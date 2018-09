Críticas a la Junta por las "lamentables condiciones" en el inicio del curso del alumnado de Secundaria en Rincón

Publicado 17/09/2018 16:09:34 CET

El Ayuntamiento de Rincón abrirá un expediente porque las prefabricadas no tienen licencia de ocupación

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido críticas por parte de partidos políticos, asociaciones de padres y madres de alumnos y sindicatos por la situación en la que han comenzado el curso escolar los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria del núcleo poblacional de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria; en el distrito de Teatinos, en Málaga capital o en Mijas.

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que la Junta pretenda alojar, junto a las obras del futuro IES de Torre de Benagalbón, a un total de 240 alumnos en unas aulas prefabricadas "sin terminar y que no cuentan siquiera con licencia de ocupación".

"Es una gran irresponsabilidad y temeridad", ha alertado la dirigente 'popular', quien ha acudido este lunes, primer día de curso de Secundaria, a estas instalaciones "improvisadas" junto al alcalde de Rincón, Francisco Salado, y los padres y madres de los alumnos afectados.

Navarro ha incidido en que el PP "siempre ha denunciado la falta de planificación y previsión de la Junta en materia de infraestructuras educativas, lo que estaba generando que hubiera alumnos de primera, que estudian en aulas convencionales; y de segunda, que estudian en prefabricadas; pero ahora también los tenemos de tercera clase, los que estudian en instalaciones de este tipo, sin acabar y sin aseos instalados".

Por ello, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad al Ejecutivo andaluz: "No se puede apuntalar un sistema educativo con aulas prefabricadas". Frente a ello ha situado al Ayuntamiento que ha actuado "con auténtica responsabilidad y lealtad institucional".

"Siempre se ha puesto a disposición de la Junta todo lo necesario, los mejores terrenos, se han agilizado los trámites; todo con el objetivo de que este instituto fuera una realidad", ha enumerado, añadiendo que van a exigir "explicaciones y responsabilidades al más alto nivel".

EL AYUNTAMIENTO ABRIRÁ "UNA INFRACCIÓN"

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha lamentado que desde la Junta de Andalucía "se ha faltado el respeto a estos 240 alumnos y a sus familiares, que merecen un mejor modelo de educación". "Aquí se ha demostrado una vez más la falta de planificación que el Gobierno andaluz siempre ha tenido con este municipio", ha criticado, poniendo como ejemplo retrasos en otras obras y la masificación en otros centros de Secundaria.

Salado ha criticado también "la falta de lealtad institucional del Gobierno andaluz, al llevar el Ayuntamiento desde abril proponiendo alternativas para que las prefabricadas, una vez que se vio que el instituto no iba a estar terminado, al menos no estuvieran junto a las obras sino en un lugar con mayor urbanización, mejor acceso y zonas de aparcamientos, entre otros servicios".

Así, ha incidido en que la Junta "hizo caso omiso y ha decidido empezar las clases en unas aulas que dice que son aptas pero que no cuentan con licencia de ocupación, por lo que desde el Ayuntamiento se abrirá una infracción al respecto".

IU Y CSIF

En los mismos términos se han pronunciado desde IU, cuyo grupo municipal en Rincón de la Victoria ha propuesto la reprobación de la consejera de Educación, Sonia Gaya, por su declaración en el Parlamento andaluz la pasada semana cuando señaló que no era un problema de planificación sino de la "presión demográfica considerable".

Igualmente han considerado "inadmisible que la Junta de Andalucía no atienda las reivindicaciones de padres y madres del centro, y el alumnado no tenga las instalaciones adecuadas para su educación, además de no tener licencia de utilización".

Desde el sindicato CSIF, en un comunicado, han lamentado las "lamentables condiciones" en las que el alumnado y docentes han iniciado el curso este lunes en Torre de Benagalbón, en "barracones, a pie de obra, en condiciones extremadamente precarias puesto que a primera hoy no había ni luz ni agua en las instalaciones".

El responsable de Educación de CSIF Málaga, Francisco González, ha señalado que además de la "precariedad" de estudiar en estas aulas, docentes y alumnado tendrán que "lidiar con los riesgos, el ruido y el polvo de las obras de construcción del centro, que está justo en el mismo solar; e incluso es notable la vibración del suelo por los trabajos de construcción".

Ha afeado la "falta de previsión de la Administración, ya que en el mismo día en que entran los alumnos, aún se están terminando de montar los barracones" y ha recordado que el pasado curso estos estudiantes ya fueron desplazados al CEIP Josefina Aldecoa: "Debería haberse trabajado con antelación y previsión".

Por ello, CSIF Educación ha registrado un escrito en la Delegación Territorial para exigir "soluciones inmediatas y que se aplique el protocolo del Comité de Riesgos Laborales para valorar la situación y garantizar unas condiciones de seguridad al alumnado y profesorado a lo largo de todo el curso 2018/2019".

Por otro lado, el PP en Mijas ha exigido a la Junta de nuevo que ponga ya fecha al inicio de las obras del nuevo instituto de Las Lagunas, recordando que el alumnado del Sierra de Mijas ha comenzado el curso en prefabricadas por segundo año consecutivo "ante el pasotismo" del Gobierno andaluz".