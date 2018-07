Margallo apuesta por un "gran proceso de refundación" del PP y de "ruptura respecto a lo anterior"

Publicado 29/06/2018 15:17:28 CET

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del PP José Manuel García-Margallo ha apostado por llevar a cabo "un gran proceso de refundación" de la formación 'popular' "para que recobre la ilusión y la esperanza de participación", ya que en su opinión está "en una situación muy delicada". "Se trata de un proceso de ruptura respecto a lo anterior", ha asegurado.

García Margallo, que ha mantenido este viernes un encuentro con afiliados en Málaga capital, ha considerado que es el único candidato "fuera del sistema" y "el único que puede cambiar las cosas", al señalar que "seguir aplicando las mismas fórmulas esperando que dé resultados distintos es algo que la física contradice".

"Encomendar el cambio de timón a las mismas personas que han arbitrado las políticas que nos han llevado hasta aquí me parece tan imaginativo como haber encargado al papa Borgia una encíclica sobre la castidad", ha manifestado el precandidato, quien ha apostado por "devolver el partido a los militantes" y "hacerles protagonistas y no espectadores de una función".

Ha recordado que es "el único que tiene un programa colgado en la web" que tiene 32 medidas; un programa que "pasa por una apertura del partido a los afiliados", permitiéndoles participar en la selección de cargos con primarias auténticas sin filtro posterior y con debates.

Además, ha asegurado que si sale elegido convocará "de forma inmediata" una convención "para actualizar el pensamiento del partido" y propone la figura de un defensor del militante y un comité de transparencia "que investigue cualquier indicio de acto ilícito que pueda manchar la reputación del partido". Al mismo tiempo, ha considerado una "disparate" que no haya debates entre candidatos.

García-Margallo ha asegurado que ha sido una "muy mala noticia" el que las inscripciones para el congreso "no hayan pasado de 70.000", lo que en su opinión demuestra "que algo tendremos que hacer, reflexionar para cambiar el futuro". En este punto, ha apostado por actualizar el censo "porque lo primero es vivir en la realidad y no en una realidad virtual".

En este sentido, ha considerado que el censo "alguna vez existió, nadie se inventó ese número", pero ha apuntado que "cuando lo hemos pasado por el crisol de la realidad nos hemos encontrado con que respondía a una realidad pero hay gente que nos ha ido abandonando", por lo que ha abogado por "rescatar a la gente que se ha ido y sobre todo la cantidad de talento que estuvo y ya no está".

Ha considerado que en su opinión las causas que explican la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy "y la desafección del partido que trae consecuencia de políticas del gobierno y de la formación" son las "cuatro C", como son "corrupción, Cataluña, compensación social; es decir, la falta de agilidad en atender las necesidades de los que más sufrieron en la crisis; y la más importante es el cambio".

"El PP tiene que adaptarse a los nuevos tiempos porque las viejas soluciones ya no sirven para problemas nuevos", ha indicado Margallo, quien ha insistido en que "lo primero que hay que hacer es un programa de regeneración nacional".

Ha reiterado que se presenta porque entiende que "tanto España como el partido estaban en situación de excepcionalidad", en el caso del país tras la moción de censura gracias a "una coalición de formaciones que va a hacer inviable una solución duradera a los problemas que existen".

ESPAÑA

"España no puede permitirse un recreo de dos años, un gobierno que no puede tomar decisiones importantes y una oposición que tampoco las toma", ha asegurado Margallo, quien ha incidido en que esta legislatura, que está seguro de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotará, "va a ser de puro marketing y maquillaje".

Así, ha indicado que "la única noticia positiva del Gobierno es que había más mujeres que hombres, la lucha contra la pobreza se ha saldado con el nombramiento de un comisionado y el problema de la inmigración con la recepción de un barco, que está muy bien, pero no resuelve los problemas".

En este sentido, ha lamentado el anuncio de Sánchez sobre asuntos como la financiación autonómica o las actualización de pensiones "no se pueden abordar con esa coalición", en la que, ha dicho, "no coinciden en nada".

Por eso, ha asegurado que si es presidente del PP pondrá sobre la mesa "en el plazo de un mes" siete pactos "para ser considerados por el resto de las fuerzas políticas", pretendiendo "sacar de la arena partidista" estos debates, al contar con todos y con expertos nacionales y extranjeros.

"Si queremos que esto salga adelante tenemos que tranquilizar a los partidos de que eso no se va a traducir en ventaja electoral", ha dicho, apuntando que "en un año puede estar hecho y España no perdería este tiempo".

El primero de los pactos es el constitucional, sobre el que ha considerado que "en esta legislatura sólo hay que acotar el perímetro de la reforma", remarcando que "es obvio que este partido no va a hablar de nada que discuta que la soberanía pertenece al pueblo español y no a una parte y tampoco va a discutir la unidad de la nación".

Ha rechazado una reforma constitucional que suponga "concesiones a unas comunidades autónomas que no se den a otras, mucho más cuando esa ha protagonizado un golpe de estado" y apuesta por ampliar el catálogo de derechos y libertades, por convertir el Senado en una cámara territorial y por incluir los principios básicos de la financiación autonómica, que luego serían desarrollados por una ley, entre otras medidas.

Otros pactos son el de demografía, "que va a ser nuestro gran problema"; el de reforma de las administraciones, que llegue a la central, autonómica, local y Seguridad Social; una reforma por la regeneración democrática y un pacto por Europa.

Ha señalado que era "público y notorio", incluso antes de ser ministro, los puntos en los que no ha coincidido su criterio con el Gobierno al que perteneció, como en materia tributaria, en pensiones, recordando que ha sido partidario desde el principio de que tienen que actualizarse conforme al IPC; y Cataluña.

No obstante, ha destacado los "éxitos de primera división" del expresidente Mariano Rajoy y ha considerado que "ha sido si no el mejor uno de los mejores presidentes que ha tenido la democracia española en un momento extraordinariamente complicado".

Respecto a Cataluña, ha considerado que los separatistas "no han engañado a nadie nunca" y ha augurado que la hoja de ruta "es muy clara", apuntando que "han montado estructuras paralelas y el empoderamiento de la calle para discutir la república catalana". "Van a hacer todos los gestos posibles sin pisar la raya del Código Penal porque no quieren ir a la cárcel", ha dicho.

Preguntado por unas manifestaciones de la precandidata María Dolores de Cospedal en una entrevista, sobre que "si los partidos separatistas actúan con fin y medios ilícitos se les debe ilegalizar", Margallo ha dicho no estar seguro "de que Dolores haya dicho la ilegalización del partido como tal y habría que preguntarle si ha querido decir eso".

No obstante, ha dicho no estar seguro de que la ilegalización "sea la solución", al considerar que al separatismo "hay que combatirlo sobre la base de hacer una acción muy fuerte en Cataluña, que en mi opinión no se ha hecho". "Yo creo que había que ocupar el terreno, no dejarlo libre a los separatistas", ha manifestado.