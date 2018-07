Málaga para la Gente rechaza la modificación del plan especial del puerto y anuncia alegaciones

Publicado 15/06/2018 14:57:48 CET

MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha rechazado la modificación del plan especial del puerto en la plataforma del morro aprobada inicialmente este viernes por la junta de gobierno local y ha anunciado alegaciones.

Zorrilla, en rueda de prensa, ha recordado que el plan especial existente hasta ahora "no permitía la construcción de un rascacielos en el morro de Levante y menos con las dimensiones anunciadas" y ha incidido en que se "permite una altura máxima para construcciones de 13,5 metros, no 150, que es la prevista del rascacielos".

De igual modo, el portavoz de la coalición de izquierdas ha criticado que toda la tramitación se está haciendo a una velocidad temeraria porque ni siquiera el gobierno central ha autorizado el cambio de uso.

Ha recordado, además, que el grupo político viene oponiéndose a la construcción de un rascacielos en el morro de Levante por considerar que es un proyecto "especulativo y dañino" y no sólo cambiará para siempre la postal de la capital turística, sino que no existe certeza que el edifico sobre suelo público no acabe convirtiéndose en apartamentos, como ya ocurriera en otras ciudades.

Málaga para la Gente presentó en el último pleno del Ayuntamiento una moción que recogía las recomendaciones del organismo asesor de la Unesco, Icomos, de solicitar la declaración el paisaje de la ciudad de Málaga como Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de Paisaje Cultural Evolutivo, recordando que los técnicos del organismo advirtieron que dicha declaración no era compatible con la existencia del macroedificio del puerto, pero fue rechazada con los votos en contra del PP, la abstención de PSOE y los votos a favor de Málaga Ahora y el concejal no adscrito, además de los proponentes.

Por todo ello, Zorrilla ha anunciado que su grupo presentará enmiendas y alegaciones y muestra su esperanza de que en el nuevo gobierno "haya sensibilidad ambiental" para detener el proyecto y que, finalmente no sea autorizado, ya que entiende que "no se debe seguir con modificación del Plan Especial, ya que es el Consejo Ministros el que tiene que levantar la prohibición que establece la Ley de Puertos para que en un suelo con uso portuario se construyan instalaciones hoteleras en el dominio público".