María Gámez pedirá una auditoría de las cuentas municipales si llega a la Alcaldía

El PSOE apuesta por que el Ayuntamiento sea "una máquina" de crear puestos de trabajo y por un plan de austeridad

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga, María Gámez, solicitará una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de la capital si accede al sillón municipal y hacer un análisis "claro" de las mismas y ver "con lupa dónde hay margen de ahorro y eficiencia".

En este sentido, el coordinador del programa electoral y número dos de la candidatura socialista, Carlos Hernández Pezzi, ha aclarado que será una petición "en positivo", para que se sepa dónde y en qué se ha gastado cada euro.

Gámez quiere, ha dicho, un Ayuntamiento "de cristal", en el sentido de que sea "transparente", algo que, a su juicio, hoy no lo es. Así, ha apostado por un plan de austeridad en una ciudad "con un endeudamiento tan lamentablemente fuerte" que no se concretará en pequeñas acciones: "todas las decisiones municipales contarán con este criterio".

"Como haría un buen padre o una buena madre de familia, no es tan difícil hacer esa tarea que en este Ayuntamiento no se hace, cuando se facilitan costes y gastos que nadie puede comprender", ha manifestado en rueda de prensa.

La candidata del PSOE, que ha reiterado que su principal prioridad es la creación de empleo, ha indicado que su formación "relanzará" la oficina presupuestaria: "hay que testar si los compromisos de gasto o de inversiones se están cumpliendo y si se está haciendo con el menor coste posible".

A su juicio, hay que "evitar duplicidades" y comprobar "permanentemente que no se contrata ni se gasta dinero público en cosas o objetivos que no estaban pensados". Igualmente, ha apostado por "revisar la eficiencia y eficacia" de las empresas municipales, "por supuesto preservando todo el empleo". "No tiene sentido ser austeros si mantenemos índices de ineficiencia en estas empresas", ha aclarado.

CARGOS DE CONFIANZA

El plan de austeridad evaluará "el impacto de cada acción" y servirá, han precisado, para controlar el gasto, "no despilfarrar, encargar a empresas de aquí lo que se pueda"; en definitiva, según Hernánez Pezzi, para que el Ayuntamiento "funcione como un reloj y no como un reloj de arena".

En este punto, ha criticado que actualmente el equipo de gobierno no tenga "mecanismos de control del gasto, un gasto que es delirante", y ha criticado operaciones como la de los cines Astoria, que ha calificado como "un coche inútil que se ha comprado el Ayuntamiento"; la de Tabacalera y el museo "antinatura", en referencia a Art Natura.

En ese criterio de austeridad también han sido cuestionados por los cargos de confianza. En este sentido, Gámez y Hernández Pezzi han apuntado que el compromiso es "no seguir permitiendo unos salarios que nadie puede comprender". "Haremos todo lo posible y lo que la legalidad permita, revisaremos para que se ajuste a la austeridad y proporción en todos los cargos que dependan del Ayuntamiento", han sentenciado.

El número dos de la candidatura socialista a la capital ha indicado que la de los cargos de confianza es una etapa "acabada". "Se han ido engordando sueldos y el Ayuntamiento es una gran ameba donde crece todo lo que se pone", ha insistido, y ha agregado: "no consentiremos que suceda esto ante los ojos de Málaga cuando hay gente que lo está pasando tan mal, es imperdonable".

"CIUDAD ADORMECIDA"

Hernández Pezzi ha lamentado que Málaga sea hoy una ciudad "adormecida", y ha apuntado que si el PSOE llega a la Alcaldía "la va a despertar".

Así, ha demandado creatividad ya que por esta vía "debe ir la creación de riqueza". En este punto, ha realizado una "metáfora" y ha sacado sendos muñecos de goma de un pitufo con un bastón, con el que ha comparado al actual equipo de gobierno; y un Bart Simpson en patinete, que representa, a su juicio, lo que la ciudad debe ser.

"El Ayuntamiento es una máquina de creación de riqueza pero tiene un lastre, es un pitufo lesionado, y nosotros lo queremos poner a correr basándonos en la gente joven", ha indicado Hernández Pezzi mostrando el muñeco de Bart Simpson.

Gámez ha incidido en que tratará la recuperación económica de manera transversal y que todas las decisiones se adoptarán teniendo en cuenta el empleo que se genera. "Queremos que el futuro Ayuntamiento sea una máquina de creación de empleo", ha apostillado.

Para ello se deberán agilizar los trámites, "y poner menos obstáculos", para poner en marcha proyectos y empresas, llegar a acuerdos con firmas malagueñas para que creen empleo local y aumentar la red de incubadoras municipales con 50 nuevos locales gratuitos para nuevas compañías. "Es tiempo de nuevos emprendedores", ha concluido.