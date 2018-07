Hoteleros reclaman el mantenimiento en Marbella de la Escuela de Hostelería Bellamar

Publicado 11/07/2018 14:39:03 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha considerado "inconcebible" que se vaya a producir el cierre de la Escuela de Hostelería Bellamar del municipio malagueño de Marbella.

Representantes de la Corporación municipal están intentando negociar con el Gobierno central que Bellamar siga en el municipio más allá del 31 de julio, fecha prevista para que cierre sus puertas de forma definitiva. Si el diálogo con el Ejecutivo central no es posible, el equipo de gobierno instará a la Junta de Andalucía a que acoja el centro de formación en la Residencia Tiempo Libre, un equipamiento vacacional en el distrito de Las Chapas "que permanece en desuso la mayor parte del año".

"El hotel escuela Bellamar ha aportado a la industria turística un elevando número de profesionales altamente preparados y cualificados durante los casi 50 años de funcionamiento", han sostenido desde Aehcos, reivindicando como uno de sus mayores activos a los profesionales que reciben a los turistas en la Costa del Sol.

Han agregado que se ofrecían cursos de restauración, sumillería, animación socio-cultural, alojamiento y recepción con un índice de inserción del 90 por ciento y enseñanza a colectivos vulnerables, como mujeres maltratadas y parados de larga duración.

"Debemos seguir en esa línea y continuar formando a nuestros trabajadores, para no dejar de ser punta de lanza en nuestro objetivo de ofrecer el mejor servicio de calidad", ha apuntado el presidente de Aehcos, Luis Callejón, quien ha agregado que esto "no es posible si no hay centros de formación especializados y de calidad, como ha venido siendo La Escuela Bellamar durante los últimos 49 años".

Para los hoteleros malagueños, "todas las escuelas de la provincia de Málaga tienen una importancia vital y por lo tanto insisten en que no se puede prescindir de ninguna". Por ello, ha reclamado a las distintas administraciones provinciales, autonómicas y nacionales "que hagan un esfuerzo común para que esta prestigiosa escuela siga funcionando como generadora de profesionales que son los que aportan la calidad al destino Costa del Sol".