El portugués Salvador Sobral inicia su gira por España este miércoles en el Festival Terral de Málaga

Publicado 26/06/2018 16:41:49 CET

MÁLAGA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La voz suave y elegante de Salvador Sobral, a medio camino entre el 'cool jazz', la bossa y el espíritu del fado, se apunta a Terral, el Festival de Verano del Teatro Cervantes de Málaga donde este miércoles a partir de las 20.30 horas iniciará su gira por España.

El músico lisboeta que logró alzarse con el Festival de Eurovisión 2017 gracias a 'Amar pelos dois', compuesta por su hermana Luisa, abre su gira en un teatro que se prevé lleno y donde ya ha dejado dos marcas: Sobral ha estampado este martes su mano y su firma en el Museo de Huellas de la tercera planta tras una rueda de prensa junto al gerente del teatro, Juan Antonio Vigar.

"Me entraron ganas de llorar al llegar al teatro, viéndolo tan bonito y azul, tan italiano y la vez tan distinto a todos los demás, que suelen ser rojos", ha señalado el intérprete portugués, entusiasmado por tocar "en el mismo cartel que Jorge Drexler y Rubén Blades" y el mismo lugar donde acaba de cantar su admirada Sílvia Pérez Cruz.

"Me gusta ese concepto de tierra y raíces que tiene Terral", ha dicho, añadiendo que el repertorio consistirá, básicamente, en 'Amar pelos dois' ocho veces: en reggae, en funk, en jazz..., ha bromeado antes de revelar el congenido del recital, formado por algunos temas del primer disco, composiciones nuevas, boleros y alguna sorpresa relacionada con la música malagueña: "En cada sitio quiero hacer algo típico".

Por tanto, habrá canciones en portugués, en español y algunas en inglés. El lisboeta, que ha renacido tras un trasplante de corazón, y tras cantar en Ponta Delgada (capital de Las Azores) y Évora abre en la capital de la Costa del Sol un recorrido por ciudades españolas que también incluye citas en Barcelona, Valencia, San Sebastián, Cartagena, Madrid, Córdoba, Pamplona, Santander, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca, la ciudad en la que conoció "la esencia de la música" aprendiendo desde abajo después de haber pasado por Ídolos --el Operación Triunfo portugués--.

Allí, ha confesado, pudo investigar en el jazz, el bolero y la bossa nova, "por ese orden", en su época de Erasmus, cuando actuaba como músico itinerante en bares y pequeños locales. También lo hizo antaño en Málaga, donde cantó, según ha recordado, ante solo tres espectadores. Este miércoles serán cerca de 1.000 en un concierto donde estará apoyado por Júlio Resende al piano, André Rosinha al contrabajo y Bruno Pedroso a la batería.

'Amar pelos dois' no sólo fue la canción con la que Salvador Sobral arrasó en Eurovisión 2017 y con la que conquistó la primera victoria en la historia del concurso para su país, Portugal; el tema entró en los top 50, fue el más descargado en iTunes en 14 países y convirtió al joven y desconocido intérprete en un acontecimiento internacional.

Este admirador de Chet Baker y de Caetano Veloso, con quien tuvo el honor de cantar en la ceremonia de Eurovisión 2018, presenta en formato de cuarteto su primer álbum, 'Excuse me', en el que se incluyen los singles 'Nem eu', 'Ready for love, again', 'Nada que esperar' o el que da título al trabajo.

En su repertorio se encontrarán los ecos de sus músicos favoritos, del jazz de la Costa Oeste (como Chet Baker) y de otros jazzeros como Jimmy Smith y Brad Mehldau que le han marcado, de voces españolas del carácter de la de Sílvia Pérez Cruz o de músicos americanos como Caetano, Natalia Lafourcade o Jorge Drexler, quien le sucederá en el cartel de Terral.

Terral 2018 comenzó el viernes con Wim Mertens, a quien siguieron Teresa Salgueiro, Rocío Márquez y Ala.Ni. Tras este foco femenino y después del concierto de Sobral, continuará con el uruguayo Jorge Drexler y el panameño Rubén Blades.

El Festival de Verano se cierra el 7 de agosto con un espectáculo más que singular, el Grito pelao en el que Rocío Molina y Sílvia Pérez Cruz emplean respectivamente su cuerpo y sus cuerdas vocales para reflexionar sobre la maternidad, y cuenta entre medias con otras dos voces femeninas ubicadas en el flamenco más innovador: La granadina Soleá Morente y Paula Domínguez liderará al micrófono Flamencohen, un espectáculo poético-musical homenaje a Leonard Cohen impulsado por Alberto Manzano.

La Obra Social "la Caixa" patrocina esta edición. Las entradas están a la venta en los puntos habituales de los teatros municipales de Málaga (taquilla, teléfonos 902 360 295 y 952 076 262 e Internet en www.teatrocervantes.es y www.unientradas.es).