El PP tacha de "tomadura de pelo" el convenio laboral del Infoca y anuncia iniciativas en el Parlamento

Publicado 21/08/2018 16:04:56 CET

RONDA (MÁLAGA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Málaga y portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento andaluz, Patricia Navarro, ha calificado este martes como "una tomadura de pelo" a los trabajadores del Plan Infoca el borrador de convenio presentado por la Junta, "ya que en ningún caso incluye las mejoras de las condiciones laborales que merecen estos efectivos".

Navarro ha trasladado de este modo "el apoyo del Partido Popular a las reivindicaciones de los efectivos del Infoca que llevan 16 días encerrados en el Cedefo de Ronda (Málaga) como medida de protesta", al tiempo que ha anunciado "nuevas iniciativas en el Parlamento andaluz para seguir peleando en este sentido y que la Junta renegocie el convenio, a fin de mejorar de una vez sus condiciones".

Así lo ha asegurado junto a la presidenta local y portavoz municipal de los populares, Mari Paz Fernández, y los alcaldes de Gaucín, Algotocín y Júzcar, destacando que, desde el PP "venimos realizando una escucha activa y prestando un apoyo permanente a este colectivo, sin el que no podríamos disfrutar al cien por cien del gran patrimonio natural de Málaga y Andalucía, siendo garantes del mismo y de las vidas humanas que están en torno a estos parajes".

Frente a esto, ha dicho, "nos encontramos con que el Gobierno andaluz no sólo desoye el mandato parlamentario al no aplicar la Proposición No de Ley (PNL) aprobada a instancias del PP en 2015 para reclamar estas mejoras, sino que responde con un convenio que supone un retroceso en los derechos laborales de estos trabajadores y, lejos de mejorar sus condiciones, las empeora".

Asimismo, Navarro ha reprochado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "haya querido ganar operatividad a costa de una pírrica subida de sueldo y haciendo suyas las mejoras incluidas por el Gobierno central para toda la función pública y que son de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas, pero que en ningún caso han sido impulsadas por la Junta de Andalucía".

De igual modo, la dirigente 'popular' ha criticado que "el convenio que se está negociando no contempla la antigüedad de estos efectivos, la cual quedó congelada en el año 2007, de manera que además de no recuperarla tampoco se incluye ningún plus por los años de servicio acumulados".

Así, ha incidido especialmente en "el incremento de las guardias que refleja el convenio hasta las 60 jornadas, frente a las diez que se vienen realizando actualmente" y ha advertido de que "el número de guardias debe ser acorde a la naturaleza del ser humano: no somos máquinas, sino personas, y esta propuesta ha supuesto la negativa del 90 por ciento de los efectivos".

La secretaria general del PP de Málaga, por tanto, ha exigido a la Administración andaluza que renegocie el convenio y atienda las peticiones del colectivo.

Además, ha recordado que entonces que "el Partido Popular logró en septiembre de 2015 que se aprobara, con el apoyo del resto de fuerzas políticas, una iniciativa parlamentaria en la que se reclamaban incentivos salariales, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, que no es efectiva en muchos aspectos, como en el adelanto de la edad de jubilación ni en la creación de una catalogo de enfermedades profesionales, además de mejoras en la formación, en sus equipos de trabajo y en los medios materiales de los que disponen para prevenir y hacer frente a los incendios", ha enumerado.

Pero, según ha continuado, "tres años después de esa iniciativa inédita en el Parlamento andaluz, el 99 por ciento de los acuerdos adoptados por la formaciones políticas no se han cumplido, y de aquellos polvos, estos lodos, de manera que ahora nos encontramos con una serie de trabajadores encerrados en protesta porque no se consigue el nivel de mejora que merecen".

Por último, ha resaltado que "desde el Partido Popular queremos lanzar un mensaje tanto al consejero, José Fiscal, como a Susana Díaz: no todo es dinero y puede que el convenio contemple cifras económicas, pero no se pueden mantener unas condiciones laborales que dejan mucho que desear a personas que se juegan la vida y que necesitan, entre otras cosas, que se reconozca su antigüedad".

Por todo ello, ha reiterado "el compromiso" de su grupo político para que, en cuanto se inicie el periodo de sesiones, "llevar una nueva iniciativa donde volvamos a tratar esos pormenores del convenio y las mejoras necesarias, acordes a las necesidades de este dispositivo que son muchas, pero pocas para lo que merecen por la labor que realizan", ha concluido.