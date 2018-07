El Pleno insta a Díaz a que disponga de una partida para abrir el Museo de Málaga por las tardes en verano

Actualizado 29/06/2017 17:01:05 CET

Sale adelante con el voto de Sichar distinto al de Cs que, tras finalizar el contrato, el CAC pase a la Agencia Pública

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con 20 votos a favor y la abstención del PSOE, instar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "de manera urgente" y en el próximo Consejo de Gobierno del Ejecutivo andaluz disponga de una partida presupuestaria extraordinaria para el refuerzo de personal y de los servicios necesarios para que el Museo de Málaga abra en horario de tarde en los meses de julio y agosto de este año.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad instar a la Junta a que "saque pleno partido" del Museo de la Aduana y ponga en marcha "a la mayor brevedad posible todos los servicios --cafetería, restaurante, entre otros-- así como anuncie un programa de exposiciones temporales.

La concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha defendido que lo que se pide a través de la moción 'popular' urgente es "de sentido común y necesario para la ciudad", asegurando que se ha pedido a la Junta que se haga esfuerzo "para que ese horario se pueda reconducir" para así recuperar la apertura del museo por las tardes este verano.

"Fue una sorpresa las declaraciones del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; el que vino a Málaga fue el cargo del PSOE y se quedó en Sevilla el consejero, que es de todos los andaluces", ha dicho, asegurando que "nuestra sorpresa fue que en vez de anunciar la apertura del museo por las tardes arremetió contra la política cultural de Málaga".

Por su parte, el viceportavoz municipal del PSOE Daniel Pérez ha defendido que la apertura por las tardes nos se produce por un conflicto laboral, asegurando que el equipo de gobierno "busca conflicto con la Junta", cuando el consejero "ha dicho que se buscarán soluciones". "Se está buscando una solución", ha sostenido.

Ha manifestado, durante su intervención, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "no quiso que se instalara" el Museo en Málaga, agregando que "queremos que se abra por las tardes y se está negociando, y hay reuniones", ha señalado. "Hablan del Museo de Málaga pero olvidan que si es una realidad es por el PSOE, porque ustedes no apoyaron que Málaga tuviera museo". "El Ayuntamiento no quiere arreglar su casa y mira para otro lado", ha criticado.

Al respecto, Del Corral ha pedido al edil del PSOE que "no engañe a la gente; el museo no abre por falta de gestión, el convenio es una excusa débil para evitar que se sepa que no han hecho una gestión eficaz".

Rosa Galindo edil de Málaga Ahora ha explicado la posición favorable de su grupo a la iniciativa, ya que "nos parece absurdo que se cierre el museo por la tarde, justo a la hora que familias malagueñas, entre otros, tienen más oportunidades de visitarlo"; además, ha dicho que "nos parece absurdo que se tenga cerrado los domingos para darle prioridad a las franquicias que tenemos". "Pensemos en la cultura más allá del consumo", ha incidido, asegurando que "tenemos mucho que avanzar".

El viceportavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, por su parte, ha afirmado que "no tiene sentido" que Málaga, que casi puede duplica la población en verano, cierre el museo por las tardes y sólo pueda ser visitado "en horario infantil". "Lo razonable es acudir al museo para hacer una visita que debería ser obligada a todos turistas que vengan, pero que no podrán porque está cerrado", confiando en que se rectifique la decisión. "A lo mejor es el museo de media Málaga, porque abre medio día y no cuando más gente tenemos", por lo que "me parece perfecto, que busquen una solución y que la encuentren".

La concejala de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha dicho que están a favor de la moción, pero han asegurado echar en falta en la exposición de motivos alguna referencia a la plataforma ciudadana que "mucho ha tenido que ver para abrir este espacio". "La petición de la moción es de lógica", ha valorado.

CAC

Por otro lado, ha salido adelante de una moción del PSOE, que ha contado con 16 favor y 15 en contra, que son los del equipo de gobierno y dos ediles de Ciudadanos, porque Gonzalo Sichar, de la formación naranja, ha votado a favor de la moción, instar al Ayuntamiento a que, al finalizar el contrato vigente de gestión del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), su gestión pase a cargo de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos museísticos.

Asimismo, ha salido adelante sacar a concurso público la plaza del director artístico atendiendo a los méritos de capacidad, concurrencia y compromiso con código de los museos; además de que el Museo de Patrimonio Municipal pase a ser gestionado por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos museísticos, por la persona que ostente la dirección-gerencia de la misma.

Por otro lado, y ya por unanimidad se ha aprobado realizar una auditoria independiente de las cuentas y de la gestión de vigencia del contrato actual.

El viceportavoz municipal del PSOE Daniel Pérez se ha mostrado a favor de una gestión pública del CAC, asegurado que "queremos que se dote de mayor transparencia". En este punto, ha reconocido que Málaga es Ciudad de los Museos "pero debemos saber cuánto nos esta constando eso, ya que son 15 millones en gestión cultural".

Del Corral ha defendido que hay distintos modelos, pero ha dicho que el de gestión del CAC "es de éxito y de excelencia". "Para qué cambiar algo que funciona", se ha preguntado la concejala de Cultura.

De igual modo, ha puesto en valor el Centro de Arte Contemporáneo, ya que en la última encuesta del Observatorio de la Cultura está en el puesto de 31, por detrás del Museo Picasso Málaga, que está en el 29. "Las personas más criticas con el modelo de gestión y el gerente son los que acuden a todas exposiciones al CAC y lo felicitan", ha apostillado.

La portavoz municipal de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha dicho que el CAC "funciona como una galería de arte privada con fondos públicos".

"Hay vínculos privados que nos son garantístas de una buena gestión", abogando por una "gestión publica y abierta".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha asegurado que el partido naranja "aboga por la transparencia y luz y taquígrafos al dinero público que se invierte". "El CAC es un gran marca, esta a un nivel altísimo", por lo que "si algo funciona por qué hay que cambiarlo". "Cs lo tiene claro, lo que funciona no se toca, lo que hay que tocar es lo que no funciona". Frente a ello, está el concejal de Ciudadanos Gonzalo Sichar, que, diferencia de su grupo, ha votado "consciente" a favor de que la gestión, cuando finalice el contrato vigente, pase a la Agencia Pública.

Por su parte, Remedios Ramos ha recordado que desde IU y ahora Málaga para la Gente "siempre hemos apostado por la gestión publica de los museos", asegurando que las críticas a la gestión del CAC no son nuevas.