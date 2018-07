El primer semestre de 2018 se cierra sin presupuestos en los ayuntamientos de Huelva, Granada y Jaén

Publicado 30/06/2018 11:20:35 CET

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer semestre de este año concluye sin que las cuentas para 2018 se hayan aprobado en tres capitales de provincia que son Huelva, Granada y Jaén. Por contra, ya aprobaron sus cuentas para ese año cinco capitales de provincia que son Córdoba, Sevilla, Almería, Málaga y Cádiz; de hecho, estas dos últimas lo han hecho recientemente. Además, todas las diputaciones provinciales andaluzas tienen también las cuentas aprobadas del 2018.

Así, en el Ayuntamiento de Huelva no se han aprobado todavía las cuentas, como tampoco hay presupuestos para 2018 en Isla Cristina o Lepe, mientras sí se han aprobado recientemente en Ayamonte, Punta Umbría y Moguer.

Por contra, la Diputación ya aprobó el diciembre pasado el presupuesto para el 2018, que contemplaron 154 millones de euros de ingresos y está marcado por la reducción de la deuda.

El Ayuntamiento de Granada también sigue sin unas nuevas cuentas para 2018 y el pasado 22 de febrero anunció la prórroga del presupuesto municipal que tiene vigente, con las correspondientes actualizaciones anuales, desde 2015, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta. Mientras tanto, el equipo que preside el alcalde Francisco Cuenca insiste en que las negociaciones para lograr dichas cuentas se están dando.

La Diputación granadina fue la última institución provincial en aprobar sus cuentas para este 2018. El pleno de la institución aprobó a mediados de febrero el presupuesto provincial para este año con unos ingresos previstos de 246 millones de euros, en su cifra global consolidada, algo menos que las cuentas del año pasado cuando esta cifra ascendió a 254,5 millones.

Otros grandes municipios de la provincia como Motril sigue sin presupuestos para 2018 año, aunque ha prorrogado los que había en la etapa del PP que terminó en 2015. Por contra, el Ayuntamiento de Armilla, en el área metropolitana de Granada, si aprobó en el pasado mes de diciembre los presupuestos para el año 2018, que superan los 22 millones de euros.

Además, en el Ayuntamiento de Jaén todavía tampoco hay cuentas sobre el 2018, aunque presentó en el mes de abril un borrador que contemplaba 158,3 millones en ingresos y 155,6 de gastos. Por otro lado, en municipios como Linares y Úbeda sí comenzaron el 2018 con las nuevos números aprobadas.

De su lado, en noviembre del año pasado, la Diputación Provincial de Jaén fue la primera en aprobar su presupuesto para este año 2018, que supera los 234 millones de euros, un 4,4 por ciento más que en el ejercicio anterior.

PRESUPUESTOS RECIENTES EN CÁDIZ Y MÁLAGA

La aprobación más cercana en el tiempo tuvo lugar en Cádiz capital cuando, a primeros de este mes de junio, el Ayuntamiento aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz--, PSOE y Ciudadanos, y la oposición del PP, los presupuestos de forma inicial para el ejercicio de 2018 por un montante de 146.946.038 euros.

Por otro lado, los presupuestos de la Diputación de Cádiz para el año 2018 ya estaban aprobados por valor de más de 260 millones de euros. Además, Jerez aprobó sus presupuestos con un total de 12,5 millones de euros para inversiones, al igual que el municipio de San Fernando, que también aprobó sus cuentas de 2018 hace poco.

Antes que Cádiz, la segunda capital de provincia en aprobar su presupuesto para el 2018 recientemente fue Málaga. A finales de mayo de este año el Ayuntamiento malagueño aprobó, con los votos del PP y Cs, de forma definitiva el presupuesto de la ciudad para 2018 que ascendía a 790 millones de euros.

Por su parte, la Diputación de Málaga ya había aprobado su presupuesto para 2018, cuyas inversiones ascendieron a 57 millones, un 14 por ciento respecto a 2017. En cuanto a otros municipios malagueños, Marbella, Antequera, Ronda o Rincón de la Victoria terminaron el año con sus cuentas aprobadas y, otros como Benalmádena, Estepona, Vélez Málaga, Mijas o Alhaurín las aprobaron recientemente.

CÓRDOBA, LA ÚNICA CAPITAL EN COMENZAR EL AÑO CON CUENTAS

La capital cordobesa fue la única que arrancó el 2018 con sus cuentas aprobadas para este año. Dicho presupuesto consolidado alcanzó los 417 millones. De su lado, la Diputación de Córdoba ya los había aprobado en diciembre de 2017 y su cuantía consolidada superó los 287 millones de euros. Además, De su lado, Lucena, uno de los municipios más grandes de la provincia, también cambió de año con las cuentas aprobadas que contemplan 41,2 millones de euros.

En lo que se refiere a la provincia sevillana, el pleno de la Diputación, tras desestimar las reclamaciones, aprobó definitivamente en diciembre las cuentas de 2018 que ascendían a 430,65 millones de euros. El Ayuntamiento de Sevilla también aprobó ya su presupuesto, que se elevó hasta los 820 millones de euros. De otro lado, en Alcalá de Guadaíra siguen pendientes los nuevos presupuestos; en Dos Hermanas y en Utrera se aprobaron antes de terminar el pasado año y en 2019 se han aprobado los de Tomares.

La Diputación de Almería aprobó también el pasado diciembre el presupuesto de la institución provincial. El documento contemplaba un gasto consolidado de 203,5 millones de euros. Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Almería aprobó el pasado mes de enero, con los votos favorables de PP y Ciudadanos (Cs), el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 con un gasto en el consolidado que asciende a 192.937.448 euros, lo que supone un incremento de un 5,5 por ciento con respecto a 2017.

En otros municipios almerienses como El Ejido todavía no se han presentado unas cuentas para este 2018.; en Adra, donde gobierna el PP en minoría, se llevaron las cuentas a pleno el pasado 5 de marzo con 21,4 millones de consolidado pero no se aprobó y en Níjar todavía no hay cuentas.