El PP de Málaga pide a la Junta que "saque la Ciudad Aeroportuaria del cuarto oscuro del urbanismo"

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que "saque el proyecto de la Ciudad Aeroportuaria, previsto en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, del cuarto oscuro del urbanismo", después de que "haya paralizado su avance al argumentar que existe riesgo de inundabilidad del Guadalhorce en los próximos 500 años".

"Cada vez que un proyecto llega al cuarto oscuro del urbanismo del Gobierno andaluz desparece, y no vamos a consentir que ocurra lo mismo con la Ciudad Aeroportuaria", ha recalcado la dirigente 'popular', quien ha ofrecido una rueda de prensa, junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, el senador Manuel Marmolejo y la parlamentaria andaluza Mariví Romero.

En este sentido, Navarro ha recordado que "están en juego con este proyecto una inversión de 240 millones de euros y la creación de 35.000 puestos de trabajo directos y 80.000 indirectos en un plazo de quince años". Así se lo trasladará en la tarde de este martes al consejero de Medio Ambiente en la Cámara andaluza, en un debate en el que la dirigente 'popular' espera que "el resto de fuerzas políticas dejen la equidistancia y se ponga del lado de las inversiones y el empleo".

"La Junta lleva diez años dándole vueltas al proyecto y la última excusa es un bloqueo urbanístico por el riesgo de inundabilidad", ha precisado la también diputada autonómica, quien ha advertido de "las contradicciones de la Junta, que ahora ve riesgos de inundación a 500 años, a pesar de que fue esta administración la que incluyó el proyecto de la Ciudad Aeroportuaria en los diferentes planeamientos urbanísticos al efecto".

La secretaria general de los 'populares' malagueños ha mostrado su preocupación ante la actitud del Gobierno andaluz con la Ciudad Aeroportuaria. "Algo no encaja", ha dicho, apuntando que "no se puede entender que un proyecto de esta relevancia y categoría sea prorrogado por excusas que no se sostienen".

"Desde el PP tenemos claro que este es un proyecto importantísimo para Málaga y Andalucía, y llevamos años incluyéndolo en nuestros programas electorales", ha apuntado Navarro, que también ha hecho referencia al apoyo institucional con el que cuenta la Ciudad Aeroportuaria, con el respaldo de la CEM y de la CEA, del Ayuntamiento de Málaga o del propio aeropuerto.

Por su parte, Villanova ha alertado de que actualmente el aeropuerto de Málaga cuenta con 40.000 metros cuadrados libres, "por lo que se prevé que en cinco años se llegue al límite de capacidad y se produzca un colapso".

Frente a esta situación, el regidor 'popular' ha recordado que el proyecto de Ciudad Aeroportuaria "supone contar con seis millones de metros cuadrados y unas instalaciones que permitirían al aeropuerto seguir creciendo y convertirse en un centro de negocios y a nivel industrial".

Ante esta situación, ha mostrado sus recelos "ante el sectarismo que muestra el PSOE respecto a un proyecto tan importante para Málaga, que es la locomotora económica de Andalucía". "Parece que es que no quieren que sigamos creciendo", ha criticado.

Ha recordado, al respecto, que en los últimos diez años, "desde la Junta de Andalucía no se ha hecho más que poner excusas. Primero diciendo que había dos especies de aves protegidas, lo que era algo contradictorio porque su existencia ponía en riesgo la seguridad aérea; y ahora dicen que el Guadalhorce puede conllevar un riesgo de inundación de aquí a quinientos años", ha concluido.