El PSOE-A acusa al PP de "recortar" las becas universitarias en Andalucía un 25% más que la media nacional

Publicado 07/08/2018 12:34:33 CET

Heredia exige a Moreno que explique "por qué machacaron a miles de familias" y de a conocer cuál es su modelo de universidades

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Consejo Territorial del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha acusado al PP de "recortar" las becas en el conjunto del país durante su gobierno, lamentando que en el caso de Andalucía haya sido aún mayor, concretamente un 25 por ciento más que la media nacional.

En Antequera (Málaga), ha lamentado que el PP "se aprovechó de la crisis para recortar en educación y becas, expulsando a miles de estudiantes de la universidad". "Más de 120.000 alumnos fueron expulsados, pero no le preocupó, porque no eran sus hijos, sus hijos no necesitan becas para estudiar", ha apostillado.

Heredia ha defendido la "igualdad de oportunidades" para que los hijos de "un trabajador precario" estudien y ha recordado que el "recorte" efectuado por el PP fue del 13 por ciento en bachiller y FP de Grado Medio; mientras que las becas universitarias se redujeron 332 euros a nivel nacional "y en Andalucía el recorte aún ha sido mayor, de 409 euros".

Por ello, ha insistido en que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, explique su modelo universitario y también informe de por qué su formación "ha recortado un 25 por ciento más las becas en Andalucía que la media nacional, machacando a miles de estudiantes y a sus familias".

Frente al "modelo del PP" el coordinador del Consejo Territorial del PSOE andaluz ha situado a la Junta de Andalucía, comunidad donde las matrículas universitarias "son prácticamente gratuitas para todos aquellos que aprueban en primera convocatoria".

"Andalucía es la región española donde estudiar es más asequible. En Cataluña, los créditos universitarios han subido el triple y Madrid y Castilla y León el doble", ha indicado, al tiempo que ha ensalzado que la bonificación de matrícula en la región andaluza "se extiende a alumnos de la UNED, también a las enseñanzas artísticas superiores de Música, Danza y Diseño".

Heredia ha resaltado, asimismo, los cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la aprobación de un decreto para que las becas se concedan con un cinco y no con un 5,5 como ocurría con el PP en el próximo curso escolar, lo que supondrá 10.000 becarios más, casi 2.000 becarios más en Andalucía.

También, ha dicho, subirá la cuantía de las becas en 100 euros para las familias de menos ingresos y habrá "un tratamiento preferente para las víctimas de violencia de género y su hijos"; además de que los alumnos con una nota superior a ocho recibirán entre 50 y 125 euros más de cuantía.

"Sin educación no hay futuro, por ello apostamos por la educación y por los jóvenes para que nuestro país y Andalucía tengan futuro.

Creemos en la igualdad de oportunidades y en que la becas tienen que ser un derecho y no un privilegio", ha finalizado Heredia.