MPM recibe en verano más 81.300 visitantes y prepara más de 50 actividades para los próximos meses

Actualizado 02/09/2011 17:41:15 CET

Entre las conferencias que se impartirán destaca la del pintor Eugenio Chicano

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha recibido durante los meses de julio y agosto más de 81.300 visitantes, lo que supone 10.360 más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la pinacoteca está preparando más de medio centenar de actividades para el curso que comienza, a través de las cuales propone "múltiples" maneras de reflexionar y disfrutar con manifestaciones culturales dirigidas a públicos diversos.

El consejero de Cultura, Paulino Plata, que ha estado acompañado por el director artístico del MPM, José Lebrero, y el pintor Eugenio Chicano durante la presentación del programa de actividades, ha precisado que, durante el mes de julio, el museo ha recibido 38.776 visitantes, mientras que en agosto han sido 43.020.

Desde enero hasta finales de junio el espacio ha recibido 189.000 visitantes, lo que supone un incremento del 16,3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, contabilizando lo que se lleva hasta agosto, son unos 270.000 visitantes, lo que pone de manifiesto, a juicio de Plata, que el museo es una institución cultural "muy viva".

Por otro lado, son más de 50 actividades las que formarán parte de la programación de la pinacoteca para otoño e invierno, entre las que destacan las relacionadas con la fotografía, poesía, artes visuales, arquitectura, música clásica, flamenco, arquitectura o tecnologías digitales.

Algunas de ellas forman parte del programa ya presentado 'Picasso 20 Miradas. Málaga 20 años bajo la mirada de Picasso'. Asimismo, en este nuevo ciclo participarán, entre muchos otros, el cantaor de flamenco José de la Tomasa, el fotógrafo de culto Miguel Trillo, la escritora Ana Rossetti o el artista Eugenio Chicano.

"Hay que entender la noción de museo como un lugar de cultura y como un lugar en el que no sólo se puede estar, vivir o congeniar de un modo pasivo o contemplativo, sino de un modo activo combinando la reflexión y el ocio", ha señalado el director artístico del MPM.

ACTIVIDADES

Entre las actividades programadas para el mes de septiembre destaca el taller 'Fotografía e identidad'; una nueva edición de 'Poesía en el Picasso' donde participarán, entre otros, Joan Margarit, Ana Rossetti, José María Prieto o Abderrahman El Fathi; el seminario 'Arte e inclusión social. Prácticas en América' o la celebración del 'Día de las familias'.

Asimismo, en septiembre también se llevará a cabo la conferencia 'Picasso y la guitarra' del artista malagueño Eugenio Chicano, que tendrá lugar el día 21. El MPM se une así al homenaje que la ciudad ha rendido durante este año a la trayectoria artística y profesional del pintor en su 75 cumpleaños.

Lebrero ha asegurado que Chicano "es un referente", recordando, en este punto, que fue el primer director de la Fundación-Casa Natal. Por su parte, el responsable de Cultura en la Junta de Andalucía ha calificado al pintor malagueño como "una persona comprometida socialmente con la sociedad".

Por su parte, Chicano ha señalado que "estas cosas emocionan aunque uno ya peine canas y tenga años hasta en los bolsillos". "Emocionan por lo que dices, por el contenido, por el sitio y con quién lo dices", ha agregado.

Ha recordado que empezó a "amar a Picasso intuitivamente cuando tenía yo unos 10 o 12 años". "Recortaba de los periódicos lo que era de Picasso", ha dicho, asegurando, por lo tanto, tener una hemeroteca "magnífica". "Esto me dio una perspectiva y una educación en todo", ha añadido, al tiempo que ha recordado que tiene más de 1.000 fotos de guitarras que aparecen en cuadros, dibujos o diseños de Picasso.

Por otro lado, sobre la conferencia ha indicado que "no es un concierto de guitarra, no es un acompañamiento, es más bien dos actuaciones paralelas con el cuidado de no estorbarse mucho", ha agregado. Además tendrá "mucha importancia" las fotografías.

Por último, ha afirmado estar "encantado" con la labor que desarrolla Lebrero, que "ha marcado una pauta nueva, llena de contenidos, sentidos, calidad y claridad".

Al respecto, ha resaltado "la proximidad y lo bien que me siento cuando entro" a la pinacoteca, aunque "creo que esa sensación debería ser más extensa y eso es por culpa nuestra, que no frecuentamos, preguntamos o no le damos otra vista a la obra de Picasso", ha indicado. ÚLTIMOS MESES DEL AÑO

Las actividades que se llevarán a cabo en octubre serán, entre otras, la cuarta temporada de 'Niños en el Picasso. La caja de sorpresas'; un nuevo ciclo de 'Música de Cámara'; la celebración del 'Día en el Picasso' o el seminario 'Arquitectos, cineastas y artistas en su estudio'.

Posteriormente, en el mes de noviembre se desarrollará una nueva edición de 'Flamenco en el Picasso'; el taller 'La aventura del grabado', en el que se da la posibilidad de conocer la técnica de la estampación, o el seminario 'Instituciones culturales en la red'. Por otro lado, durante el último mes del año, tendrá lugar también el 'Día de las familias' y talleres vacacionales, entre otras actividades.