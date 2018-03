Moreno: Si la Junta recibía dinero del Gobierno al 0% de interés y lo prestaba al 5 y 6%, "¿quién hace usura?"

Actualizado 11/03/2018 17:01:06 CET

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, se ha referido a las ayudas financieras del Ejecutivo central al Gobierno andaluz en los años de la crisis y ha indicado que "el Gobierno central ha prestado dinero a la Junta de Andalucía hasta con tipos de interés del cero por ciento y que la Junta se lo ha prestado a emprendedores y empresarios en el cinco y el seis por ciento". ¿Quién hace usura, quién hace negocio con el dinero público?", se ha preguntado.

En un acto en Antequera (Málaga), para presentar a candidatos a las alcaldías de los municipios mayores de 20.000 habitantes, Moreno ha aludido así a la diferencia entre los tipos de interés a los que la Junta de Andalucía recibía ayuda financiera del Estado y los tipos de interés de los Fondos Reembolsables de apoyo a pymes que prestaba la Junta entre 2012 y 2016.

En este sentido, ha lamentado "las mentiras del poder en Andalucía" y la "cantinela de siempre" sobre el trato del Gobierno del PP a la Comunidad andaluza, apuntando que "cuando gobierna el PSOE son unos corderitos y no abren la boca nunca para reivindicar nada, pero siempre cuando está el PP la culpa es del Ejecutivo central y del presidente Mariano Rajoy".

Así, ha recordado que "cuando la Junta no podía pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales, hubo un Gobierno leal, que es el de Rajoy, con un auxilio financiero de más de 37.500 millones de euros, gracias al cual los andaluces tuvimos los servicios".

Asimismo, ha negado las acusaciones de los socialistas sobre los tipos de interés y ha indicado que "ya se ha aclarado que no es como dicen, que es la Junta la que se ha ahorrado 8.000 millones de euros gracias a la gestión de Gobierno del presidente Rajoy".

AGOTAMIENTO

Moreno ha reiterado "el agotamiento absoluto del proyecto socialista en Andalucía", ya que, ha apuntado, "hay mucha gente que está harta, que piensan son demasiados años de oportunidades para el PSOE-A, muchos vecinos que están cansados de esa cierta impunidad de los socialistas, que reconocen el privado que no gestionan bien, de no hacer las cosas pensando en el interés general de los andaluces".

"Cuando sean las elecciones autonómicas, no se si serán en octubre, en noviembre o en marzo, va a haber una noticia que romperá todas las portadas y será que después de 40 años y por primera vez habrá un Gobierno del PP en Andalucía", ha manifestado.

Así, ha señalado que "hay muchos andaluces que ya no aguantan más las listas de espera sanitarias", que están "cansados de esperar el acceso al derecho de la dependencia" y "muchos que están hartos" del desempleo. "Todo ese agotamiento en Andalucía, tierra cargada de oportunidades, talento y éxito, va a explotar muy pronto", ha expresado.

Moreno ha dicho a "todos esos andaluces que a veces han votado al PSOE pero que están cansados de lo mismo, que aquí hay una alternativa, que hay un proyecto nuevo, ideas de futuro", insistiendo en que el Gobierno socialista "no tiene ambición", mientras el PP-A "podemos cambiar Andalucía".

Asimismo, ha afirmado que el PP "no tiene miedo a nada" y ha instado a los nuevos partidos "oportunistas" a "que no vengan a darnos lecciones", ya que, ha apuntado, los 'populares' han sido "los únicos capaces de enfrentarnos a la maquinaria del PSOE en Andalucía", que, ha considerado, "está oxidada, obsoleta y ya no tira".

ELECCIONES MUNICIPALES

El presidente del PP andaluz ha afirmado que las municipales son unas elecciones "muy vinculadas a las autonómicas, que serán unos meses antes". "Son dos caras de la misma moneda para cambiar Andalucía", ha apostillado.

