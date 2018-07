IULV-CA defiende que "el cambio viene de la calle y de las urnas"

Actualizado 28/05/2016 14:21:25 CET

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Organización de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este sábado que "el cambio social viene de la calle y de las urnas, tienen que ir de la mano" y ha considerado que, en este caso, "las dos patas son imprescindibles para la transformación social". "La gente lo está esperando y la situación de miseria y desempleo lo está demandando", ha apuntado.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Marcha de la Dignidad de Málaga, Valero ha manifestado que "las expectativas y esperanzas de cambio en el próximo 26 de junio --día de las elecciones generales-- son absolutamente legítimas y hay motivos fundados para pensar que pueda producirse, pero tiene que venir acompañado por una movilización social".

"Sólo desde las urnas no se cambia este país, en una situación de emergencia social, con uno de cada tres niños en riesgo de pobreza, con casi dos millones de personas sin prestación ni empleo, es necesario que la calle se movilice, que la multitud de conflictos laborales que hay salgan a la calle", ha manifestado, añadiendo que "si no hay movilización social, no hay cambio posible".

"En todo el país se vive una situación de emergencia social y creemos que hay motivos de sobra para salir a la calle y para ir a las urnas, además de que hay posibilidades de cambio", ha dicho el responsable andaluz de IU, quien ha advertido de que "vamos a un escenario de más recortes y nos parece que es desde la calle desde donde podemos parar esos recortes que nos quieren imponer desde Bruselas".

Asimismo, Valero ha manifestado que estas marchas de la dignidad "reivindican derogar las reformas laborales que han precarizado el empleo y también el artículo 135, porque estamos dando ingentes cantidades de dinero a la Troika que debería ir a potenciar los servicios públicos, que garantizan los derechos sociales".

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella, ha asegurado que "es verdad que el sistema ha pretendido que éstas sean unas elecciones de trámite, pero la realidad es que el 26 de junio se va a jugar mucho en este país, si se da a la Troika y hay un nuevo recorte, o si se toma un nuevo camino, el de compensar a los que han pagado la crisis".

Centella, que también ha estado presente en la Marcha, ha dicho que "hoy vamos a mostrar la dignidad de la gente que sufre la crisis, pero también queremos hacer un llamamiento para que el próximo 26 de junio sea un día de lucha. No son un trámite las elecciones, la Troika, la Unión Europea tiene preparado un gran recorte para España y si no hay un gobierno de cambio quedan tiempos muy difíciles".

Ha asegurado que la intención "es que no se claudique" ante esos posibles recortes "y que haya un frente del sur de Europa que pare a la Unión Europea", apuntando que "Grecia se encontró sola, no pudo resistir, pero si España se suma al cambio, si la huelga de Francia parece que toma cuerpo, a partir de eso en Europa van a cambiar muchas cosas".