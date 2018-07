García Garrido señala que la Policía trabaja "con rigor" en el caso de la pelea grabada y colgada en 'YouTube'

Actualizado 26/01/2011 14:31:33 CET

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, ha declarado este miércoles que el Cuerpo Nacional de Policía de Granada "está trabajando con rigor" en relación con la pelea que se produjo en la madrugada de este pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca de la capital granadina, un incidente con seis presuntos agresores y tres posibles víctimas, que fue grabado en vídeo por un vecino y colgado en 'YouTube'.

"La Policía está investigando este asunto y cuando esté resuelto, actuará en consecuencia", ha manifestado García Garrido, que se ha reunido en la ciudad de Málaga con representantes de organizaciones sindicales y empresariales y también con responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

Asimismo, ha recordado que la Policía Nacional ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Granada y a la Fiscalía Superior de Andalucía un informe sobre esta pelea, con el objetivo de que el ministerio público abra una investigación de oficio si lo estima oportuno, teniendo en cuenta que las víctimas, tres jóvenes almerienses, han decidido no interponer denuncia ni acudir a un hospital para ser atendidos de sus posibles lesiones.

Los agentes se personaron en el lugar de los hechos alertados por un particular, asistieron a las víctimas, tomaron datos de la documentación de testigos y requirieron a los agredidos para ser asistidos de urgencia, lo que en el momento éstos no creyeron necesario. Los almerienses manifestaron su deseo de irse por su propio pie a la estación de autobuses para volver a su ciudad por no haber sufrido lesiones o heridas, según ha informado la Policía.

Los funcionarios comunicaron a los agredidos su derecho a interponer denuncia en Comisaría o en el juzgado, lo que hasta la fecha no se ha realizado. Asimismo se les trasladó la conveniencia de ir al hospital, aunque fuese por su propio pie y facilitar el posible parte de asistencia facultativa a la Policía para unirlo a la denuncia que presentasen en Comisaría.

Ante esta situación, y por la "alarma" creada por el impacto de las imágenes, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental acordó elaborar un informe para la Fiscalía Provincial de Granada y para la Fiscalía Superior de Andalucía con datos sobre los hechos.