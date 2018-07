Pleno insta al Ayuntamiento a aprobar un proyecto quepermita el visto bueno para demolición del Astoria

Publicado 28/06/2018 15:30:42 CET

MÁLAGA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos, con enmiendas del grupo del PP, en la que se insta al Ayuntamiento de Málaga a aprobar un proyecto que permita el visto bueno por parte de la Junta para la demolición de los antiguos cines Astoria y Victoria, respetando los restos arqueológicos en el caso de que sean de enjundia.

De igual modo, de la moción del grupo municipal naranja ha salido adelante instar al Ayuntamiento de Málaga a seguir manteniendo reuniones con criterios tanto técnicos como políticos que permitan marcar una hora de ruta clara para el derribo del edificio; además de pedir al Consistorio y al Gobierno andaluz a hacer públicas las conclusiones de dichos encuentros.

El viceportavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha incidido en que la moción se presenta como "nueva salida" al "bloqueo" de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria, añadiendo que se busca "la unanimidad" del pleno, como finalmente, tras enmiendas, ha ocurrido. "Votamos a favor del derribo", ha reiterado en su intervención Carballo.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha explicado que no se pagaron 21 millones, y ha afirmado que "a diferencia de donde gobierna el PSOE, nosotros compramos suelo para los malagueños; ustedes venden todo lo que tiene. Nosotros ganamos en patrimonio publico, ustedes lo poco que tienen lo venden", ha criticado.

Se ha mostrado a favor de que el edificio "no aporta nada" por lo que se tiene que derribar. Así, ha incidido en que desde 2014 se solicitó, pero la Junta "dijo que no", ya que necesitaba el proyecto. Ahora, ha continuado, en enero de 2018, hay un proyecto y se recopila la información, además de que ya nos hemos reunido con la Junta "le hemos presentado la hoja ruta, la han visto bien y esperamos que esta vez nos darán luz verde al derribo del edifico, para terminar las catas arqueológicas".

El concejal del PSOE Sergio Brenes se ha mostrado crítico con "el despilfarro" del alcalde, Francisco de la Torre, con este edificio "que había que echar abajo y pagamos 21 millones de euros los malagueños". "De la torre está acostumbrado al baile de la yenka, pero lo del paso a la izquierda no le va mucho, es un paso adelante y atrás".

"Todas las ocurrencias que han pasado por puerta del Ayuntamiento le han parecido bien al alcalde para ponerle una etiqueta al edificio que compramos para nada porque el alcalde no sabía qué hacer", ha criticado, añadiendo que años después "sigue sin haber un proyecto de ciudad para el propio corazón de la ciudad".

Ysabel Torralbo, portavoz municipal de Málaga Ahora, ha incidido en que el edificio no tiene valor, "más allá de que hay una historia en la ciudad", por lo que "estamos de acuerdo en quitar ese edificio que daña visualmente el conjunto de la plaza".

No obstante, ha señalado que, a pesar del apoyo a la moción, no apuestan por ampliar más la plaza, pero sí mejorar el espacio ciudadano de la mima "y mantener el conjunto, armonía y trama urbana clásica".

"Mejor un uso ciudadano que como está ahora, que no la usa nadie y es un desperdicio", ha concluido.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que el grupo ya propuso, al tratarse de uno de los espacios más céntricos de la ciudad, la consulta ciudadana para ver el destino de suelos, pero, pese a que se aprobó "nunca se ha llegado ni a realizar ni a plantear". El edil no adscrito Juan José Espinosa se ha mostrado a favor de la moción.

PRESIÓN FISCAL

Por otro lado, ha salido adelante con 18 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones la moción urgente del PP en la que se insta a la Junta de Andalucía a no incrementar la presión fiscal de los ciudadanos de Málaga.

El portavoz y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha afirmado que la moción recoge "una injusticia" y que "se está produciendo desde la Junta". Así, ha acusado al PSOE de que es "incompatible" con la moderación fiscal: "Donde gobierna el PSOE suben los impuestos", ha criticado.

El concejal del PSOE Salvador Trujillo ha dicho no entender esta moción y ha añadido que se deja "entrever que están agotados en ideas". "Ocúpense --al PP-- de lo que pueden cambiar, como las plusvalías y no caigan en la demagogia barata", ha advertido. "Sean coherentes y no traigan al pleno mociones que muestran el agotamiento", ha dicho.

Torralbo, además, ha aclarado que "el problema" no es tanto el pago del impuesto de sucesiones, sino el de plusvalías. Carballo, por su parte, ha afirmado que apoyan la moción y ha reiterado que Cs "apuesta porque el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos".

Zorrilla, de igual modo, se ha mostrado a favor de la moción, aunque ha pedido a Conde que "tenga la misma sensibilidad de este tema que compete a la Junta con un el impuesto de plusvalía que está suponiendo una verdadera ruina para muchas personas de Málaga". Espinosa, por último, ha tachado la moción del PP de "electoralista" y le ha recordado que en Málaga mantienen "una presión fiscal injusta".

BOMBEROS

Ha sido en el debate de esta moción cuando el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ordenado el desalojo del pleno, en concreto, de los bomberos de Málaga que estaban pidiendo negociación real. "O están en silencio o les pido que desalojen", ha advertido de la Torre, que finalmente, ha ordenado que se marcharan.

Los bomberos han gritado que "nos tratan como delincuentes", algo que rápidamente ha sido negado por De la Torre porque "no se puede interrumpir el pleno, no es correcto, es una falta de respeto y el pleno debe ser respetado por todos los que venga". Así, los grupos de PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente han mostrado su queja ante este desalojo. Precisamente, los bomberos, más de medio centenar, han pasado la noche al frente del Ayuntamiento para "presionar" al regidor a que promueva una negociación, han afirmado.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, en esta sesión ha salido adelante entre otros de la moción de Málaga para la Gente, con el voto en contra del PP, el instar al concejal delegado de Ordenación del Territorio a que asuma sus responsabilidades políticas por "la nefasta ejecución, los sobrecostes y nuevas obras por deficiencias y desperfectos de las anteriores en la desembocadura del Guadalmedina"; mientras que por unanimidad se ha aprobado instar al equipo de gobierno a continuar un plan para adecentar el río y solucionar los problemas conforme a lo que piden los vecinos y consensuando con los mismos las actuaciones a realizar, contemplando más medios e inversiones para su limpieza y mejora paisajística y solución definitiva a los malos olores.

Zorilla ha hablado de "chapuza" de las obras y de "despilfarro" y ha criticado que los malos olores, además de afectar a los vecinos, también lo hacen a un colegio y a un centro de salud. El edil de Medio Ambiente, José del Río, ha explicado de dónde vienen los lodos, que "es de la acumulación del mar hacia dentro", por lo que es "un problema complicado de solucionar". De la Torre, por su parte, ha aclarado que con las obras se ha intentado resolver "un problema heredado de una mala solución" que se hizo, añadiendo que la solución es el dragado.

Por otro lado, ha salido adelante la moción del PP sobre la necesidad de que la Junta amplíe las plazas en el conservatorio Manuel Carra, así como otra sobre la sanidad en Málaga. Asimismo, se ha aprobado otra iniciativa del PSOE, modificada con enmienda, sobre el uso cultural de la antigua prisión provincial y la mejora del estado de las playas.

Por último se ha aprobado la moción de Málaga Ahora por unanimidad sobre las medidas de prevención frente a las agresiones sexuales; otra de Cs sobre el apoyo del proyecto del barco fenicio de Astilleros Nereo y otra de Málaga para la Gente para garantizar una sanidad pública "digna y de calidad".