Convocada la XXIV edición de los Premios Nacionales de Grabado con un primer premio de 4.000 euros

Publicado 20/09/2018 16:24:35 CET

MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella (Málaga) ha convocado la vigésimo cuarta edición de los Premios Nacionales de Grabado, un certamen considerado uno de los más prestigiosos para la obra gráfica a nivel nacional.

La directora general de Cultura en Marbella, Carmen Díaz, junto al director del centro pictórico, Germán Borrachero, ha presentado estos reconocimientos, cuyo plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 26 de octubre. El fallo del jurado será el 9 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del museo.

"Para nosotros es una satisfacción la convocatoria de estos galardones, uno de los más prestigiosos en lo que a obra gráfica se refiere, es además, el único de esta categoría que se celebra a nivel nacional, donde también se fomenta la creatividad", ha señalado.

Son varios los galardones y modalidades que forman parte de este premio, que será fallado por un jurado compuesto por distintas personalidades del mundo de las artes. El premio 'José Luis Morales y Marín' de adquisición de obra sobre papel, en cuya elección primarán las valoraciones de calidad y actualidad de la producción de un artista.

Le siguen el premio a la trayectoria profesional en la obra gráfica; galardones a la producción de obra gráfica que se dividen en el otorgado por la Fundación José Banús y Pilar Calvo, dotado con 4.000 euros; Premio Corzo con 1.000 y Premio María Teresa Toral, con la misma cuantía. Díaz ha destacado que uno de los aspectos que también destacan de los Premios Nacionales del Grabado es su labor divulgativa y creativa, al contar también con la Beca María de Salamanca, de la Asociación de Amigos del Museo del Grabado Español Contemporáneo.

Cada autor presentará un máximo de dos obras sobre soporte que no debe exceder de un máximo de 100 por 70 centímetros, ni ser menor de 50 por 35 centímetros. Cada una de las obras estará enmarcada con metacrilato transparente (preferiblemente que no sea mate) y marco metálico o de madera no superior a 2,5 centímetros de anchura.

En el dorso de las obras deberá figurar claramente el nombre y apellidos del artista, el título y la técnica. En sobre aparte se remitirá cumplimentado el boletín que se adjunta, así como la fotocopia del DNI o cualquier otro documento que acredite suficientemente la residencia en España, además de un breve currículo vital, junto con una reproducción a color de las obras en formato digital de alta resolución.

Las obras que deseen formar parte de este certamen deberán estar realizadas durante los años 2017 o 2018 y ejecutadas en cualquiera de los sistemas técnicos de la estampa: tanto los tradicionales del arte gráfico (calcografía, xilografía, litografía, técnicas aditivas o serigrafía), como los procedimientos digitales y/o electrográficos. No se admitirán obras que con anterioridad hayan sido premiadas en otros certámenes.

Borrachero ha destacado que estos premios "tienen una característica especial, no sólo para el artista, sino también para el reconocimiento al mercado y a la investigación", al tiempo que ha subrayado que "son un referente para artistas consolidados para ponerlos en valor su trayectoria y también para los emergentes". Los premios cuentan, cada año, con un alto número de participantes.