Espadas desvincula el PGOU de los proyectos pedidos por De la Torre, al ser "ilógico" y no posible "legalmente"

Afirma que con la reunión de ayer en Sevilla "se ha dado un paso de gigante" en relación al planeamiento

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, dejó claro hoy al Ayuntamiento de Málaga que "una cosa es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y otra los proyectos que legítimamente puede tener para su ciudad y para los que busca financiación". "Tengo claro que el alcalde, Francisco de la Torre, no está pidiendo que se vincule la aprobación del planeamiento a un conjunto de inversiones", ya que lo contrario sería "ilógico" y, como subrayó, "legalmente no podría ser".

"Son dos cosas distintas, aunque se planteen al mismo tiempo; un PGOU tiene una importancia tal para un municipio, que no se puede vincular a nada que no sea él mismo", subrayó, añadiendo que si no fuera así, "todas los comentarios acerca de que la Junta planteaba un chantaje con Arraijanal, se estarían describiendo ahora".

Según declaró, "hacer ver que esos proyectos que se detallan en el documento --a financiar con los fondos Feder que gestiona la Administración regional, sumando unos 130 millones-- son condición 'sine qua non' para seguir hablando con la Junta es seguir cultivando la estrategia electoral del PP sobre el agravio del Gobierno andaluz con Málaga", lo que tachó de "falso", ya que "existe un volumen de inversión potentísimo en Málaga y su provincia".

Espadas, que aprovechó su participación en Málaga en la reunión del Observatorio Territorial de Andalucía para, posteriormente, atender a los medios ante las últimas cuestiones urbanísticas de actualidad, precisó, en este sentido, que "tampoco quiero entender que la propuesta de un convenio con una serie de inversiones sea la compensación a un mal PGOU porque los intereses de los ciudadanos de Málaga los defienden la Junta y este consejero, como mínimo igual que el alcalde".

A su juicio, "es importante que las dos administraciones concretemos el mejor PGOU posible y, en paralelo a eso y al ritmo que quiera el Ayuntamiento, se analicen otros proyectos de inversión para la ciudad", señaló Espadas, que se mostró "optimista" tras la reunión de ayer en Sevilla entre el viceconsejero de Vivienda y Ordenación de Territorio, Justo Mañas, y el alcalde de Málaga, ya que "se ha dado un paso de gigante" en relación al planeamiento.

Defendió que el PGOU de Málaga "es un documento en su conjunto y a la Junta le interesa que sea el mejor posible, que se adapte rigurosa y escrupulosamente a la legalidad y que atienda al papel que la ciudad tiene de centralidad en una escala supramunicipal que ya está ordenada". "Es mucho más que la propuesta de un parque en Arraijanal o de un hospital", apostilló.

ARRAIJANAL Y MACROHOSPITAL

Precisamente, en referencia al desbloqueo de estas dos actuaciones, de manera que la Junta obtenga sin coste alguno los suelos para el parque metropolitano en Arraijanal y el macrohospital en Los Asperones, Espadas aseguró que el Consistorio "hacía algún tiempo que sabía que eran dos cuestiones perfectamente ubicables". Ello lo demuestra el hecho de que "la propuesta que dejó ayer el Ayuntamiento traía ya escrito el perfecto encaje jurídico de ambas en el PGOU". Además, agregó que el alcalde "no me ha negado en ningún momento" la colaboración del Ayuntamiento en los dos proyectos "ni he percibido bloqueo por su parte".

De hecho, opinó que la polémica surgida al respecto respondía a "un debate desorientado por parte del Ayuntamiento, enfocando una especie de intromisión en la autonomía municipal", algo que rechazó, puesto que "no entendemos que la propuesta de un parque metropolitano sea un perjuicio para Málaga, sino todo lo contrario, una oportunidad que no podían desaprovechar la ciudad y el área metropolitana para salvar del desarrollo urbanístico esta zona".

Por ello, insistió en que no entendía que el Ayuntamiento planteara que esta decisión de la Junta tendría que ser compensada. "Lo entendería en un debate nacional sobre los almacenamientos nucleares, pero no por la ubicación de un parque, que será construido y mantenido por la Junta", resaltó.

Tras acordar la incorporación al PGOU del terreno para el futuro parque metropolitano de Arraijanal como sistema general adscrito a suelo urbanizable sectorizado, se tendrán que determinar las compensaciones a los propietarios en otras áreas de la ciudad, como Campanillas. "Se abre un camino mucho más esperanzador", aseveró.

En este sentido, Espadas expuso que el planteamiento de aprovechamientos hecho por la Junta no pretendía "ni forzar ni modificar una propuesta municipal en una zona, ni generar una densidad no aceptable, sino buscar que se compaginen intereses entre los propietarios y lo que la ciudad puede acoger en su plan".

El titular andaluz de Vivienda defendió también la reserva de terrenos para el macrohospital en Los Asperones y apuntó que los costes de urbanización de ese área, tal y como la definía el PGOU, "eran muy elevados", lo que supondría "retrasos en la puesta en marcha de esos suelos".

Por último, indicó que el compromiso del Gobierno andaluz es reducir los plazos de aprobación del PGOU "al máximo posible" respecto a lo legalmente establecido y confió en que "cuanto antes" se pueda tener el visto bueno definitivo. "Ojalá sea el próximo verano o al menos este año 2010", porque la "máxima prioridad" de su Consejería es que "dé seguridad y confianza a inversores en este periodo de crisis", concluyó.