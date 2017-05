Pedro Sánchez quiere situar al PSOE "en el lugar que se merece" tras llevar "nueve meses en dirección contraria"

Actualizado 13/05/2017 15:25:33 CET

CÁRTAMA (MÁLAGA) , 13 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha criticado este sábado que el partido lleva "nueve meses en dirección contraria" a los votantes, a los afiliados "a lo que siente y lo que opinan", por lo que "eso es lo que tenemos que recuperar: la dirección de la izquierda" y "volver a situar al PSOE en el lugar que merece". Por ello, ha incidido en que "es importante el voto" .

De igual modo, ha afirmado también que "el único volantazo" que se ha dado a la organización fue "el pasado 1 de octubre regalando el Gobierno a Rajoy" de "espaldas a los afiliados y a los votantes", ha sostenido, asegurando que el PSOE "nunca regala el regala el gobierno a la derecha, es la alternativa al PP".

Sánchez, que ha participado en un acto con cerca de un millar de militantes en el municipio malagueño de Cártama, ha defendido que hay "hay que mojarse" y presentar un proyecto. "Nosotros tenemos un proyecto y se pueden opinar; de otros proyectos no se pueden porque son inopinables, no existen". Además, ha añadido que el proceso de primarias hay que respetar que es el tiempo de los afiliados.

De igual modo, se ha referido a la compatibilidad de cargos y ha dicho que desde hace "20 años se puso especial énfasis" en que en la organización "tenía que haber un militante, un cargo un sueldo", y ahora para justificar alguna que otra candidatura "hay compañeros que dicen que es perfectamente compatible" ser presidente de una comunidad autónoma y secretario del partido, asegurando que "van a ser los afiliados con su voto quienes lo hagan incompatible".

Por otro lado, ha incidido en que el día 21 de mayo la votación de los afiliados del PSOE "es si queremos curar o cronificar ese mal llamado abstención al PP", y ha dicho que "lo que proponemos no es rescatar al PSOE de sus militantes; es rescatarle de la abstención al PP".

Además, haciendo un símil con el fútbol, ha señalado que "los partidos no se ganan hasta el minuto 90", por lo que ha pedido que "el ambiente de ilusión y movilización y recuperación del PSOE lo hagamos real el próximo 21 de mayo votando masivamente por el cambio en el PSOE".

"Os pido el voto para que volvamos a situar al PSOE en el lugar que merece, que es a la izquierda, a lado de sus afiliados, de sus votantes y luchando por ser la primera fuerza política en España y no la tercera a la cual la han condenado aquellos que defienden la abstención", ha asegurado.

"RECUPERAR EL PSOE"

"Vamos a recuperar el PSOE", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que el suyo "es un proyecto plural y diverso". De igual modo, durante su intervención ha apelado a la responsabilidad histórica, sobre todo, para "futuras generaciones, que merecen un PSOE en pie dispuesto a derrotar a la derecha". En este punto, ha dicho que "el trabajo no está terminado", por lo que ha pedido una participación masiva el 21 de mayo. "Cuanto más apoyo tenga este proyecto, mayor el cambio para el PSOE, que le hace falta darle un cambio para regenerar la vida democrática, política social en España", ha sostenido.

En este punto, ha dado las gracias por "haber subido al PSOE" a "esta ola de ilusión que se va a abrir paso el 21 de mayo con una gran victoria de la militancia con los votos de muchos de vosotros", también, ha agregado, "de aquí de Andalucía".

Además, se ha referido al debate de candidatos de este lunes, y "después de ver al PNV aprobando los presupuestos de Rajoy y de ver todos los casos de corrupción que están afectando al PP y en primera persona a Rajoy", ha incidido en que "lo único que espero es convencer a Susana Díaz de que la abstención fue una pésima idea".

Por ello, ha defendido su proyecto para el PSOE y ha dicho que "aquí esta la izquierda, que une, que avanza, que no defrauda, que cumple y que puede derrotar a la derecha". "Eso somos nosotros, ese es el PSOE", ha asegurando cuando era aclamado 'Pedro es y será secretario general'.

Sánchez ha dejado claro que quiere un PSOE "de izquierdas" lo que "no significa que demos un giro a ningún lado", porque "reivindicamos que el PSOE vuelva a ser el partido de la izquierda de este país", apostando por "volver a ocupar nuestro espacio natural", lo que significa "reivindicar los valores de siempre", como igualdad, libertad, y fraternidad, entre otros.

En este punto se ha referido "a otras izquierdas", en referencia a Podemos, que "andan más pendientes de que no gobierne el PSOE que lo haga la derecha", aludiendo a la moción de censura del partido morado y asegurando que "hace un año no hubiera hecho falta una moción de censura. Hoy Rajoy sería historia y si está en el Gobierno es como consecuencia del no de Pablo Iglesias al PSOE" para un gobierno de izquierdas. También ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "por todas estas tramas", y ha dicho que "la única salida que le queda es la puerta de la Moncloa".

Por último, ha incidido en que "necesitamos un PSOE que mire al futuro; ya conquistamos el pasado ahora tenemos que conquistar el futuro", asegurando que "algo no va bien en la organización cuando aquellos que cumplimos con la palabra dada tenemos que dimitir".

"El PSOE va a volver a ser un partido ganador", ha defendido, al tiempo que ha señalado que el 21 de mayo se votará y "el 22 construiremos la unidad que necesita el PSOE". Además, ha abogado por recuperar la credibilidad y "ser coherentes con principios, valores e historia".