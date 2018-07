El Pleno de Málaga aprueba no demorar la decisión del modelo de Limasa y que preste sus servicios en 2018

Actualizado 29/06/2017 18:52:10 CET

El futuro de Limasa ha vuelto al pleno de Málaga de la mano del grupo municipal Ciudadanos. Así, se ha aprobado por unanimidad instar al equipo de gobierno del PP a no demorar más de un mes la decisión del modelo y también, aunque con 24 votos a favor y tres en contra --Málaga Ahora--, a comprometerse a que la nueva empresa presta sus servicios en 2018.

El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha reconocido que las mociones de Limasa "son el día de la marmota". Ha explicado que en abril de 2016 se llevó una sobre el modelo para que estuviera antes de julio, y aunque no ha cambiado nada, sí ha afirmado que "ahora hay evidentes tensiones dentro del equipo de gobierno", ha agregado. También ha criticado que el modelo de limpieza "no satisface a nadie", y ha dicho que la ciudadanía no tiene que pagar "la indecisión" que tiene el PP.

Por tanto, ha urgido a que "la nueva Limasa o como se llame empiece a funcionar en 2018", recordando que "Cs está a favor de externalizar el servicio de limpieza dividido por sectores o tipo de servicio".

El edil de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha afirmado que cuanto antes se decida "mejor", asegurando que "la intención es que sea lo antes posible". Ha incidido en que aspiramos a "tener el servicio mejor". "Esa es la gran diferencia entre unos y otros", ha manifestado, dejando claro que "la decisión es pensando en los ciudadanos".

La concejal del PSOE Begoña Medina ha asegurado que la moción de Cs dice "lo que hemos dicho a lo largo de los meses", recordando los informes que ponen de manifiesto el ahorro con la municipalización. Asimismo, ha pedido a De la Torre que sea "valiente".

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha señalado que la prórroga es una situación de excepcionalidad, recordando que la limpieza es "básica". "La situación que tenemos no puede continuar; como siga mareando la perdiz se le van a subir a las barbas", ha advertido a De la Torre.

La edil de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha vuelto a tender la mano al alcalde, Francisco de la Torre, a la municipalización, porque "la prórroga no le beneficia a nadie". Asimismo, ha aludido a los informes en los que se pone de manifiesto el ahorro con la gestión pública. "Hay que dar explicaciones y que la parte privada no venga sólo a recoger y poner la mano". Por su parte, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha lamentado la gestión "opaca", abogando también por la municipalización.

MOSQUITOS

Por otro lado, se ha aprobado una moción institucional para que "de forma urgente y entendiéndolo como alternativa sólo a corto plazo", se mantenga la presión actual y control sobre las larvas de dichos mosquitos, ya sea a través del mantenimiento del contrato menor actualmente vigente hasta la entrega en vigor de nuevos presupuestos, o a la alternativa económica que legalmente proceda.

De esta moción también ha salido adelante que en los siguientes presupuestos municipales se incluyan partidas específicas destinadas al mantenimiento del control y eliminación de dichos mosquitos, favoreciendo la reproducción e instalación de fauna predadora que se alimentan de ellos, recuperando el equilibrio ecológico en los ecosistemas, "ya que se trata de un problema que va a volver a reproducirse todos los años y que tiene tal gravedad que impide la vida normal y la convivencia, y ocasiona graves problemas de salud principalmente a la población más indefensa".

"BLOQUEO JUNTA"

Por otro lado, se ha aprobado una moción urgente del PP, por 20 votos a favor y ocho en contra, en la que se insta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a estudiar y dar respuesta a todos y cada una de las peticiones realizadas desde el inicio del mandato por el pleno del Ayuntamiento, que se han trasladado al Ejecutivo andaluz.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha dicho que la moción "pude sonar reiterada", pero "la única reiteración es la situación de bloqueo y de freno de mano de la Junta con la ciudad".

Por su parte, tanto PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el concejal no adscrito, han lamentado que el equipo de gobierno "no puede presumir de cumplir con lo que se acuerda", recordándole también los proyectos bloqueados. Por su parte, Cs ha manifestado que

"se pone de manifiesto el choque de trenes entre Junta y Ayuntamiento, PP y PSOE", aunque ha dicho que el Ejecutivo andaluz "debe cumplir con sus obligaciones y compromisos".

La portavoz del PSOE, María del Carmen Moreno, también ha criticado que se use esta moción "de forma desleal", por lo que han votado en contra. También ha afirmado que "echo en falta que también se proponga con el Gobierno de Rajoy".

TASAS

Por otro lado, entre otros puntos de la moción de Málaga Ahora sobre el estudio y la aprobación de medidas que graven las actividades turísticas de la ciudad, ha salido adelante que se estudie y se soliciten los informes pertinentes para la aplicación de la tasa de basura específica para apartamentos turísticos y viviendas de uso turísticos.

Por contra, de esta iniciativa, ha sido rechaza por 24 votos en contra, que el Ayuntamiento continúe estudiando la puesta en práctica de diferentes tasas sobre el uso y explotación de apartamentos y viviendas con fines turísticos en la ciudad, como el referido a elevar el pago de IBI, mediante la subida del tipo impositivo o del valor catastral.

CENTRO SALUD GAMARRA

Por otro lado, dos eran las mociones en relación con la construcción de un centro de salud en Gamarra. Así, la iniciativa del grupo municipal 'popular' ha salido adelante con 22 votos a favor y siete abstenciones.

La edil Elisa Pérez de Siles ha hecho un recorrido por los "incumplimientos" de la Junta en cuanto a este proyecto, pidiendo, por tanto, actuaciones "concretas, y una partida presupuestaria específica", entre otros.

Por su parte, la moción de Málaga para la Gente también ha salido adelante. La edil Remedios Ramos ha señalado que es un sitio "idóneo" y ha instado a que se realice el proyecto. Por su parte, la concejala del PSOE, Estefanía Martín Palop ha reconocido la "preocupación" de los vecinos, y aunque ha pedido una enmienda para que este proyecto sea discutido en la grupo de trabajo de la Junta que hay para la reorganización hospitalaria de Málaga, finalmente, no ha sido aceptada, por lo que su grupo se ha abstenido en sendas iniciativas.

De Málaga para la Gente, por otro lado, ha sido aprobada una moción sobre la incineración de residuos y control de las emisiones contaminantes de la fábrica de La Araña. Así, ha salido adelante que el Ayuntamiento rechace la coincineración de residuos en la fábrica cementera y se solicite a la Junta que se revoque la autorización ambiental que permite incinerar; también que se acate sentencias y la ampliación de estaciones de medición y control de aire para conocer los niveles de contaminación en tiempo real, con la instalación de medidores "homologados".

Asimismo, ha sido aprobado con enmiendas la moción de Málaga Ahora sobre la necesaria regulación de la instalación de sistemas de autoconsumo con balance energético y otra del grupo municipal de Málaga para la Gente sobre una renta básica "que garantice el derecho a vivir con dignidad a todas las personas".

Por último, del grupo municipal 'popular' ha salido adelante con enmiendas la moción relativa a la Escuela de Hostelería de La Cónsula y a la necesidad de que la Junta "garantice su excelencia". Asimismo, de la moción de Cs sobre la solución integral de la movilidad en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y Campanillas se ha aprobado que llegue el metro a la tecnópolis y también el Cercanías, pero ha sido rechazado eliminar la zona azul en su totalidad o parcialmente.