Garzón (IU): El Gobierno comete "delitos" con el internamiento de inmigrantes en Archidona

Actualizado 27/12/2017 21:19:41 CET

Critica la "vulneración de derechos humanos fundamentales" y asegura que la coalición de izquierdas no descarta adoptar medidas judiciales

MÁLAGA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado la "vulneración de los derechos fundamentales" en el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) para el internamiento de inmigrantes y ha advertido de que "el Gobierno del PP" comete "delitos" y "no sólo por irregularidades en el procedimiento, interpretaciones flexibles de la normativa existente", si no "por el hecho manifiesto de que hay ahora mismo menores de edad que siguen estando en una cárcel y compartiendo un recinto con personas mayores de edad".

"Esto vulnera absolutamente cualquier normativa relativa, ya no sólo a los refugiados, si no incluso a la normativa normal penitenciaria", ha lamentado, agregando, además, que, incluso, se ha puesto de manifiesto que había once menores que han pasado a libertad "gracias a las denuncias de colectivos y movimientos sociales", pero ha señalado que "en este mismo momento todavía esa situación absolutamente irregular está sucediendo".

Cuestionado, en concreto, sobre si IU llevará al Gobierno a los juzgados por esta situación, Garzón ha sostenido que "desde el primer minuto" iniciaron una batería de iniciativas, como la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o preguntas al Ejecutivo y ha añadido que "no cabe ninguna duda de que estamos contemplando cualquier posibilidad y medida".

"Lo que está sucediendo --ha reiterado-- es una irregularidad muy grave", y ha incidido en que IU no descartará "ninguna medida", criticando, asimismo, que hay muchos letrados que "no pueden cumplir su papel" porque el Gobierno "no les deja y esto es un hecho verdaderamente grave", por lo que trabajarán para que los abogados puedan "hacer sus trabajos".

Eso sí, ha asegurado que "desde IU nos reservamos todas las medias que tenemos que ir estudiándolas, pero desde luego la presión política ha sido desde el minuto uno", ya que "se trata de algo absolutamente grave".

Garzón junto con el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo ha participado este miércoles en Málaga en una asamblea abierta con representantes de colectivos de defensa de los derechos humanos y especializados en el trabajo con personas migrantes, como, entre otros, Médicos del Mundo, Málaga Acoge, Al Quds, Plataforma Ciudadana Archidona CIE No, CCOO y Plataforma Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

Así, ha criticado "la vulneración de derechos humanos más clara de las últimas semanas y meses" por "culpa de un Gobierno del PP, que ha dejado muy claro cuales eran su prioridades" y, a juicio de Garzón, "no estaban entre ellas la satisfacción o el cumplimiento de los derechos fundamentales".

Para Garzón, "tenemos un Gobierno del PP que está enfrascado en un cúmulo de irregularidades manifiestas", a su juicio "muy graves" y, que además, "tiene que ver con la vida de las personas", que "sólo por el hecho de ser más pobres son tratadas desigualmente por parte de las leyes y su interpretación".

Garzón ha tachado de "lamentable" que esto ocurra en España y ha recordado que IU "combatirá para que esta situación se pueda normalizar y que, desde luego, esta no sea una vía de entrada para instaurar un CIE en la provincia".

En este sentido, ha asegurado en que lo que ahora hay en Archidona "no es ni mucho menos un CIE, es una cárcel no habilitada en la que se han detenido a personas tanto menores como mayores sin ningún tipo de procedimiento judicial mediante ni garantías satisfechas".

Por otro lado, ha agregado que los movimientos y colectivos sociales que han denunciado la situación "han sido los que han permitido, tras esa presión al Gobierno, que éste haya ido cambiando su propia política" y, ha añadido que "de ese modo" han reconocido "sus errores".

Ha dejado claro, de igual modo, que desde IU van a continuar con la batería de iniciativas que "desde el primer día hemos puesto en marcha para instar al Gobierno a regularizar la situación, facilitar el cumplimiento de los derechos humanos y, desde luego, acabar con esta política" que ha calificado de "desastrosa", y "no sólo por la vulneración de derechos humanos, si no también porque, desde luego, es un ataque a la mera condición de personas".

Por último, ha recordado que está previsto que este jueves acuda a la cárcel de Archidona para conocer de primera mano las propias instalaciones.

MAÍLLO: EL GOBIERNO "SE HA SALTADO TODAS LAS LEYES"

Por su parte, Maíllo ha dicho a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "si está en contra del tratamiento que se está dando a los refugiados lo demuestre" y "obligue a que los procedimientos de las pruebas osométricas o radiólogicas que se hacen en los centros de salud tengan un protocolo que garanticen los derechos de las personas", entre otros, ha añadido, que "sean acompañados por letrados, cosa que no se está haciendo".

"A nosotros nos parece muy grave la falta de transparencia, la opacidad, el tratamiento absolutamente vergonzante del ministro y ante eso vamos a apelar a que el Gobierno andaluz sea muy riguroso en la obligación de que los procedimientos y la atención a los menores sea de acuerdo al marco de legalidad", ha añadido.

Así, ha criticado que "se han saltado todas las leyes" en el procedimiento de "expulsión de los refugiados que fueron trasladados y encarcelados". Asimismo, ha aludido al trato a los menores y ha incidido en que "no se han cumplido ninguno de los procedimientos a los que obliga la norma, ni respeto a la mínima condición y dignidad humana".

"Nos parece muy grave lo que está ocurriendo y ha ocurrido en la cárcel de Archidona", ha criticado el coordinador general de IU Andalucía, al tiempo que ha recordado que la citada prisión "no tiene habitabilidad para ser ni cárcel, ni CIE, ni nada", ha denunciado.

Por último, ha agregado que "se sigue actuando de manera aberrante en algo que nos preocupa, como es la atención a los menores con pruebas que no confirman si son menores o no". "Estamos escandalizados", ha concluido.