Más de 10.000 pensionistas se beneficiarán en Málaga de la mejora de la pensión de viudedad

Publicado 30/07/2018 13:04:49 CET

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 pensionistas se beneficiarán en la provincia malagueña de la mejora de las pensiones de viudedad, según han estimado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Así, han indicado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece que el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública será del 56 por ciento --60% a partir de 2019-- desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.

De la misma manera, han recordado en un comunicado que el Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, establece que la mejora en el importe de la pensión de viudedad tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de la LPGE para 2018, es decir el 1 de agosto de 2018.

Subdelegación ha explicado que la medida no afectará a todas las pensiones de viudedad sino a aquellas en las que concurran los requisitos de tener 65 años o más, no percibir otra pensión pública española ni extranjera, carecer de ingresos por trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, no percibir rendimientos del capital, de actividades económicas o ganancias patrimoniales, que en cómputo anual superen el límite de ingresos establecido en la correspondiente LPGE para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

Se estima que el colectivo total afectado que cumple estos requisitos en la provincia de Málaga sea de aproximadamente 23.000.

En Málaga había a 30 de junio 64.804 pensiones de viudedad, de las que casi un 40 por ciento (25.318) completan su pensión con las cuantías mínimas. La pensión media de viudedad en Málaga es de 613,59 euros.

En el caso de las pensiones complementadas a mínimos, no percibirán variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta un mínimo que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y por lo tanto, "esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemento que abona el Estado", han explicado.

Por ello, han indicado que aproximadamente en unas 13.000 pensiones de viudedad el incremento de estos cuatro puntos de porcentaje no se traducirá en incremento de cuantía final de pensión, por ser el complemento a mínimos superior al incremento derivado del porcentaje. Serán por tanto más de 10.000 las pensiones de viudedad que verán incrementado en estos cuatro puntos el porcentaje de su pensión de viudedad.

Las nuevas cuantías se aplicarán de oficio por el Instituto Nacional de la seguridad social a las pensiones que, causadas antes del 01/08/2018, se encuentren vigentes en esta fecha, siempre que, de acuerdo con los datos de que disponga la entidad gestora, concurran todos los requisitos.

A partir de esta fecha serán los propios solicitantes quienes tendrán que alegar ante el INSS en las nuevas solicitudes de pensión que cumplen tales requisitos. A partir del 1 de enero de 2019 la viudedad será el 60 por ciento de la base reguladora.