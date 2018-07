Gamepolis Málaga acogerá la presentación exclusiva de 'Shadow of the Tomb Raider', la última aventura de Lara Croft

Publicado 12/07/2018 10:44:01 CET

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los visitantes de Gamepolis, VI Festival de Videojuegos de Málaga, tendrán la oportunidad de jugar del 20 al 22 de julio a 'Shadow of the Tomb Raider', uno de los títulos más importantes que faltan por salir en 2018. Con esta entrega vivirán la transformación final de Lara Croft en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

La sexta edición del Festival de Videojuegos Gamepolis, que contará con multitud de juegos aún por salir al mercado, regresará a Málaga en el Palacio de Ferias con el objetivo de superar los 50.000 visitantes y afianzarse como referente a nivel nacional, convirtiendo a Málaga en la capital nacional de los videojuegos durante tres días.

Entre las novedades de 2018 en Gamepolis se encuentra 'Shadow of the Tomb Raider', que generó un gran impacto durante el E3 de Los Ángeles. En este capítulo, el tercero de la nueva trilogía del 'reboot' iniciado en 2013, Lara Croft viajará hasta Centroamérica y Sudamérica. En concreto, hasta México y Perú, los dos países confirmados por ahora de parte de sus creadores.

Esta aventura de Lara Croft saldrá a la venta el próximo 14 de septiembre en formato físico para PC (con código de Steam), PS4 y Xbox One. Los visitantes de Gamepolis tendrán la oportunidad de disfrutar de este videojuego de forma exclusiva durante el fin de semana en el espacio que tendrá Square Enix en el festival, han precisado desde Gamepolis en un comunicado.

MÁS NOVEDADES

A este adelanto de Square Enix se sumarán las novedades más importantes de Nintendo presentadas durante el E3 de Los Ángeles el pasado 12 de junio. Entre ellas, Super Smash Bros. Ultimate, título que saldrá a la venta el próximo 7 de diciembre.

A 'Super Smash Bros. Ultimate' se le sumarán otros títulos novedosos y de gran importancia en Nintendo Switch como FIFA 19, Splatoon 2 (Octo Expansión), Dragon Ball FighterZ y Wolfenstein II: The New Colossus, entre otros.

Además de la lista anterior de videojuegos, los visitantes de Gamepolis encontrarán durante todo el fin de semana títulos como Fortnite, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Octopath Traveler, Splatoon 2, Mario Tennis Aces, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Hyrule Warriors: Definitive Edition, Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles 2 y Sushi Strikers: The Way of Sushido.

En total, la compañía japonesa disfrutará de más de 600 metros cuadrados exclusivos para que los visitantes de Gamepolis sean los primeros en probar videojuegos aún por estrenar. Esta noticia, han resaltado desde Gamepolis, confirma que Málaga será un año más capital nacional del videojuego durante la celebración del festival, del 20 al 22 de julio.

Tras el éxito de la pasada edición con más de 40.000 asistentes, Gamepolis se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España. Las entradas anticipadas (abono de tres días y pases diarios) están disponibles en la web oficial del evento (www.gamepolis.org).