado la cantautora gaditana.

La cantante se encuentra trabajando en otros proyectos a largo plazo, que continuarán caracterizándose por su temática reivindicativa, ha indicado. Por último, ha manifestado que le encantaría continuar en el mundo de la música y que incluso no fuese necesario siquiera enseñar su cara.