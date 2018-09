Moreno: Sólo Susana Díaz puede parar el debate del adelanto electoral y dejar de "alimentar la incertidumbre"

Actualizado 24/09/2018 14:33:37 CET

El líder 'popular' acusa a la Junta de no tener proyectos y querer "tapar la corrupción": "Es una legislatura vacía"

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que sólo la máxima responsable de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, puede "parar" el debate sobre el adelanto electoral en la comunidad autónoma, acusándola de "alimentar la incertidumbre" y de tener "paralizada" la región.

En Málaga, donde el PP-A celebra su Comité Ejecutivo Autonómico, el líder de la formación ha lamentado que se esté "todo el día hablando de adelanto electoral" y ha conminado a Díaz a decir si los comicios "serán en diciembre, en marzo cuando corresponde... y a partir de ahí se ha acabado el debate y la incertidumbre".

"Esta es una legislatura en blanco, no hay proyecto, el socialismo está absoluta y claramente agotado en Andalucía y la prueba más evidente es que no tiene ni excusa para el adelanto", ha sostenido Moreno, aludiendo a que el PSOE quiere adelanto electoral "para tapar la corrupción".

Así ha citado la "posible corruptela del socialismo en Santana Motor"; la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación a la actualidad y el "único caso en España de corrupción institucional: los ERE". "Ahora que sale la sentencia no quieren ir --a las elecciones-- con una sentencia claramente desfavorable para sus intereses", ha agregado.

En este punto, ha lamentado que Ciudadanos tenga la "caradura" de decir que "han echado" a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán: "El PP lleva 40 años siendo el dique de contención de las derivas socialistas. Estamos personados en 150 causas en los juzgados sobre corrupción del PSOE para defender los intereses de los andaluces. Fiscalizamos al Gobierno andaluz y gracias ello la impunidad del PSOE tiene límites".

Precisamente, ha lamentado que la formación naranja permitiera el pasado viernes que la presidencia de la comisión de investigación de la Faffe la tenga el PSOE "para no apoyar que la tenga el PP". "Confieso que me ha sorprendido, hay una regla no escrita que quien se lo curra, preside y Ciudadanos sabe que la comisión de la Faffe sale por la investigación de la UCO, de la justicia y por un partido que ha puesto negro sobre blanco", ha recalcado.

A su juicio, el Ejecutivo andaluz "no tiene nada que aportar; es un Gobierno paralizado, vago, le cuesta trabajo, le cuesta empujones que se pongan las pilas y tenemos que estar todo el día detrás de ellos".

Moreno ha lamentado que ya hay empresarios y ciudadanos que dicen que llaman a las puertas de las delegaciones de la Junta "y les han dicho que como se está en puertas electorales este proyecto hay que pararlo. Parar proyectos nos cuesta empleo, bienestar y progreso a los andaluces".

El presidente del PP andaluz ha criticado que pese a los 100.000 millones de euros de fondos europeos, "Andalucía sea líder en fracaso y en abandono escolar, que las asociaciones de madres y padres lleven diez años "luchando por lo mismo: contra el amianto y las prefabricadas y que los profesores estén cabreados porque la Junta es incapaz de escucharles"; a lo que se suma "la que tienen liada en la sanidad pública".

"El socialismo está absolutamente agotado", ha afirmado, no sin criticar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "está distorsionando la realidad de lo que está pasando" en Andalucía en materias como educación, sanidad o empleo.