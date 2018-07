Zoido lamenta que Plata sea "un candidato a palos" para la Alcaldía marbellí, al "presionarle" el PSOE y Chaves

Actualizado 27/01/2006 17:52:50 CET

MARBELLA (MALAGA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, lamentó hoy que el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata, se vaya a convertir en "un candidato a palos" para la Alcaldía de Marbella (Málaga), ya que, pese a decir públicamente que no se planteaba dicha posibilidad, tanto el PSOE como el presidente de la Junta, Manuel Chaves, lo estén "presionando" para que lo sea.

Reconoció que "entiende" a Plata, ya que el consejero "no sabe nada de los problemas de Marbella, ni como consejero ha hecho nada por Marbella". Por ello, dijo que no le extraña que el socialista "exija planes por si no le sale esto aquí, ver dónde lo van a colocar".

A juicio de Zoido, Plata ha demostrado que "no tiene ni ilusión, ni ideas ni programa para Marbella" y que, por tanto, "si él no quiere ser candidato, lo que tiene que hacer el PSOE y sobre todo Chaves es buscar a otro", recomendó. "Por lo menos uno que quiera", apostilló.

Asimismo, arremetió contra Chaves manifestando que "vive una difícil situación" en estos momentos, pues "nunca ha creído en Marbella", y le acusó de haber sido "connivente" durante los años de Gobierno del GIL, "al haber permitido que hicieran lo que han hecho en la localidad sin mover un solo dedo ni adoptar las medidas que tenía que adoptar en base a las competencias que tiene asumidas, a fin de poner orden en el plano urbanístico y político en Marbella".

Zoido, que acudió a la inauguración hoy en Marbella de una nueva sede del partido en la localidad, felicitó a la presidenta local del PP y candidata en el municipio, Angeles Muñoz, por "la gran labor" que viene desarrollando en Marbella.

Para el representante popular, Muñoz es "el mejor ejemplo de la política y los cambios" que el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, quiso implantar al asumir el cargo, sobre todo "un mayor acercamiento al pueblo".

En este sentido, Zoido aludió al progreso que el PP ha proporcionado en los municipios andaluces en los que está gobernando, confiando en que también lo haga en la próxima legislatura en Marbella.

Por último, el secretario general del PP-A detalló que, en Andalucía, la formación es la primera en militancia, con casi 130.000 afiliados, y que, desde el pasado mes de marzo, más de 9.000 nuevos andaluces se han incorporado a la formación, de los que Marbella ha aportado 500.