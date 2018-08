La Junta insiste en que hace falta una regulación estatal para las viviendas turísticas

Publicado 14/08/2018 13:24:39 CET

Fernández dice que en la reunión con el Ministerio en septiembre "se sacarán soluciones"

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha insistido este martes en que hace falta una regulación estatal sobre las viviendas turísticas para poner "las mismas condiciones" para este tipo de viviendas y que "tengan un control fiscal, donde no sea un refugio de la mano de obra y economía sumergida".

"En este caso, Andalucía, dentro de sus competencias específicas ha hecho lo que tenía que hacer, que era regular la calidad de esas viviendas", ha valorado el consejero andaluz.

Fernández, que ha visitado este martes la Feria de Málaga, ha sido preguntado por los periodistas por el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en España en el que recomienda una revisión en profundidad de la normativa aprobada en los últimos años dirigida a "unificar criterios", así como eliminar restricciones.

En este sentido, ha asegurado que lo que ha hecho la CNMC es "lanzar un informe dentro de sus competencias", recordando que el decreto que se aprobó en Andalucía no tuvo impugnación por parte de la citada comisión.

Por otro lado, ha recordado que hay casi 40.000 viviendas registradas en Andalucía y que "cumplen con unos parámetros de calidad, que son los que exigimos dentro de nuestras competencias", insistiendo, por tanto, en que lo que tendrá que haber es "esas modificaciones de normativas estatales que posibiliten tener una fiscalidad, un control y darle también un instrumento a los ayuntamientos para que puedan regular ellos también con ese instrumento dado desde el Estado".

Fernández, no obstante, ha asegurado que eso es un trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Turismo, lamentando que "también se lo propusimos al anterior ministro, Álvaro Nadal, y no hubo ningún tipo de respuesta". Eso sí, ha incidido en que con la ministra Reyes Maroto "ha habido total complicidad, y colaboración no sólo con la Junta sino con todas la comunidades autónomas, además de que tiene claro cuál es la actuación que tiene que tener".

Por ello, ha agradecido que "sea una acción proactiva, donde quiera coordinar respetando las competencias que tenemos cada una de las comunidades, pero asumiendo que esto tiene que tener una solución integral".

En cuanto a cuándo será esa solución, teniendo en cuenta que algunos consistorios han regulado por su cuenta, el responsable andaluz de turismo ha afirmado que, precisamente, "la regulación que han tenido los consistorios cada uno por su cuenta son las que están siendo impugnadas o teniendo un recurso por parte de la Comisión Nacional de Competencia".

Así, ha abogado por dotar "de una unidad y armonización normativa" para dar "un instrumento legal a los ayuntamientos" para que estos puedan hacer la normativa propia cada uno. "En el marco actual no hay esa condiciones", ha dicho. En este punto, se ha referido a la reunión prevista para septiembre convocada por la ministra de Turismo, que ha esperado que sea "fructífera": "se sacarán soluciones en este sentido".

De igual modo, ha abogado por llevar a cabo un estudio "reposado" para ver los diferentes elementos que están haciendo que se encarezca el alquiler de la vivienda: "Esta claro que si hay una fórmula de alquiler que es más rentable para el propietario que la de larga duración la está tomando", ha dicho.

Así, ha señalado que puede haber una influencia no sólo por la rentabilidad que le pueden dar las viviendas, sino también por "la falta de disponibilidad en los cascos históricos. "Tenemos que verlo con un estudio reposado de cómo son las experiencias en cada una de las capitales", ha señalado, explicando, además, que las capitales de provincia "tienen diferentes comportamientos".

También se ha referido a la influencia que tiene en algunos colectivos como los profesionales o estudiantes que están teniendo dificultades para encontrar esos alquileres: "Hay que plantear soluciones, que se está haciendo por parte del parque de viviendas de la Consejería de Fomento y por parte de los ministerios afectados".