Por su parte, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, que ha intervenido en el acto, ha señalado que "si somos la mejor tierra de España, yo no me resigno ni a pagar más impuestos que nadie ni a tener más paro que nadie ni a que se nos caiga la sanidad". "Eso lo vamos a cambiar, por eso somos el PP", ha incidido, insistiendo en que eliminarán el impuesto de sucesiones y la burocracia" para "invertir en sanidad y hacer grande esta tierra".

"El objetivo es muy claro: mejorar la vida de los andaluces; el motivo: porque creemos en Andalucía y Andalucía nos mueve", ha apuntado, a la vez que ha considerado que Moreno "será el mejor presidente para la región en estos casi 40 años".

Además, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, se ha referido a la formación como un "equipo que merece la pena, ya que nadie de nosotros es tan bueno como todos juntos". "Necesitamos que Juanma Moreno sea el presidente de los andaluces", ha matizado, para destacar del responsable 'popular' la "seguridad en sí mismo y la confianza en sus posibilidades".

En el acto de presentación de los candidatos 'populares' a las alcaldías andaluzas de los municipios de más de 20.000 habitantes, han intervenidos varios de estos alcaldables.

Así, la candidata a la Alcaldía de Linares (Jaén), Ángeles Isac, se ha referido a su localidad como "una tierra rica, llena de posibilidades, pero por desgracia está desbastada y desolada por culpa del PSOE". "Es la ciudad que lidera el paro en Europa", ha lamentado, apuntando que "la Junta ha relegado a mi ciudad al más absoluto de los abandonos".

El alcalde de Cabra (Córdoba) y también candidato 'popular' para 2019, Fernando Priego, ha destacado que "los vecinos nos piden que empaticemos con ellos, tenemos que salir a la calle y estar a pie de barrio. Eso se consigue desde la cercanía diaria".

Asimismo, la alcaldesa de Almuñécar (Granada) y candidata a revalidar la Alcaldía, Trinidad Herrera, ha recalcado que los municipios como éste hacen "un gran esfuerzo por cubrir todos los servicios y dar calidad a los visitantes"; una gestión "prácticamente municipal exclusivamente porque no recibimos ninguna ayuda por parte de la Junta de Andalucía".

Por su parte, el regidor de Lepe y cabeza de lista para 2019, Juan Manuel González, se ha referido a los dos hospitales del municipio: "Uno abierto gracias a la iniciativa privada y el chare se va a abrir gracias al Gobierno de la nación".

La candidata del PP a la Alcaldía de Rota (Cádiz), Auxiliadora Izquierdo, ha asegurado que en su formación tienen "la receta para que los ciudadanos confíen en nosotros". "Tenemos que generar ilusión en los ciudadanos y hacerles ver que tenemos propuestas que se pueden convertir en oportunidades y que así los municipios avanzan", ha dicho.

De otro lado, el alcaldable en Níjar (Almería), Antonio Jesús Rodríguez, ha hecho hincapié en la importancia de "pelear voto a voto en cada uno de los rincones del pueblo". "Las elecciones son muy reñidas y si no ganamos con mayoría suficiente no vamos a gobernar. Eso nos tiene que hacer pensar que los pactos de perdedores les van a pasar factura en Andalucía y nos van a volver a llevar a las alcaldías de los pueblos donde eso ha sucedido", ha señalado.

Igualmente, la candidata popular en Camas (Sevilla), Manuela Reina, ha resaltado que "es muy importante la presencia de las mujeres en los ayuntamientos y más como alcaldesas". "Tenemos que ganar las elecciones municipales, trabajando día a día, codo con codo, despojándonos del tópico de que somos unos señoritos que solo servimos para estar en la calle con una medallita", ha señalado.

Por último, el alcalde y candidato a la reelección en Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha expresado que "cuando gobernamos tenemos que tener la decisión para poner muchas actuaciones en marcha a la vez. Porque si solo se hace con una y nos ponemos a esperar el resultado, pasa el tiempo y acaba el mandato y no da tiempo a nada". "Es necesario bajar impuestos, eso estimula la actividad económica", ha apostado.