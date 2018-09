El PP de Málaga ve "una estafa" el plan de empleo de la Junta "por recortarlo y no poder ejecutarlo en esta legislatura"

Publicado 12/09/2018 13:42:56 CET

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado este miércoles "de estafa" el último plan de empleo anunciado por la Junta de Andalucía, "tanto porque supone un recorte del 20 por ciento, 12 millones de euros menos para Málaga, respecto al último plan que hizo el Gobierno andaluz, como porque no va a dar tiempo a ejecutarlo, pues el último tardó en llevarse a cabo casi dos años".

"Es una estafa, un engaño, un intento de maquillar el hecho de que los desempleados han sido ignorados por el Gobierno andaluz toda la legislatura hasta que ha llegado el teatrillo de PSOE y Ciudadanos para convocar elecciones", ha criticado el dirigente 'popular' durante una rueda de prensa en Málaga capital.

En este sentido, Carmona ha explicado que el plan anunciado, "que además está financiado en un 80 por ciento por fondos europeos, ha sido recortado, en el caso de la provincia de Málaga, en más de un 20 por ciento respecto al plan que se anunció en 2016, al pasar de 42,3 a 30 millones de euros". "Encima de que hacen poco, cada vez hacen menos", ha lamentado Carmona.

Igualmente, respecto a este último plan de empleo, ha recordado que por los trámites burocráticos, tales como las propuestas que tienen que hacer los ayuntamientos, los periodos de alegaciones, el adelanto del pago por parte de la administración municipal, entre otros; "hicieron que la ejecución del plan se demorase hasta 2018".

"Con este nuevo plan va a pasar lo mismo, por lo que el Gobierno andaluz nos está anunciando estas medidas a sabiendas de que en esta legislatura no se van a poder llevar a cabo, sólo como gesto de cara a las elecciones", ha argumentado.

El portavoz de los 'populares' malagueños, ha criticado que esto "es lo máximo que el PSOE ha hecho por los desempleados en esta legislatura, gestos vacíos" y ha aclarado que si ha habido una disminución del paro "ha sido por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP".

De hecho, ha precisado que una vez que ha llegado el PSOE al Gobierno central "Andalucía ya empieza a presentar síntomas de frenazo en la economía más acentuados que a nivel nacional". "Como ahora no hay un gobierno del PP, desde el PSOE andaluz no serán tan reivindicativos y no pedirán, como sí lo hacían a Rajoy, un plan de empleo específico para Andalucía", ha añadido.

UN PLAN EN DIPUTACIÓN

En cuanto a la petición del diputado provincial socialista Francisco Conejo para que la Diputación de Málaga haga un plan de empleo similar al propuesto por la Junta, Carmona le ha recordado que "la Diputación, a diferencia de la Junta, sí da la cara por los ayuntamientos y ha aumentado constantemente las inversiones, lo que ha permitido generar mucho empleo".

Por el contrario, ha criticado, la Junta de Andalucía "ha agotado una legislatura prácticamente sin llevar a cabo políticas de empleo, con un plan, el de 2016, que no se ejecutó hasta 2018 y que puso en un brete a los ayuntamientos; y con una comunidad que tiene ocho puntos más de paro que el resto del país".

"Desactivaron la Consejería de Empleo por las investigaciones y escándalos surgidos de ahí y que nos avergüenzan a todos los andaluces; dejaron de ayudar a pymes, a ayuntamientos y a jóvenes y parados de larga duración; y no fueron capaces ni de impulsar la Formación Profesional, con más de 4.600 alumnos solicitantes sin plaza el pasado año en Málaga", ha enumerado el portavoz provincial.

Carmona ha concluido asegurando que "por mucho plan de empleo que anuncien para intentar maquillarlo, el PSOE es igual a paro, y desde el PP vamos a evidenciar esa realidad en cada rincón de la provincia, porque no vamos a permitir más estafas y engaños".