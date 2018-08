El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística

Publicado 15/08/2018 12:02:35 CET

El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y reforzarán, incluyendo, por ejemplo, la creación de un sello o marca específico.

El Ejecutivo señala en la respuesta, con fecha de 2 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, que este año se pondrá en marcha un plan de formación en accesibilidad turística, se revisará el Sistema de Calidad Turística Española introduciendo y reforzando criterios de accesibilidad y se promoverá la creación de una marca o sello que identifique el producto turístico accesible.

Asimismo, destaca que en la red de Paradores Nacionales se tienen en cuenta las condiciones de accesibilidad. De este modo, en los proyectos generales, según el Ejecutivo, se incluyen todas las reformas necesarias para adaptar las estancias y los recorridos.

Todo ello, añade el Gobierno, pese a la "problemática que lleva la adaptación de edificios singulares, con alto valor histórico-artístico, y que en muchos casos están protegidos como bienes culturales de interés nacional, autonómico o local".

Además de estas acciones, añade que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 existen partidas específicas dentro del capítulo VI para la promoción del turismo accesible por valor de y dentro del capítulo VII para el Instituto Tecnológico Hotelero, para financiar una serie de actuaciones para fomentar la sostenibilidad de la oferta hotelera en la que se incluye un módulo de accesibilidad.

El diputado socialista ha destacado que este compromiso "contrasta con el del anterior Gobierno del PP que no planteó medidas concretas en este sentido, y siempre que se le interpelaba al respecto, daba la callada como respuesta". Por ello, ha considerado "una gran noticia" para el sector turístico que el Ejecutivo socialista "ponga en marcha en dos meses medidas para este sector".

Ha recordado que el Comité Europeo de las regiones aprobó un dictamen en febrero del año pasado en el que se aboga por un planteamiento integrado del turismo adaptado para impulsar las economías locales y regionales y crear empleo. España recibió más de seis millones de turistas mayores de 65 años en 2014, con un impacto económico de más de 7.000 millones de euros.

"Estamos hablando del diez por ciento del total de turistas que acogió España ese año. Cataluña (1.324.509), Canarias (1.264.823), Andalucía (1.223.802) y Baleares (1.014.964) son las comunidades autónomas con más afluencia de turistas senior, según datos ministeriales", ha recordado, y ha agregado que en el conjunto de la Unión Europea hay más de 128 millones de ciudadanos de entre 55 y 80 años, un 25 por ciento de la población total.

"Este dictamen puede tener un impacto muy positivo para las zonas turísticas y contribuye a maximizar el potencial de este segmento estratégico de mercado, así como a reducir la estacionalidad turística", ha subrayado a Europa Press.

El colectivo de personas con discapacidad tienen un gasto un 30 por ciento superior al del resto de turistas pero "apenas es tenido en cuenta por parte de los distintos operadores del sector turístico".

Según una encuesta realizada por Adecco en julio de 2017, seis de cada diez personas con movilidad reducida no viajó a los destinos que le resultaban de interés por falta de servicios e instalaciones accesibles. Además, revelaba que siete de cada diez europeos con alguna discapacidad tiene posibilidades económicas de viajar, pero el 85 por ciento considera insuficiente la oferta de turismo accesible.

La Red Española de Turismo Accesible asegura que el potencial del turismo accesible asciende a más de 58 millones de viajeros, ya que estas personas suelen viajar acompañados de familiares o amigos. Sin embargo, en un informe del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España, presentado en octubre de 2017 por la Fundación ONCE, tras analizar 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurante, señala que el 40 por ciento de los hoteles del país no tienen una habitación adaptada a estas personas.

Igualmente, revela que cerca de 1.500 establecimientos hoteleros dicen ser "aptos para silla de ruedas", aunque el personal no tiene la formación adecuada o la recepción no es accesible. En cuanto a los restaurantes, el 26,4 por ciento dicen ser aptos, pero la realidad es que casi la mitad no tiene un aseo adaptado, el 45 por ciento no dispone de un acceso correcto o a nivel y ninguno presenta menú en formatos alternativos ni cuenta con personal formado.

Una de las conclusiones que se desprende es que más de la mitad de las empresas consideran alto o muy alto el coste económico de mejorar la accesibilidad en sus establecimientos o servicios. Además, en el informe se precisa que las personas con discapacidad o necesidades especiales viajan con una frecuencia similar a la de las personas sin necesidades especiales.

Otra conclusión destacada es el gasto medio realizado por los turistas con discapacidad y necesidades especiales (813,65 euros de media) fue significativamente superior al desembolso efectuado por las personas sin necesidades especiales (637,60 euros de media).