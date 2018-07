El PSOE acusa al Ayuntamiento de ser "el primer impulsor" del botellón, ya que "no ofrece una alternativa"

Actualizado 22/08/2011 18:26:32 CET

Reclama un foro, formado por partidos, peñas, feriantes, comerciantes y entidades sociales, para replantear el modelo de fiesta

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha acusado al Consistorio de ser "el primer impulsor" del botellón durante la Feria de Agosto, que ha tenido lugar del 13 al 20, ya que "no ofrece una alternativa" a los jóvenes.

"El Ayuntamiento de Málaga olvida permanentemente a la juventud malagueña, no ofrece ninguna alternativa a los jóvenes malagueños en la Feria de Málaga", ha criticado este lunes el concejal socialista Francisco Conejo.

En este sentido, ha manifestado que se vienen realizando las mismas actividades que "se hacían hace 30 o 40 años", como es una serie de conciertos en la Caseta de la Juventud. "Esa es la única apuesta del Ayuntamiento de Málaga para los jóvenes malagueños", ha lamentado, precisando que "lo único" que ofrece el Consistorio es "espacios libres para beber alcohol".

Conejo ha afirmado en rueda de prensa que no se puede "criminalizar" a la juventud malagueña "permanentemente" porque realiza botellón "cuando el Ayuntamiento de Málaga no ha organizado ni una sola actividad alternativa a ese botellón".

Asimismo, ha indicado que "no se puede culpar a los ciudadanos de todo" y, aunque ha reconocido que "todos tenemos el deber y la obligación de cuidar el entorno", el equipo de gobierno del PP "tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar los medios suficientes para que cuidemos el entorno". "No nos pueden pedir que cuidemos el entorno cuando no se facilitan los baños o la limpieza suficiente para cuidarlo", ha advertido.

Por otro lado, el edil ha lamentado que este año también tengan que hacer "un balance negativo" de la Feria. Es más, ha señalado que el equipo de gobierno "ha suspendido en la organización de la Feria" y "no ha estado a la altura de las necesidades" que tenía esta fiesta.

Ha insistido en que se han vuelto a repetir las quejas de los vecinos y los distintos colectivos que participan en la Feria y, por tanto, "se repiten los mismo problemas sin tener ninguna solución a los mismos por parte del equipo de gobierno".

"La respuesta del equipo de gobierno a los problemas es que año tras año se repiten", ha denunciando, añadiendo que eso es "pasividad e incapacidad para afrontarlos y resolverlos".

Conejo se ha referido al deterioro de la Feria del Centro y ha reiterado que los 'populares' "han decidido quitarla", ya que "la han convertido en un elemento de problemas y controversia". En este sentido, ha defendido que la del casco antiguo es "la fiesta singular de Málaga y en ningún momento compite con la del Cortijo de Torres, sino que la complementa".

Se ha referido también al "fracaso" y la "falta de planificación" en cuanto a la limpieza del centro histórico y otra de las críticas de los socialistas ha sido la "falta de innovación".

El representante socialista ha lamentado que la Feria de Málaga "haya tenido que llegar a los juzgados", después de que vecinos y comerciantes del entorno de calle Císter hayan puesto una denuncia en el juzgado por los efectos derivados del botellón. Ante esto, ha apuntado, "el equipo de gobierno ni ha sido capaz de afrontar el problema".

VISITANTES Y FORO

El edil socialista ha puesto en duda la metodología que usa el equipo de gobierno para calcular el número de visitas, ya que, como ha dicho, "todos los años se da la misma cifra de seis millones".

Por tanto, ha reclamado un foro permanente de la Feria de Málaga, en el que se "replantee" el modelo y "se ponga en valor una nueva oferta para potenciar tanto la actividad en el centro histórico como en Cortijo de Torres".

Ese foro, como ha explicado, estaría conformado por las organizaciones que "trabajan día a día por la Feria": peñistas, entidades sociales, feriantes, comerciantes y los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

"No estamos hablando de eliminar o suprimir, estamos hablando de consensuar qué modelo de Feria queremos entre todos y si decidimos eliminar algo es porque todos estamos de acuerdo", ha especificado el concejal del PSOE.

También ha considerado "fundamental" que los conflictos no tengan que llegar a los juzgados, sino que "si hay un problema, se solucione mediante el consenso". Por eso, ha indicado que "los jóvenes deben ser los protagonistas en la solución de los problemas con los vecinos".