Fuengirola arranca su verano más musical con el recital de James Rhodes en el castillo Sohail

Publicado 28/06/2018 16:03:41 CET

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pianista británico James Rhodes será el encargado de dar este viernes, a partir de las 22.00 horas, el pistoletazo de salida a la programación de conciertos de verano en el municipio malagueño de Fuengirola, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales como Luz Casal, El Barrio, Alejandro Fernández, Vetusta Morla, Ricky Martin o Santana, entre otros.

"Se trata de grandes eventos musicales que, además de impulsar la imagen de la ciudad, incidirán en la creación de empleo tanto de forma directa como indirecta", ha afirmado el concejal de Cultura y Turismo y Eventos, Rodrigo Romero, que ha informado del proceso de selección de personal por parte de la empresa organizadora, que se está gestionando a través la concejalía de Empleo, ubicada en la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches.

Los interesados en participar en este proceso de selección deben dirigirse allí antes del día 6 de julio para inscribirse, ha explicado en rueda de prensa.

En este sentido, ha incidido en que desde el Ayuntamiento "no permitimos que haya un evento en la ciudad que no repercuta positivamente en el empleo de Fuengirola".

"Es uno de nuestros pilares básicos de actuación y, aunque como ayuntamiento no tenemos competencias en materia de empleo, eso no significa que no podamos poner recursos a disposición de los demandantes de empleo para que, de alguna manera, se les facilite esa posibilidad", ha explicado.

Asimismo, Romero ha destacado que "cuando llega algo tan grande como el Marenostrum, que precisa de muchísimo personal, se tira siempre de las personas que están inscritas en las bases de datos de la concejalía de Empleo y lo cierto es que este año hemos abierto un periodo, porque hay conciertos más grandes que otros veranos".

De igual modo, Romero ha señalado que "vamos a tener una mayor necesidad de personal y además de un personal más especializado. Todavía no sabemos el número total de puestos de trabajo que se van a necesitar, porque por ejemplo el número de camareros que se contratan para un concierto depende del número de entradas que se hayan vendido y hay que ir adaptando las necesidades de empleo a la compra de entradas en el Marenostrum".

El edil ha valorado la celebración de conciertos como Alejandro Fernández, Vetusta Morla, Santana o Ricky Martin, "que yo espero que llenen, que reúnan a miles de personas y por tanto vamos a tener una necesidad de personal grande, no sólo de camareros, también de azafatas para que estén en determinados conciertos.

"Las necesidades oscilarán en función del concierto, pero se van a generar decenas de puestos de trabajo, aunque sea en días concretos, gracias al Marenostrum", ha dicho, asegurando que "demás hay mucha gente que va a poder ver mejorada su economía de una manera indirecta, como pueden ser los taxistas por ejemplo".