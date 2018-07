La Diputación de Málaga cederá "sin contraprestaciones" los aparcamientos del Civil para el nuevo hospital

Publicado 21/06/2018 12:03:26 CET

Bendodo sostiene que si la Junta opta por los terrenos al norte del Materno sí reclamarán compensaciones por los servicios que se prestan

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, se ha vuelto a comprometer a ser "leal" con la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital en la capital malagueña. Así, ha asegurado que la institución que preside cederá "sin contraprestaciones" los aparcamientos del Hospital Civil para la construcción del nuevo equipamiento sanitario.

Sin embargo, si la Junta optase por los terrenos situados al norte del Materno Infantil, propiedad de la Diputación, sí solicitarán compensaciones ya que en ellos se desarrollan servicios actualmente y habría que ubicarlos en otro lugar "digno", caso del centro de innovación social La Noria; el centro Virgen de la Esperanza, donde 84 profesionales atienden a 44 discapacitados, "algunos desde que eran niños"; la antigua guardería de la Diputación, hoy centro Montessori con más de 140 niños; y la Casa Ronald McDonald, que aloja y atiende a niños con enfermedades oncológicas y sus familias.

"El hospital se va a hacer donde la Junta considere que debe hacerlo, es ella la que lo elegirá", ha sostenido Bendodo, quien, no obstante, ha agregado que deberían resolverse estas "cuestiones importantes" puesto que en los terrenos detrás del Hospital Materno "se desarrollan actividades que prestan un servicio esencial y fundamental para la sociedad malagueña y para colectivos especialmente sensibles a los que la Diputación quiere proteger".

Esto, ha continuado Bendodo, ya lo trasladó a la consejera de Salud, Marina Álvarez. También ha invitado al grupo de expertos que realizó la propuesta de los terrenos tras el Materno a visitarlos: "Hay que resolver cuestiones importantes aunque quizás al exconsejero José Luis García de Arboleya --que ha coordinado el grupo de expertos sobre el nuevo hospital-- no se lo parezcan".

"Si los han llegado a visitar, algo de lo que la Diputación no tiene constancia porque no ha habido contacto alguno con nosotros en este año de deliberaciones, que los vuelvan a visitar pero con otros ojos", ha apostillado, insistiendo, no obstante, en la disposición a ceder este espacio pero "si van a echar abajo todo lo que hay necesitamos que se dé una alternativa, a todas estas actividades, a esos discapacitados, a los pacientes y sus familiares".

Bendodo ha reiterado la "lealtad institucional" y ha puesto como ejemplos de ello la inversión de la Diputación en el hospital del Valle del Guadalhorce, con nueve millones o la cesión de la escuela de enfermería para un centro de investigación del cáncer dirigido por el doctor Emilio Alba. "Sí nos hemos quedado dos años esperando, sin éxito, que la Junta aceptara la cesión de otro edificio para el Banco de Ojos y Tejidos", ha recordado.