La nueva Jefatura Provincial de Tráfico, que cuenta con un monumento a las víctimas, abre mañana sus puertas

Actualizado 31/03/2008 19:04:38 CET

MÁLAGA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, que está situado en Cortijo Alto, abrirá mañana sus puertas al público con un monumento en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico en el vestíbulo exterior de la entrada. Este inmueble cuenta con una inversión aproximada de 10 millones de euros y una superficie edificada de casi 10.000 metros cuadrados, triplicando la extensión de las instalaciones de Mauricio Moro.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas hoy y contaron con la presencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón; el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana; el director general de Tráfico, Pere Navarro; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre. El acto contó también con la presencia de una de las víctimas de los siniestros en carreteras, que contó su experiencia.

Según López Garzón, en el nuevo edificio, que empezó su construcción en 2005, se realizarán 4.500 expedientes al día, un total de 120.000 personas serán atendidas al año y se harán, además, anualmente 400.000 trámites administrativos.

"Todos los trámites relacionados con matriculación, cambio de titularidad, permisos de conducir, etcétera, se realizarán en este edificio. La idea es que se pueda prestar un servicio mejor y más fácil a todos los ciudadanos de la provincia de Málaga que usan los servicios de la Dirección General de Tráfico", apuntó el delegado del Gobierno en Andalucía.

Esta nueva sede cuenta, además, con un monolito en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico en la entrada, obra de la escultura catalana Rosa Serra. El monumento, que mide 2,70 metros y pesa cerca de 700 kilos, está realizada en bronce patinado y con partes en brillo.

En él se representa el sufrimiento de las víctimas y sus familiares en el abrazo de dos figuras, que simbolizan a la familia. Al pie de la escultura está escrita la leyenda: 'En memoria de las víctimas por accidente de tráfico, contra la indiferencia y el olvido'.

En la planta baja hay un patio y la zona de recepción al público, con lo que se ampliarán las ventanillas. En las plantas superiores hay zonas para exámenes y aulas informatizadas para enseñar teoría. El edificio acoge también el Centro de Gestión de Tráfico y la tramitación de sanciones.

"LA MEJOR JEFATURA DE TRÁFICO DE ESPAÑA".

El subsecretario del Ministerio del Interior destacó que hoy "estamos inaugurando la mejor Jefatura de Tráfico de España, no porque sea la última, sino porque también es la mejor. No es fácil encontrar un edificio de estas características albergando una Dirección Provincial de Tráfico". "Creo que en este edificio se plasma el cambio espectacular que vienen experimentando España y Andalucía", añadió.

Por otra parte, De la Torre calificó este edificio de "bien dotado, de las dimensiones adecuadas, para una actividad creciente en una provincia dinámica". Además, mostró su deseo de que "sea realmente útil para todos, para los que aquí trabajan y para los que vienen a utilizar los servicios". "La iniciativa de tener aquí un monumento en recuerdo a las víctimas de tráfico me parece absolutamente acertada y oportuna", opinó.

DOS MINUTOS DE SILENCIO.

En el momento en el que se descubrió el monumento en recuerdo a las víctimas en accidentes de tráfico, se guardaron dos minutos de silencio también en memoria de éstas, al tiempo que se escucharon los acordes de un violonchelo.

Posteriormente, un joven que sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 24 años, contó su experiencia. "No se qué ocurrió, ni me lo puedo imaginar, ignoro si lo recordaré alguna vez y, por tanto, sólo me vale la versión que me contaron otros después. No me enteré de nada porque estaba en coma, así durante 33 días, debatiéndome entre la vida y la muerte", dijo.

"Les aseguro que soy un conductor prudente y antes también lo era. Siempre presto mucha atención cuando llevo el coche, pero me tocó a mí y no hay que darle más vueltas", explicó, a la vez que comentó que "en la estatua que se acaba de descubrir vemos a dos personas que simbolizan fielmente a mis padres, a mis amigos o a mis hermanos".

Finalmente, pidió prudencia e insistió en "repetir los mensajes que día a día nos mandan desde la Dirección de Tráfico de que conducir puede matar".